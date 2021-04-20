"Отдай мне мой сон". Какие ошибки совершает человек в борьбе с бессонницей

Упорные и продолжительные самостоятельные попытки справиться с бессонницей могут привести к обратному результату - она может стать хронической. О том, какие логические ошибки совершает человек, который плохо спит по ночам и ищет все новые способы заснуть, разъяснил врач-сомнолог.

Если вы проводите долгие часы в кровати, мучаясь бессонницей, и безуспешно призываете сон, вы совершаете серьезные ошибки, предупреждает президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. По его словам, из-за попыток с ней бороться бессонница может приобрести хроническую форму. Это происходит примерно в четверти случаев.

Врач разъяснил, что человек буквально "ходит по кругу", пытаясь уснуть, и сам того не понимая, закрепляет условные отрицательные рефлексы, усугубляя проблему. Например, лежать в кровати часами в ожидании сна неправильно.

"Постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Через месяц-полтора сами причины бессонницы прошли, но сохраняются и закрепляются условные отрицательные рефлексы", - говорит врач. - Условно-рефлекторная бессонница потом может тянуться годами".

Другие способы борьбы с бессонницей, которые только ухудшат ситуацию, по словам Бузунова, - это попытки раньше ложиться и позже вставать, спать днем и так далее.

Борясь с бессонницей, человек теряет надежду спать качественно и засыпать без проблем, в его сознании закрепляется негативная установка на то, что он не сможет уснуть.

«Когда здоровый человек плохо поспал ночью, он думает по поводу следующей ночи: «Высплюсь». А человек с бессонницей думает: «Не высплюсь еще сильнее». Это называется негативное мышление и дезадаптивное поведение», - добавил Бузунов.