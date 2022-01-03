2. Физическая активность

Она влияет на количество бурой жировой ткани в организме. Бурая жировая ткань в отличие от белой очень богата митохондриями (энергетические станции нашего организма), поэтому активно влияет на обмен веществ, поясняет врач.

- Когда у людей не было теплых домов и теплой одежды, бурая жировая ткань обеспечивала поддержание нормальной температуры тела. Сейчас такой необходимости нет, — говорит эндокринолог Евгения Назимова.

В квартирах у многих невозможная жара, детей с младенчества одевают очень тепло, и из-за этого бурая жировая ткань очень быстро исчезает, а обмен веществ замедляется. Поэтому позаботьтесь о нормальном климате в ваших домах.

Также врач обращает внимание, что существуют исследования, доказывающие, что если взрослый человек внедрит в свою жизнь регулярную физическую активность, то объем бурой жировой ткани начинает увеличиваться, и, соответственно, повышается и основной обмен.

Также, чем больше человек двигается, тем лучше у него развита скелетная мускулатура. А это именно та ткань, которая потребляет максимальное количество энергии, если вы начинаете что-то делать.

- Например, два человека с разным количеством мышечной ткани потратят не одно и то же количество энергии, если просто встанут и будут идти, — поясняет эндокринолог Евгения Назимова. — В 1,5-2 раза больше энергии израсходует тот, у кого мышечная масса больше. Поэтому его фигура и здоровье, скорее всего, «переживут» новогодние праздники без особого вреда.