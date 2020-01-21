Поможет ли чай протрезветь и почему его нельзя пить горячим? Отвечают диетологи

Пить горячий чай при высокой температуре нельзя, а в течение дня можно выпивать не больше 4 чашек. Диетолог развеяла шесть мифов о нашем ежедневном напитке и рассказала, в каких случаях он не навредит здоровью. А эксперт предложил подборку согревающих «зимних» чаев.

Миф. Горячий чай нужно пить при высокой температуре

Одно из самых популярных заблуждений: «Нужно пить много – обязательно горячего – чая во время простуды, когда повышается температура». На самом деле чай вообще нельзя пить в горячем виде — ни с нормальной, ни с высокой температурой, говорит диетолог Инна Зорина.

— В кишечник чай не попадет до тех пор, пока в желудке его температура не примет температуру тела. А для какой цели пить горячий чай? Чтобы он лежал в желудке и обжигал его? Все напитки лучше пить в теплом виде — 40 (максимум 60) градусов. Тогда никакого негативного воздействия не будет, - объясняет диетолог-нутрициолог Инна Зорина.

Миф. Чай с лимоном всегда полезен

Это еще один миф. Добавлять лимон в чай в России начали еще в XIХ веке — на почтовых станциях путешественникам в каретах предлагали этот напиток, так как считалось, что он поможет от укачивания.

— Повышенное содержание полезных кислот в лимоне может вызывать нейтрализацию причин тошноты, — подтверждает Инна Зорина. — Поэтому вполне возможно, что такой чай способен защитить от укачивания.

Чтобы сохранить пользу напитка, лимон нужно класть в остывший чай, температура которого не выше сорока градусов. Лимон в горячем чае теряет свои питательные свойства, разрушаются витамин С и ферменты. «Русский» чай (черный с лимоном) спасает организм от обезвоживания, лимон усиливает тонизирующие свойства чая, а танин и витамин C обеспечивают бодрящий эффект.

Миф. Чай можно пить всем – противопоказаний нет

Третье популярное заблуждение. Несмотря на то, что мы привыкли считать чай практически безвредным, диетологи выделяют две группы пациентов, которым следует контролировать употребление чая. Первая группа — пациенты с заболеваниями ЖКТ.

- Из противопоказаний это могут быть, к примеру, гастрит или желчнокаменная болезнь. Некоторые сорта чая могут вызывать повышенный отток желчи, поэтому, если у вас желчнокаменная болезнь, язва желудка, язва 12-перстной кишки и другие заболевания ЖКТ, лучше проконсультироваться со специалистом. Одна-две чашки в день в перерывах между едой будут только на пользу. Главное — не злоупотреблять, - говорит Инна Зорина.

Во вторую группу попали те, кто страдает бессонницей. Чай может бодрить не хуже (а иногда и лучше) кофе. В напитке содержится кофеин, некоторым пациентам с бессонницей достаточно одной чашки на ночь, чтобы мозг начал активно работать, пульс участился. Эксперты советуют не пить чай минимум за 2 часа до сна, а пожилым людям следует и вовсе отказаться от напитка во второй половине дня.

Миф. Любой сорт чая поможет протрезветь

Это утверждение можно отнести к полумифам. Чай действительно может отрезвлять, считает владелец чайного клуба и чайный эксперт Юрий Юрийчук, но только если это хороший листовой чай, желательно зеленый.

- Если после алкоголя выпить чай, то человек действительно начнет трезветь. При утреннем похмелье хорошо помогут зеленые чаи и шен пуэры (чай из зрелых листьев и почек — Прим. Ред.), причем молодые, - говорит Юрий Юрийчук.

Миф. Существуют сорта чая, которые «сжигают» жир

Волшебных чаев для похудения никогда не существовало, такое утверждение тоже можно отнести к мифам. Для коррекции фигуры диетолог советует обратить внимание на каркаде - ускоряет метаболизм, но только в совокупности с правильным питанием и диетой, составленной специалистом, поможет ускорить процесс избавления от лишних килограммов.

- Каркаде нормализует пищеварение, улучшает работу ЖКТ, восстанавливает кишечную микрофлору. Эти свойства чая очень ценны для похудения, ведь чем лучше очищается организм и работает ЖКТ, тем лучше пища усваивается, а не откладывается мертвым грузом в жировое депо. Также каркаде полезен для людей с повышенным уровнем холестерина, - объясняет диетолог.

Врач напомнила, что злоупотреблять каркадэ не стоит — эффект от количества не усиливается, а вот желудку можно навредить. Инна Зорина рекомендует провести курс по специальной схеме из трех периодов: 21, 7 и 10 дней. В первые три недели необходимо ежедневно выпивать по одному литру каркаде за несколько приемов — за полчаса до еды либо через час-полтора после. Затем - неделя перерыва, после которой возвращаемся к режиму и повторяем чайную церемонию на протяжении десяти дней.

Миф. Чай можно пить в неограниченном количестве

- Чай нельзя приравнять к воде, это полноценный продукт, там есть питательные вещества, которые организм начинает переваривать. С другой стороны, это жидкость, значит, она дает дополнительную нагрузку на почки. 2–4 чашки в день — достаточное количество для любого человека, - говорит Инна Зорина.

— Я бы сделал акцент не на объем, а на крепость чая, — добавляет Юрий Юрийчук. — Не стоит пить перезаваренный, слишком крепкий чай. Он будет более активно действовать и на желудок, и на центральную нервную систему.

Приятный бонус: подборка зимних чаев от эксперта

Владелец чайного клуба и чайный эксперт Юрий Юрийчук составил зимнюю подборку чаев для тех, кто уже устал от черного с лимоном и зеленого с мятой.

— Прежде всего, согревающие — это красные чаи. В России их называют черными. Из китайских чаев я бы порекомендовал «цзинь цзюнь мэй». Вкус глубокий, бархатистый, с нотами специй, восточных сладостей, грецкого ореха, каштанового меда и ягод, — рассказывает Юрий Юрийчук. — Еще один ароматный красный чай — «дянь хун». В нем преобладают золотистые почки, в аромате — нотки личи, розы и лонгана. Цвет напитка — золотисто-оранжевый, запах — сладкий, не вяжущий. Почему именно эти чаи? Во-первых, это баланс яркого вкуса и аромата. Во-вторых, они согревают и дают тонус, прилив сил на физическом уровне.

Эксперт рекомендует еще шу пуэры (технология приготовления: листья чая сбрызгивают водой, накрывают тканью и оставляют «кваситься» 30-90 дней. У шу пуэра древесно-землистый вкус и терпкий аромат). Они хорошо тонизируют, придают сил, поднимают физическую активность. Еще одна разновидность «зимнего чая» — сорт улунов «габа». Он содержит гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), с ней связаны такие функции, как внимание, двигательный и эмоциональный контроль. А если хотите просто поднять себе настроение, попробуйте «фэн хуан дань цун». В нем доминируют насыщенные смородиновая и фруктовая ноты, а вкус считается одним из самых ярких и запоминающихся среди улунов.