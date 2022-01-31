Некоторые люди могут хоть каждый день есть шоколад, булочки, чипсы, но все равно оставаться стройными и покупать джинсы самого маленького размера. А вот некоторым приходится считать каждую калорию, ведь лишние килограммы точно не заставят себя ждать, если вы вдруг решите есть столько, сколько захотите. Конечно, на размер нашей талии влияют гормональный фон, возраст, образ жизни, хронические заболевания. Но есть еще один фактор, который вы в силах изменить — речь идет о метаболизме.

Наш организм постоянно тратит энергию — определенное количество расходуется, даже когда вы читаете этот материал, моргаете и дышите. У кого-то метаболизм ускоренный (это похоже на раскаленную печь — сколько ни кидай дров, они все равно быстро сгорят), а у кого-то, наоборот, замедленный, поэтому топлива требуется гораздо меньше.

Что влияет на наш метаболизм

Наш организм тратит энергию круглосуточно. И на то, как быстро все «сжигается», могут влиять наши привычки, показатели в анализах и образ жизни, говорит диетолог Эди Хорстман.