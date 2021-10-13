Иногда мы плохо спим из-за слишком насыщенного дня. Или же накануне мы перенервничали. Еще одна причина — в комнате слишком душно или жарко, организм не может расслабиться и спокойно погрузиться в фазу глубокого сна.

Но когда проблемы со сном присутствуют постоянно — это уже тревожный звоночек. К такому выводу пришли ученые и Канады и Финляндии. Их исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Так, по мнению специалистов, плохой сон — это не только признак, но и фактор риска развития многочисленных расстройств психики.

Ученые из Центра наркологии и психического здоровья Канады, а также из Хельсинкского университета решили провести совместное исследование, в котором изучили данные 89 тысяч человек — все они были участниками эксперимента UK BioBank.