С начала пандемии многие люди заметили, что их сны стали более яркими и тревожными. Ночные кошмары заставляют задуматься, что наше подсознание пытается нам "сказать". Британский эксперт в области психологии сновидений Лори Лёвенберг расшифровала потенциальное значение десяти главных кошмаров, которые люди чаще всего видят во сне.
«Нам снятся кошмары, когда подсознание хочет помочь исправить расстраивающую нас сложную ситуацию, - цитирует эксперта издание
Хотя у каждого будут личные ассоциации с предметами, явлениями и существами, которые появляются во снах, существуют также общие, «архетипические», символы, которые обычно применимы к большинству видящих сны, говорит Лори.
1. Змея во сне
По словам Лори, змеи во сне обычно представляют кого-то "токсичного", ядовитого в нашей жизни. Этот человек, скорее всего, демонстрирует низкое поведение, которое может причинить вам вред или каким-то образом угрожать. Подсознание подсказывает нам, что нельзя не обращать внимание на ситуацию.
2. Зубы выпадают во сне
Сны, связанные с выпадением зубов, чаще всего связаны с проблемами общения в нашей реальной жизни. Чаще всего, так подсознание подсказывает, что вы рассказали о чем-то важном, возможно, секрете или личных делах тех, о ком не стоило бы говорить. Если вы регулярно говорите, не задумываясь, не "фильтруете", а потом сожалеете о сказанном, вполне вероятно, вам нередко снятся кошмары про выпадающие зубы.
3. Вас кто-то преследует во сне
Этот сон чаще всего могут видеть те, кто в жизни скорее убегает от проблем, чем предпочитает решать их. Он дает понять, что чем дольше вы убегаете от трудностей и откладываете непростые задачи на "потом", тем дольше они будет вызывать у вас проблемы.
4. Падение
Этот сон обычно случается, когда мы чувствуем себя разочарованными кем-то или чем-то в реальной жизни. Это результат работы подсознания, когда ваши планы внезапно рухнули, когда не принесло результата то, на что вы возлагали большие надежды. Это также частый сон у тех, кто страдает психическими расстройствами, и может быть "предупреждением тела" о том, что может случиться ухудшение или обострение состояния.
5. Умереть во сне
Такой сон может сниться, когда что-то в вашей жизни подходит к концу или значительно меняется, например, когда вы расстаетесь с супругом или возлюбленным, меняете работу и даже если узнали, что станете мамой. Это жизненно важные моменты, которые подсознание приравнивает к "смерти" вас прежнего - а точнее, определяет как конец одного периода жизни и начало нового.
Если вам снится, что кто-то умирает, то, вероятно, с этим человеком происходят какие-то изменения или ваши отношения с ним стали другими.
Бывает, что мамам и папам снится, что их ребенок умирает. Это случается, когда в реальной жизни сына или дочери, по вашему мнению, происходят "эпохальные" события - он идет в садик, в первый класс, бросает секцию, поступает в институт, женится или выходит замуж и так далее.
Сны о смерти позволяют нам распознавать изменения в нашей жизни, чтобы мы могли отпустить то, что нам больше не нужно, и стать открытыми для грядущих перемен.
6. Тонуть во сне
Такой кошмар нередко снится тем, кто чувствует в своей жизни тяжесть ответственности, гнет долгов или зашкаливающие эмоции. Подсознание таким образом сигналит, что необходимо найти что-то, что удержит вас на плаву, что спасет, поможет вам.
7. Снятся жуки
Когда что-то или кто-то нас очень тревожит и беспокоит, мы можем обнаружить, что в наши сны вторглись насекомые. Чем больше жук, забравшийся в ваш кошмар, тем серьезнее проблема в реальной жизни. Любопытно, что полчища насекомых во сне люди стали чаще видеть именно с начала пандемии. Жук в нашем кошмаре символизирует этот самый пугающий ковид. А подсознание нам выдает наши страхи - мы не хотим, чтобы он нас "укусил".
8. Быть обманутым во сне
Если вы знаете, что такое предательство и бывали в жизни обманутыми, то такой сон говорит о том, что вы до сих пор не восстановили доверие к людям полностью, но с этим надо работать. Однако, если вас никогда не обманывали, то, скорее всего, сон предупреждает вас о чем-то, что мешает вашей личной жизни. Ваш партнер может слишком много работать, чрезмерно увлекаться играми, проводить больше времени с друзьями, или даже уделять массу внимания ребенку, забывая о вас. Подсознание говорит о ваших переживаниях и "намекает", что пора заняться отношениями и вернуть все в счастливое русло.
9. Убить кого-то во сне
Если смерть - естественный конец, убийство - насильственный. Такой сон подскажет, что вы ищете способы положить конец чему-то негативному в вашей реальной жизни. Если вы недавно бросили курить, развелись, перестали есть сладкое, начали худеть - скорее всего, вам приснится убийство.
10. Потеряться во сне
Этот сон часто вызван нерешительностью или неуверенностью в реальной жизни, а также непониманием, куда двигаться для достижения цели.
© ДокторПитер
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