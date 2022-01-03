Многие замечали — если раньше излишества в праздники не откладывались лишними килограммами на животе и боках, то к 40-50 годам новогодние застолья и майонезные салаты очень заметно сказываются на фигуре и самочувствии. Но дело тут не в скорости обмена веществ. Ученые из Абердина недавно заявили, что не нашли никаких доказательств, что метаболизм замедляется с возрастом.
Так в чем же проблема? От чего зависит обмен веществ? Факторов несколько — в том числе, и микроклимат в нашем доме.
- Если мы будем просто лежать в кровати целый день, то все равно потратим какое-то количество энергии на то, чтобы поддерживать жизнедеятельность нашего организма: работу сердца, легких, пищеварительной системы и т. д, —
Но чем выше уровень основного обмена, тем охотнее организм тратит энергию при физической активности.
Факторы, влияющие на обмен веществ
1. Генетическая предрасположенность
Тот самый «метаболизм ведьмы», когда можно на ночь есть эклеры и не толстеть, может быть у людей, у которых гены, отвечающие за расходование энергии, более активные, чем те, что отвечают за ее запасание. Но это вовсе не означает, что этим людям повезло.
- Наблюдая пациенток с такой генетикой, я часто вижу, что многие из них очень неправильно питаются: позволяют себе много сладкого, хлебобулочных изделий, фруктов, систематически недоедают белок и хорошие полезные жиры, — говорит Евгения Назимова. — И в какой-то момент — даже при нормальном весе — у них возникают проблемы со здоровьем. С возрастом у таких людей также может формироваться инсулинорезистентность даже без избыточного веса.
2. Физическая активность
Она влияет на количество бурой жировой ткани в организме. Бурая жировая ткань в отличие от белой очень богата митохондриями (энергетические станции нашего организма), поэтому активно влияет на обмен веществ, поясняет врач.
- Когда у людей не было теплых домов и теплой одежды, бурая жировая ткань обеспечивала поддержание нормальной температуры тела. Сейчас такой необходимости нет, — говорит эндокринолог Евгения Назимова.
В квартирах у многих невозможная жара, детей с младенчества одевают очень тепло, и из-за этого бурая жировая ткань очень быстро исчезает, а обмен веществ замедляется. Поэтому позаботьтесь о нормальном климате в ваших домах.
Также врач обращает внимание, что существуют исследования, доказывающие, что если взрослый человек внедрит в свою жизнь регулярную физическую активность, то объем бурой жировой ткани начинает увеличиваться, и, соответственно, повышается и основной обмен.
Также, чем больше человек двигается, тем лучше у него развита скелетная мускулатура. А это именно та ткань, которая потребляет максимальное количество энергии, если вы начинаете что-то делать.
- Например, два человека с разным количеством мышечной ткани потратят не одно и то же количество энергии, если просто встанут и будут идти, — поясняет эндокринолог Евгения Назимова. — В 1,5-2 раза больше энергии израсходует тот, у кого мышечная масса больше. Поэтому его фигура и здоровье, скорее всего, «переживут» новогодние праздники без особого вреда.
Ранее врачи разъяснили «Доктору Питеру», какая температура в доме наиболее полезна для здоровья. Они напомнили, что влажность и высокая температура в квартире могут быть опасны для людей с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем.
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