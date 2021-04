Ученые выяснили, как плохой ночной сон может влиять на интимную жизнь женщины

Согласно новому исследованию, постоянный плохой ночной сон может привести к неудовлетворительной сексуальной жизни женщины. При этом качественный секс способен улучшить сон.

Женщины, которые жаловались на плохой сон ночью и спали менее 5 часов, почти в два раза чаще сообщали об отсутствии сексуального интереса или удовольствия от интимной жизни, чем те, кто высыпался. Об этом говорится в исследовании, опубликованному в среду в The Journal of the North American Menopause Society.

"Если вы предложите сон или секс уставшей женщине, она, конечно, выберет поспать", - комментирует результаты исследования его автор Стефани Фобион, которая руководит Центром женского здоровья клиники Мэйо. - Эти результаты должны стать тревожным сигналом для врачей. В идеальном мире лечащий врач должен спрашивать каждую женщину о том, как она спит и о ее сексуальной жизни. Сейчас этим никто не интересуется".

Врач рекомендует начать с вопросов о сне, которые надо задавать пациентке. Если сон нарушен, высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, также страдает и сексуальная функция.

В исследовании приняло участие более 3400 женщин в период с декабря 2016 года по сентябрь 2019 года. Также участниц исследования, средний возраст которых составил 53 года, попросили оценить - тревожат ли их проблемы в сексуальной жизни.

«Если женщину не беспокоит то, что ей не интересен секс, это нельзя назвать сексуальной дисфункцией", - отмечает Стефани Фобион. Она советует женщинам в период постменопаузы не стесняться говорить со своим врачом о сне и проблемах в интимной жизни. Многие могут не осознавать, что проблемы со сном не всегда вызваны только стрессом и тревожностью. Есть апноэ, синдром беспокойных ног, которые надо выявлять.

Сексуальная дисфункция из-за плохого сна грозит и мужчинам. Издание CNN приводит данные исследования 2009 года. Например, серьезное нарушение сна - обструктивное апноэ - может создать проблемы с сексуальной жизнью для мужчин. В целом нарушение сна также увеличивает риск эректильной дисфункции.

Эксперты отмечают, что в деле улучшения сна один из лучших помощников - это секс. Оргазм не только расслабляет, что способствует засыпанию, но и повышает уровень тех гормонов, которые помогают спать. У женщины - это эстроген. Он улучшает фазу быстрого сна и способствует качеству ночного отдыха. Мужчина после оргазма будет спать лучше, так как в кровь выбрасывается гормон пролактин.

