Дефицит каких витаминов может привести к проблемам с психикой

Наше психическое здоровье также важно, как и физическое. Первое почему-то редко беспокоит всерьез: люди часто игнорируют свою апатию, полное нежелание заниматься когда-то любимым делом, бессонницу, частые перепады настроения. Однако такая тактика только усугубляет ситуацию. «Когда у вас болит зуб, вы идете к стоматологу. Но почему вы не идете к психологу или психотерапевту, когда у вас болит то, что мы называем душой?» — задаются вопросом врачи.
Иногда мы может плохо себя чувствовать из-за дефицита некоторых витаминов — в организме происходит дисбаланс, который влияет на настроение.
По словам британского доктора Рупи Ожлы, одного из главных специалистов с стране по вопросам питания, за наше ментальное здоровье отвечают магний, селен и витамин D. Медика цитирует британское издание
Однако сложно выяснить, с какой силой дефицит этих трех элементов влияет на психическое состояние каждого конкретного человека. Поэтому всем необходимо следить, чтобы организму хватало как магния, так и селена с витамином D.
Чтобы не было дефицита, достаточно включить в свой рацион определенные продукты.
Селен
Селен помогает справиться с депрессивный настроением. Кроме того, этот элемент крайне важен для женского здоровья, говорит доктор. Селен можно найти в:
бразильских орехах;
говяжьей печени;
цельнозерновых;
рыбе (сардинах, лососе);
грибах;
семенах чиа;
индейке;
яйцах.
Витамин D
«Солнечый» витамин необходим не только в осенне-зимний период. Он содержится в:
жирной рыбе;
яичных желтках;
сливочном масле;
сметане;
креветках;
лисичках;
сыре;
печени трески.
Магний
Магний участвует во множестве химических реакций в организме, обеспечивает нормальную работу мышечной и нервной систем. Без него невозможен качественный обмен веществ и энергии в клетках и тканях. Восполнить дефицит магния помогут:
авокадо;
темный шоколад (не менее 70% содержания какао);
кешью;
бобовые (чечевица, фасоль, нут, горох);
тофу;
тыквенные семечки;
бананы.
Считается, что жирные кислоты омега-3, витамины группы B, цинк, белок тоже помогут улучшить настроение.
Кстати
Важность магния нельзя недооценивать. Он очень важен для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы — благодаря магнию из организма выводятся излишки солей натрия, провоцирующих развитие гипертонии. При недостатке магния многие страдают от ночных судорог в ногах, у женщин может развиться ПМС по отечному типу, начинаются нарушения сна. Кроме того, магний помогает справиться с мигренью и обычными головными болями.
Впрочем, дефицит любых витаминов и минералов плохо сказывается на вашем здоровье. Судороги, онемение в руках или ногах, сухость кожи… Разбираемся с врачом, как именно наш организм подает SOS-сигналы.
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