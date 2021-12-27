Оказалось, что за семь лет наблюдений у пожилых с высшим образованием фиксировали гораздо меньше типичных признаков дегенерации мозга. Кроме того, как показали тестирования, люди с хорошим образованием быстрее и точнее обрабатывают информацию — и с возрастом их мозг не так сильно терял в производительности.

Ученые пока не смогли определить, как именно связаны образование и когнитивные способности в пожилом возрасте. По предварительной версии, все дело в нейронных связях: люди накапливают их во время учебы, наращивая «резерв». А уже в старости за счет этих накоплений их мозг способен компенсировать возникающие нарушения.