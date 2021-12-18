Однако совсем недавно в одном из научных журналов опубликовали сразу три фундаментальных кардиологических исследования об этом напитке. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе не увеличивает риска инфаркта или инсульта. Наоборот, он даже снижает вероятность развития сердечной недостаточности.

«Также есть исследование, в котором приняли участие пациенты после инфаркта миокарда. В нем говорится, что на эту группу людей кофе влияет весьма положительно. Однако есть ограничения — не больше 2 чашек черного кофе в день», — поясняет врач.

Если вы будете пить больше, чем 1-2 чашки в день, то могут возникнуть другие неприятные последствия. А так у кофе есть масса преимуществ, например:

кофеин улучшают микроциркуляцию крови;

снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза;

улучшает мозговую активность, что особенно важно с утра.

«Если вы уже болеете сердечно-сосудистыми заболеваниями, то вам можно пить 1-2 чашки кофе в день. Напиток должен быть без сахара и без молока. Когда мы добавляем в него сливки или сахар, то возрастают риски диабета и других патологий. Пейте на здоровье, но всегда помните о норме», — заключила врач.