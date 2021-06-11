Формула сна
Бессонница или инсомния — спутница многих заболеваний, не обязательно неврологических. Как правило, именно в такие моменты приходит понимание, насколько сильно нормальный сон влияет на нашу жизнь. По словам Дениса Захарова, невролога НМИЦ им. Бехтерева, здоровые же часто его недооценивают.
Денис Захаров
неврология
Невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева
- Мы не уделяем сну должного внимания. Спать не модно, а иногда даже стыдно. У нас и поговорки такие: «Отоспимся на пенсии», «Не спи, все проспишь». Раньше нам всегда рассказывали про вождей и героев, которые все ночи напролет работают, читают. Джеймс Бонд тоже никогда не спит — ночи он проводит с женщинами, а когда те просыпаются, Бонда и след простыл, он уже в самолете летит на очередное задание. Между тем, сон — сложный и жизненно необходимый процесс для восстановления мозга, — напоминает Денис Захаров.
По мнению специалиста, связь между частотой сновидений и проблемами с психикой есть, но она односторонняя.
- У страдающих неврозами действительно нарушается формула сна и они очень часто видят сновидения, в том числе цветные. Но что здесь первично, а что — вторично? Первично — заболевание. Сказать, что частые цветные сны — признак невроза, нельзя. Это не патология. У любого человека могут быть сновидения — обычно их видят во второй половине ночи, уже под утро, — добавляет доктор.
Однако бывают сны, которые могут говорить о возможных проблемах со здоровьем. Как уточняет невролог, сновидения не должны быть мучительными и кошмарными, после них на утро человек должен чувствовать себя отдохнувшим и не переживать потом целый день по поводу увиденного ночью.
Видят все, не все запоминают
С тем, что в цветных снах нет ничего патологического, согласна и Людмила Коростовцева, сомнолог НМИЦ им. Алмазова.
Людмила Коростовцева
кардиология, сомнология
Кардиолог, старший научный сотрудник группы сомнологии НМИЦ им. Алмазова
- Цветные сны — не признак патологии. А недавно выяснилось, что показатели по шкале депрессии у человека обратно коррелируют с цветностью снов — чем сильнее депрессия, тем они менее яркие. Сейчас доказано, что всем людям что-то снится. Другой вопрос, что не все запоминают свои сны. Результаты экспериментальных исследований показали: если будить человека в определенную фазу сна, подавляющее большинство людей описывает какие-то сновидения. Причем, если раньше думали, что их видят только в фазу REM-сна (фаза быстрых движений глаз), теперь пришли к выводу, что они бывают в любую фазу, только отличаются по содержанию. Для фазы REM-сна характерны более эмоциональные сюжеты, похожие на эпизод фильма, для NREM-сна — абстрактные сновидения, немного философского характера или представляющие некие идеи, — говорит сомнолог.
У сна выделяют две основные фазы — NREM-сон и REM-сон (ее еще называют фазой быстрых движений глаз, от англ. rapid eye movement sleep). Первая фаза делится на 3 стадии. Когда человек засыпает, он сначала проходит 1-ю стадию — поверхностный сон, потом переходит во 2-ю — более глубокий сон, далее в 3-ю — глубокий медленноволновый сон. Цикл завершается переходом в так называемую фазу сновидений — REM-сон. Далее может быть минутное, незаметное пробуждение, а потом цикл повторяется. Здоровый человек, если он спит 6-8 часов, за ночь обычно проходит 4-6 таких циклов, каждый в среднем длится 90 минут. Как правило, в первую половину ночи эпизоды REM-сна короткие, а стадия глубокого сна, наоборот, продолжительная. Ближе к утру «фаза сновидений» становится более длительной, тогда как 3-й стадии (глубокого сна) может и вовсе не быть.
Что показывают исследования
Людмила Коростовцева рассказала «Доктору Питеру» о результатах некоторых исследований по сновидениям.
Первые исследования по цветным снам, проведенные в начале прошлого столетия, показали, что их видят только менее трети участников (10-29%). Исследование, проведенное в 60-е годы, дало совершенно другие результаты. Оказалось, что подавляющее большинство участников (83%) в своих опросниках указали, что видят цветные сны. В 2003 году в США решили воспроизвести дизайн эксперимента 40-х годов XX века и получили итоги с точностью наоборот. Только 17-18% испытуемых сказали, что не видят цветные сны, а у всех остальных они бывают.
- Теорий, почему такая разница в итогах, много. Некоторые считают, что дело в разных способах оценки сна. К примеру, как-то проводили опрос одних и тех же людей в два этапа. Сначала задавали общие вопросы, а потом участников просили вести каждую ночь дневник, в котором они должны были описывать все увиденное. Когда сравнили результаты, нашли серьезные расхождения — по оценке цветовой гаммы снов аж на 30%. Это говорит о том, что ответы часто зависят от постановки вопроса и задания. Если спрашивать о снах спустя какое-то время, то их описание может отражать не то, что человек действительно увидел, а то, как он их себе представляет — некую переработанную информацию. Согласно другой теории, увеличение числа цветных сновидений после 1960-х годов связано с появлением цветного телевидения. Это подтверждается данными исследований с участием людей, проживших большую часть сознательной жизни в эру черно-белого ТВ, и тех, кто родился после появления цветного. Последние сообщают о цветных снах значительно чаще, — объясняет врач.
Еще одно исследование проводили среди женщин, потерявших ребенка во время родов. Было показано, что у имевших большую социальную поддержку и более эмоционально выражавших свое горе чаще регистрировались цветные сны, в отличие от сдержанных женщин, привыкших держать эмоции в себе.
- Связь частоты сновидений с эмоциональными особенностями человека, безусловно, есть. Впечатлительные могут чаще видеть цветные сны. Однако надо учитывать и восприятие. Одно дело, как видеть сны, другое — как воспринимать увиденное. Скажем, мало эмоциональные люди не будут описывать сны так же ярко, как эмоциональные, — уточняет наш эксперт.
Также были описаны случаи сновидений пациентов, проходящих лучевую терапию. Они рассказывали о четких, цветных снах, которые после завершения курса процедур прекратились.
- Возможно, какие-то виды лечения, препараты тоже могут провоцировать более эмоционально насыщенное, яркое содержание и запоминание снов, — комментирует доктор.
Исследователи, изучавшие сновидения незрячих, выяснили, что у людей с врожденной слепотой цветные сны почти не встречаются — только при остаточном цветовосприятии. У тех же, кто ослеп в более-менее сознательном возрасте, сны по количеству визуальных образов и цветности почти не отличаются от сновидений зрячих.
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