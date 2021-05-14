1. Змея во сне

По словам Лори, змеи во сне обычно представляют кого-то "токсичного", ядовитого в нашей жизни. Этот человек, скорее всего, демонстрирует низкое поведение, которое может причинить вам вред или каким-то образом угрожать. Подсознание подсказывает нам, что нельзя не обращать внимание на ситуацию.

2. Зубы выпадают во сне

Сны, связанные с выпадением зубов, чаще всего связаны с проблемами общения в нашей реальной жизни. Чаще всего, так подсознание подсказывает, что вы рассказали о чем-то важном, возможно, секрете или личных делах тех, о ком не стоило бы говорить. Если вы регулярно говорите, не задумываясь, не "фильтруете", а потом сожалеете о сказанном, вполне вероятно, вам нередко снятся кошмары про выпадающие зубы.

3. Вас кто-то преследует во сне

Этот сон чаще всего могут видеть те, кто в жизни скорее убегает от проблем, чем предпочитает решать их. Он дает понять, что чем дольше вы убегаете от трудностей и откладываете непростые задачи на "потом", тем дольше они будет вызывать у вас проблемы.

4. Падение

Этот сон обычно случается, когда мы чувствуем себя разочарованными кем-то или чем-то в реальной жизни. Это результат работы подсознания, когда ваши планы внезапно рухнули, когда не принесло результата то, на что вы возлагали большие надежды. Это также частый сон у тех, кто страдает психическими расстройствами, и может быть "предупреждением тела" о том, что может случиться ухудшение или обострение состояния.

5. Умереть во сне

Такой сон может сниться, когда что-то в вашей жизни подходит к концу или значительно меняется, например, когда вы расстаетесь с супругом или возлюбленным, меняете работу и даже если узнали, что станете мамой. Это жизненно важные моменты, которые подсознание приравнивает к "смерти" вас прежнего - а точнее, определяет как конец одного периода жизни и начало нового.

Если вам снится, что кто-то умирает, то, вероятно, с этим человеком происходят какие-то изменения или ваши отношения с ним стали другими.

Бывает, что мамам и папам снится, что их ребенок умирает. Это случается, когда в реальной жизни сына или дочери, по вашему мнению, происходят "эпохальные" события - он идет в садик, в первый класс, бросает секцию, поступает в институт, женится или выходит замуж и так далее.

Сны о смерти позволяют нам распознавать изменения в нашей жизни, чтобы мы могли отпустить то, что нам больше не нужно, и стать открытыми для грядущих перемен.