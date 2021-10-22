Дефицит каких витаминов может привести к проблемам с психикой
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Наше психическое здоровье также важно, как и физическое. Первое почему-то редко беспокоит всерьез: люди часто игнорируют свою апатию, полное нежелание заниматься когда-то любимым делом, бессонницу, частые перепады настроения. Однако такая тактика только усугубляет ситуацию. «Когда у вас болит зуб, вы идете к стоматологу. Но почему вы не идете к психологу или психотерапевту, когда у вас болит то, что мы называем душой?» — задаются вопросом врачи.

Иногда мы может плохо себя чувствовать из-за дефицита некоторых витаминов — в организме происходит дисбаланс, который влияет на настроение.

По словам британского доктора Рупи Ожлы, одного из главных специалистов с стране по вопросам питания, за наше ментальное здоровье отвечают магний, селен и витамин D. Медика цитирует британское издание Express.

Однако сложно выяснить, с какой силой дефицит этих трех элементов влияет на психическое состояние каждого конкретного человека. Поэтому всем необходимо следить, чтобы организму хватало как магния, так и селена с витамином D.

Чтобы не было дефицита, достаточно включить в свой рацион определенные продукты.

Селен

Селен помогает справиться с депрессивный настроением. Кроме того, этот элемент крайне важен для женского здоровья, говорит доктор. Селен можно найти в:

  • бразильских орехах;

  • говяжьей печени;

  • цельнозерновых;

  • рыбе (сардинах, лососе);

  • грибах;

  • семенах чиа;

  • индейке;

  • яйцах.

Витамин D

«Солнечый» витамин необходим не только в осенне-зимний период. Он содержится в:

  • жирной рыбе;

  • яичных желтках;

  • сливочном масле;

  • сметане;

  • креветках;

  • лисичках;

  • сыре;

  • печени трески.

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Магний

Магний участвует во множестве химических реакций в организме, обеспечивает нормальную работу мышечной и нервной систем. Без него невозможен качественный обмен веществ и энергии в клетках и тканях. Восполнить дефицит магния помогут:

  • авокадо;

  • темный шоколад (не менее 70% содержания какао);

  • кешью;

  • бобовые (чечевица, фасоль, нут, горох);

  • тофу;

  • тыквенные семечки;

  • бананы.

Считается, что жирные кислоты омега-3, витамины группы B, цинк, белок тоже помогут улучшить настроение.

Кстати

Важность магния нельзя недооценивать. Он очень важен для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы — благодаря магнию из организма выводятся излишки солей натрия, провоцирующих развитие гипертонии. При недостатке магния многие страдают от ночных судорог в ногах, у женщин может развиться ПМС по отечному типу, начинаются нарушения сна. Кроме того, магний помогает справиться с мигренью и обычными головными болями.

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Впрочем, дефицит любых витаминов и минералов плохо сказывается на вашем здоровье. Судороги, онемение в руках или ногах, сухость кожи… Разбираемся с врачом, как именно наш организм подает SOS-сигналы.

Софья Хромова