Споры о пользе высшего образования — вечная тема. Впрочем, у сторонников учебы появился новый аргумент: ученые установили, что хорошее образование помогает дольше сохранять ясность ума.
Результаты работы сотрудников университета Цюриха опубликованы в издании
Группа ученых во главе с профессором нейропсихологии Лутцем Янке задались целью выяснить, оказывает ли образование влияние на наш мозг уже в старости. Для того чтобы разобраться в вопросе, исследователи проанализировали данные более чем 200 пожилых людей. Все участники эксперимента не страдали от слабоумия, не обладали изначально низким интеллектом и вели активный образ жизни.
Проверив данные обследований добровольцев, специалисты пришли к выводу, что академическое образование положительно влияет на возрастную дегенерацию мозга.
Оказалось, что за семь лет наблюдений у пожилых с высшим образованием фиксировали гораздо меньше типичных признаков дегенерации мозга. Кроме того, как показали тестирования, люди с хорошим образованием быстрее и точнее обрабатывают информацию — и с возрастом их мозг не так сильно терял в производительности.
Ученые пока не смогли определить, как именно связаны образование и когнитивные способности в пожилом возрасте. По предварительной версии, все дело в нейронных связях: люди накапливают их во время учебы, наращивая «резерв». А уже в старости за счет этих накоплений их мозг способен компенсировать возникающие нарушения.
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