Иногда мы плохо спим из-за слишком насыщенного дня. Или же накануне мы перенервничали. Еще одна причина — в комнате слишком душно или жарко, организм не может расслабиться и спокойно погрузиться в фазу глубокого сна.
Но когда проблемы со сном присутствуют постоянно — это уже тревожный звоночек. К такому выводу пришли ученые и Канады и Финляндии. Их исследование
Так, по мнению специалистов, плохой сон — это не только признак, но и фактор риска развития многочисленных расстройств психики.
Ученые из Центра наркологии и психического здоровья Канады, а также из Хельсинкского университета решили провести совместное исследование, в котором изучили данные 89 тысяч человек — все они были участниками эксперимента UK BioBank.
В течение семи дней все участники эксперимента носили на руке акселерометры. Каждый участник исследования мог получить информацию о наличии либо отсутствии у него психических расстройств (большого депрессивного расстройства, тревожных расстройств, биполярного расстройства и расстройств шизофренического спектра).
С помощью различных вычислительных моделей, в том числе и моделей машинного обучения, ученые объединили результат исследования в десять метрик. Например:
время отхода ко сну;
время пробуждения;
эффективность сна (отношение общего времени сна ко времени, проведенному в постели);
число пробуждений;
наибольшая продолжительность непрерывного сна.
Потом ученые сравнили все показатели с данными людей, у которых были зафиксированы какие-либо психические расстройства и с данными тех, кто не страдал никакими заболеваниями. Так ученые выяснили, что каждый диагноз ассоциировался в среднем с изменениями в 8,5 из 10 метрик.
Сильнее всего страдало качество сна, а не его продолжительность. Люди с депрессией, биполярным расстройством или шизофренией поздно засыпали и поздно просыпались, также они часто просыпались ночью. Ученые заметили, что больше всего изменений в показателях фиксировалось у людей, страдающих депрессией.
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