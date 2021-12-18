Многие из нас уверены, что если у человека есть какая-то проблема с сердечно-сосудистой системой, то кофе нужно ограничить или вообще исключить из своего рациона. У некоторых к тому же после чашки этого напитка может участиться сердцебиение, появляются еще какие-то неприятные ощущения — это только подтверждает эту теорию.
«Кофе действительно немного повышает артериальное давление. Но на короткий срок и эти показатели совсем незначительные. Именно за это мы так и любим этот напиток, особенно гипотоники. Нам с утра можно чуть-чуть поднять давление, это даже добавит бодрости и активности», —
Раньше действительно считалось, что пациентам с болезнями сердца нужно запрещать кофе. Плюс чашка кофе у некоторых ассоциировалась с курением, что только добавляло ему негативного образа.
Однако совсем недавно в одном из научных журналов опубликовали сразу три фундаментальных кардиологических исследования об этом напитке. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе не увеличивает риска инфаркта или инсульта. Наоборот, он даже снижает вероятность развития сердечной недостаточности.
«Также есть исследование, в котором приняли участие пациенты после инфаркта миокарда. В нем говорится, что на эту группу людей кофе влияет весьма положительно. Однако есть ограничения — не больше 2 чашек черного кофе в день», — поясняет врач.
Если вы будете пить больше, чем 1-2 чашки в день, то могут возникнуть другие неприятные последствия. А так у кофе есть масса преимуществ, например:
кофеин улучшают микроциркуляцию крови;
снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза;
улучшает мозговую активность, что особенно важно с утра.
«Если вы уже болеете сердечно-сосудистыми заболеваниями, то вам можно пить 1-2 чашки кофе в день. Напиток должен быть без сахара и без молока. Когда мы добавляем в него сливки или сахар, то возрастают риски диабета и других патологий. Пейте на здоровье, но всегда помните о норме», — заключила врач.
Одна из самых опасных патологий — это тромбоз. Это может произойти в считанные секунды: тромб отрывается и направляется прямиком в сердце. Инфаркт неизбежен. Анна Кореневич рассказала, почему могут появиться тромбы в сердце.
Комментарии3