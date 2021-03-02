Наладить сон поможет правило "двух часов" от британского доктора

Лучше спать ночью и не просыпаться от любого шороха поможет ежедневная прогулка. Но выйти на нее обязательно нужно утром. Она настраивает биологические часы нашего организма, заявил в эфире BBС доктор Майкл Мосли.

Врач уверяет, что если вам трудно заснуть вечером, это может быть связано с тем, что вы мало бываете на улице, особенно по утрам. Утренняя прогулка влияет на сон, помогает улучшить общее состояние и сделает вас более счастливым.

«Чем раньше вы попадете на дневной свет, тем лучше будет сон - его качество и длительность", - уверен британский доктор Майк Мосли. - Также вы меньше будете просыпаться среди ночи. Происходит это отчасти благодаря гормону Солнца - серотонину и гормону Луны - мелатонину".

Серотонин вырабатывается при дневном свете. Он отвечает не только за чувство радости и счастья, но и за настройку внутренних часов организма, говорит врач. Серотонин неразрывно связан и с мелатонином. Поэтому недостаточная активность днем, нехватка прогулок на свежем воздухе на солнце может понижать уровень мелатонина, который посылает организму сигнал подготовки ко сну с наступлением темноты. Он просто не даст нужный эффект, если мы не получим достаточно света в течение дня.

"Любая прогулка на улице хороша, но утренняя дает сигнал телу и мозгу, что день начался, - говорит доктор. - Свет настраивает биологические часы, которые говорят нашему организму, когда идти спать и когда просыпаться. Кроме того, свет уменьшает выработку мелатонина и избавляет от сонливости".

Врач успокаивает тех, кто не считает себя жаворонком - вставать раньше для прогулки не придется.

"Если вы работаете посменно, просто выйдите на улицу не позже, чем через два часа после пробуждения. Это также может сработать, - говорит доктор Мосли. - Используя этот простой трюк и придерживаясь правила "двух часов", вы сможете наладить свой сон".