Кофе и чай — это два самых популярных напитка по всему миру. Сложно найти человека, который может представить свою жизнь без них. Мы пьем кофе каждое утро, чтобы взбодриться, берем его с собой в стаканчиках на вынос, даже предложение встретиться уже звучит как: «А давай завтра вместе кофе попьем?»
Некоторые опасаются за свое здоровья и заменяют кофе на цикорий. В этом напитке содержится множество витаминов, полезных кислот и природный пробиотик инулин, который нормализует пищеварение и помогает снизить вес. Но что делать тем, кто никак не может отказаться от кофеина? Разбираемся, какие есть плюсы и минусы в том, что вы пьете кофе каждый день.
Вы пристраститесь к кофеину
Это вполне очевидный и понятный факт. Кофе со временем не будет приносить того же удовольствия, да и бодрость как будто куда-то пропадет. Из-за избытка кофеина у вас могут появиться слабость, туман в голове, раздражительность и головные боли.
Если вы замечаете, что у вас после кофе апатия или головная боль, попробуйте отказаться от напитка хотя бы на три-четыре дня. Или же чередуйте его с чем-то другим, например, с зеленым чаем.
Вы будете меньше подвержены депрессии
Этот факт подтверждают многие исследования. Как удалось выяснить ученым, пациенты, которые лечились от депрессии, выпивали не больше одной чашки кофе в день или же вовсе не употребляли этот напиток. А те люди, которые пили по 3-4 чашки в день, гораздо реже страдали от подобных психических проблем. Тоже самое можно сказать и о тех, кто хотел свести счеты с жизнью.
Вы можете похудеть
Если пить кофе в определенное время, то он будет очень полезен: напиток нормализует обмен веществ, наполнит энергией и поможет похудеть. К такому выводу пришли американские диетологи. Однако пить кофе нужно через 30 минут после пробуждения и не добавлять в него сахар. А сразу, как встали с постели — выпивайте стакан стакан воды.
Вы рискуете заработать бессонницу
Вернемся к тому, как действует на нас кофеин. Помимо того, что к нему легко пристраститься, он также может спровоцировать бессонницу. Поэтому людям, которые долго не могут уснуть, нужно быть особо осторожными с кофе.
Чтобы подобной проблемы не возникло, старайтесь не пить кофе после обеда. Если уж очень захотелось, то сделайте напиток максимально некрепким, например, добавив в него молоко.
Вы можете страдать от невроза
Еще один минус кофе — это негативное воздействие напитка на нервную систему. Если вы пьете слишком много кофе, это может сказаться на вашем поведении: вы становитесь сильно возбудимым, раздражительным, агрессивным. У некоторых даже начинают дрожать руки, люди начинают страдать от чрезмерной тревожности и панических атак. Тут выход только один: отказаться от кофе на какое-то время и проконсультироваться с врачом.
Вы защитите себя от инфаркта и инсульта
Регулярное употребление кофе может снижать риски смерти от болезней сердца, инсульта и в целом ранней смерти от любых причин у людей без выявленных сердечно-сосудистых заболеваний — по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток. Как выяснили ученые, по сравнению с теми, кто не пьет кофе, у придерживающихся умеренного употребления риск смерти от всех причин был ниже на 12%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%, а от инсульта — на 21%.
Вы оградите себя от болезней печени
Весьма неожиданное свойство кофе: он полезен для печени. К такому выводу пришли исследователи из Университета Саутгемптона. Ученые проанализировали данные почти 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Выяснилось, что те, кто пили кофе каждый день, были на 20% меньше подвержены различным заболеваниям печени. У кофеманов также оказался на 49% ниже риск смерти от этих заболеваний. Подробнее об исследовании можно прочитать здесь.
Вы повысите уровень холестерина в крови
Слишком частое употребление кофе может стать причиной развития атеросклероза — бляшек в сосудах. По словам нутрициолога Марии Розановой, вещества, которые содержатся в кофе, могут вызвать тошноту и головокружения, а конкретно дитерпены могут спровоцировать повышенный уровень холестерина. Поэтому нужно контролировать количество выпитых кружек и стаканчиков.
Сколько чашек кофе в день можно пить
После всех вышеперечисленных фактов остается один вопрос: «Сколько кофе можно пить?» На самом деле все не так страшно: пить кофе можно каждый день, если у вас нет никаких противопоказаний. Главное, соблюдать меру.
Диетологи считают, что здоровому человеку можно пить до 3-5 чашек кофе в день (учитывая вес, рост, количество съеденной пищи). Это правило не распространяется на детей и беременных. Будущим мамам вообще желательно сократить количество кофеина или вовсе от него отказаться.
Сколько кофе вы выпиваете за день?
- Одну чашку, иногда ни одной%
- Не больше двух чашек%
- Три, может быть, четыре чашки%
- Больше четырех чашек в день%
- Вообще не пью кофе%
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