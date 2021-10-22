Дефицит каких витаминов может привести к проблемам с психикой

Наше психическое здоровье также важно, как и физическое. Первое почему-то редко беспокоит всерьез: люди часто игнорируют свою апатию, полное нежелание заниматься когда-то любимым делом, бессонницу, частые перепады настроения. Однако такая тактика только усугубляет ситуацию. «Когда у вас болит зуб, вы идете к стоматологу. Но почему вы не идете к психологу или психотерапевту, когда у вас болит то, что мы называем душой?» — задаются вопросом врачи.

Иногда мы может плохо себя чувствовать из-за дефицита некоторых витаминов — в организме происходит дисбаланс, который влияет на настроение.

По словам британского доктора Рупи Ожлы, одного из главных специалистов с стране по вопросам питания, за наше ментальное здоровье отвечают магний, селен и витамин D. Медика цитирует британское издание Express .

Однако сложно выяснить, с какой силой дефицит этих трех элементов влияет на психическое состояние каждого конкретного человека. Поэтому всем необходимо следить, чтобы организму хватало как магния, так и селена с витамином D.

Чтобы не было дефицита, достаточно включить в свой рацион определенные продукты.

Селен

Селен помогает справиться с депрессивный настроением. Кроме того, этот элемент крайне важен для женского здоровья, говорит доктор. Селен можно найти в:

бразильских орехах;

говяжьей печени;

цельнозерновых;

рыбе (сардинах, лососе);

грибах;

семенах чиа;

индейке;

яйцах.

Витамин D

«Солнечый» витамин необходим не только в осенне-зимний период. Он содержится в: