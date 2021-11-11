Кофе и чай — это два самых популярных напитка по всему миру. Сложно найти человека, который может представить свою жизнь без них. Мы пьем кофе каждое утро, чтобы взбодриться, берем его с собой в стаканчиках на вынос, даже предложение встретиться уже звучит как: «А давай завтра вместе кофе попьем?»

Некоторые опасаются за свое здоровья и заменяют кофе на цикорий. В этом напитке содержится множество витаминов, полезных кислот и природный пробиотик инулин, который нормализует пищеварение и помогает снизить вес. Но что делать тем, кто никак не может отказаться от кофеина? Разбираемся, какие есть плюсы и минусы в том, что вы пьете кофе каждый день.

Вы пристраститесь к кофеину

Это вполне очевидный и понятный факт. Кофе со временем не будет приносить того же удовольствия, да и бодрость как будто куда-то пропадет. Из-за избытка кофеина у вас могут появиться слабость, туман в голове, раздражительность и головные боли.

Если вы замечаете, что у вас после кофе апатия или головная боль, попробуйте отказаться от напитка хотя бы на три-четыре дня. Или же чередуйте его с чем-то другим, например, с зеленым чаем.