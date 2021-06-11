- Мы не уделяем сну должного внимания. Спать не модно, а иногда даже стыдно. У нас и поговорки такие: «Отоспимся на пенсии», «Не спи, все проспишь». Раньше нам всегда рассказывали про вождей и героев, которые все ночи напролет работают, читают. Джеймс Бонд тоже никогда не спит — ночи он проводит с женщинами, а когда те просыпаются, Бонда и след простыл, он уже в самолете летит на очередное задание. Между тем, сон — сложный и жизненно необходимый процесс для восстановления мозга, — напоминает Денис Захаров.

По мнению специалиста, связь между частотой сновидений и проблемами с психикой есть, но она односторонняя.

- У страдающих неврозами действительно нарушается формула сна и они очень часто видят сновидения, в том числе цветные. Но что здесь первично, а что — вторично? Первично — заболевание. Сказать, что частые цветные сны — признак невроза, нельзя. Это не патология. У любого человека могут быть сновидения — обычно их видят во второй половине ночи, уже под утро, — добавляет доктор.

Однако бывают сны, которые могут говорить о возможных проблемах со здоровьем. Как уточняет невролог, сновидения не должны быть мучительными и кошмарными, после них на утро человек должен чувствовать себя отдохнувшим и не переживать потом целый день по поводу увиденного ночью.