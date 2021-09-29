В большинстве регионов России жители испытывают довольно серьезный недостаток витамина D. Особенно это характерно для Северо-Запада. И, если весной и летом, у людей еще есть хоть какая-то возможность получить ультрафиолет, то осенью и зимой его недостаток ощущается значительно сильнее.
Конечно, поставить диагноз «гиповитаминоз» можно только после лабораторных анализов. Но самый явный признак недостатка D вы сможете почувствовать и без обращения к врачу. Если вы спите положенные 7-8 часов в сутки, отдыхаете после работы, но все равно ощущаете постоянную усталость, скорее всего, вам не хватает витамина D. И это очень тревожный симптом, так как это витамин необходим для здоровых костей, формирования иммунной системы и общего энергетического уровня.
- Часто хроническую усталость считают симптомом стресса или связывают ее со старением, — объяснил магистр здравоохранения, доктор медицинских наук из фармацевтической компании Balance One Триста Бест. — Облегчение, которое испытывают такие пациенты после устранения недостатка витамина D, очень значительное.
Это доказали сразу в нескольких исследованиях. Например, ученые из Медицинской школы Купера Университета Роуэн (Нью-Джерси, США) смогли найти связь между хронической усталостью и дефицитом витамина D.
«Распространенность низкого уровня витамина D у пациентов с усталостью составила 77,2 процента, — говорится в
В день мы должны получать определенную норму витамина D. Его можно найти и в жирной рыбе, желтках, красном мясе. Поможет и солнечный свет, если вы сможете его застать осенью и зимой. Нужно подставлять лучам солнца голую кожу хотя бы на 15 минут. Лучшее время для терапии — с 11 до 15 часов. Но врачи говорят, что набрать нужное количество витамина только из пищи или от солнца практически невозможно — особенно в российских широтах. Но витамины может назначить только специалист после соответствующего анализа.
- Лучше все-таки сдать анализ крови на витамин D, так как его передозировка может быть опасна для организма. Витамин D способен достигать токсичных уровней, потому что не выводится из организма, как водорастворимые витамины, — предупредил Триста Бест.
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