- Часто хроническую усталость считают симптомом стресса или связывают ее со старением, — объяснил магистр здравоохранения, доктор медицинских наук из фармацевтической компании Balance One Триста Бест. — Облегчение, которое испытывают такие пациенты после устранения недостатка витамина D, очень значительное.

Это доказали сразу в нескольких исследованиях. Например, ученые из Медицинской школы Купера Университета Роуэн (Нью-Джерси, США) смогли найти связь между хронической усталостью и дефицитом витамина D.

«Распространенность низкого уровня витамина D у пациентов с усталостью составила 77,2 процента, — говорится в исследовании , опубликованном в журнале Национального центра биотехнологической информации. — После нормализации уровня, симптомы утомления значительно улучшились».

В день мы должны получать определенную норму витамина D. Его можно найти и в жирной рыбе, желтках, красном мясе. Поможет и солнечный свет, если вы сможете его застать осенью и зимой. Нужно подставлять лучам солнца голую кожу хотя бы на 15 минут. Лучшее время для терапии — с 11 до 15 часов. Но врачи говорят, что набрать нужное количество витамина только из пищи или от солнца практически невозможно — особенно в российских широтах. Но витамины может назначить только специалист после соответствующего анализа.

- Лучше все-таки сдать анализ крови на витамин D, так как его передозировка может быть опасна для организма. Витамин D способен достигать токсичных уровней, потому что не выводится из организма, как водорастворимые витамины, — предупредил Триста Бест.