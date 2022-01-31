Некоторые люди могут хоть каждый день есть шоколад, булочки, чипсы, но все равно оставаться стройными и покупать джинсы самого маленького размера. А вот некоторым приходится считать каждую калорию, ведь лишние килограммы точно не заставят себя ждать, если вы вдруг решите есть столько, сколько захотите. Конечно, на размер нашей талии влияют гормональный фон, возраст, образ жизни, хронические заболевания. Но есть еще один фактор, который вы в силах изменить — речь идет о метаболизме.
Наш организм постоянно тратит энергию — определенное количество расходуется, даже когда вы читаете этот материал, моргаете и дышите. У кого-то метаболизм ускоренный (это похоже на раскаленную печь — сколько ни кидай дров, они все равно быстро сгорят), а у кого-то, наоборот, замедленный, поэтому топлива требуется гораздо меньше.
Что влияет на наш метаболизм
Наш организм тратит энергию круглосуточно. И на то, как быстро все «сжигается», могут влиять наши привычки, показатели в анализах и образ жизни,
Питание. Когда мы едим фрукты, овощи, белок, то организму легче это переработать. Соответственно, наш метаболизм ускоряется. Тяжелая калорийная и жирная пища — это каждый раз небольшое испытание для ЖКТ, ее регулярное употребление может замедлить все процессы;
Уровень сахара в крови. Когда в крови много глюкозы, инсулин превращает ее в жировые отложения на теле, которые тоже оказывают влияние на наши обменные процессы;
Физические нагрузки. И речь идет не только о тренировках. Большинство диетологов считают, что ежедневные активные прогулки в течение хотя бы 30 минут гораздо полезнее, чем занятия в зале 2 раза в неделю. Важны интенсивность и регулярность;
Сон. Старайтесь спать по 7-8 часов, ложиться до полуночи и рано вставать. Чем лучше вы высыпаетесь, тем реже вы будете испытывать чувство голода в течение дня.
Пищеварительный метаболизм
Пищеварительный метаболизм — эта та энергия, которую организм затратил на переваривание пищи. Он расщепляет еду на белки, жиры и углеводы, отделяет нужное от ненужного. Так, углеводы превращаются в сахар, а белки — в аминокислоты. Некоторые продукты могут помочь этому процессу завершиться быстрее — например, это клетчатка (цельнозерновые, листовые овощи, семена и свежие фрукты, помогают кишечнику продвигать пищу) и пробиотики (молочные продукты, квашеная капуста содержат бактерии, которые способствуют правильному пищеварению).
Продукты, которые помогут его ускорить
Наш организм может сжигать жир быстрее — и вы в силах ему помочь. Помимо правильного режима сна, регулярных физических нагрузок на метаболизм также может повлиять рацион.
Вам помогут ускорить обмен веществ следующие продукты:
абрикосы (они полезны как в свежем, так и в сушеном виде. Абрикосы содержат железо, магний, калий и клетчатку — эти элементы важны для обмена веществ);
авокадо (это источник полезных жиров, белков, антиоксидантов, витамина Е, магния);
черника (помогает нормализовать уровень сахара в крови, богата антиоксидантами и клетчаткой);
брокколи (этот овощ умеет «перенастраивать» наш метаболизм, контролировать уровень «плохого» холестерина в крови»);
перец чили (острая пища может ускорять наш метаболизм, главное — не злоупотреблять);
темная листовая зелень (в шпинате, дуболистном салате, зеленом луке много железа. Низкий уровень этого элемента тормозит наши обменные процессы);
фасоль и чечевица (бобы богаты белками, которые прекрасно насыщают и не перегружают нашу пищеварительную систему);
клубника (эта ягода низкокалорийна, богата витамином С, а также помогает «завести» наши обменные механизмы).
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