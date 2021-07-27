Боль и дискомфорт в кишечнике приходит внезапно и остается надолго. Прихватить может где угодно — на работе, в театре и во время путешествия. При этом многие из нас сами провоцируют возникновение заболеваний кишечника. Что же именно мы делаем не так?
Недостаточно пережевываем пищу
Торопимся так, что заталкиваем в рот огромные куски. Хоть и говорили всем с детства, что пищу надо тщательно пережевывать. Во-первых, так она лучше усвоится и переработается. Во-вторых, вы не съедите лишнего, так как жевание ускоряет процесс насыщения. А вот еда, попавшая в нашу пищеварительную систему одним большим куском может спровоцировать образование газов.
Кроме того, пока вы неспешно пережевываете пищу, в желудке вырабатываются пищеварительные ферменты. Если их недостаточно, то пища не расщепляется должным образом, можно нажить множество проблем: несварение желудка, вздутие живота, изжога, запор, даже головная боль и упадок сил. К тому же во время жевания пища обильно смачивается слюной, что тоже облегчает процесс пищеварения.
Пьем кофе на голодный желудок
Он увеличивает выработку соляной кислоты в желудке, а лишняя кислота может привести к синдрому раздраженного кишечника. Поэтому заменять завтрак на кофе не советуют тем, у кого есть гастрит, язва, склонность к повышенной кислотности — кофе натощак может раздражать желудок и слизистую оболочку тонкой кишки.
Еще один момент — утром в организме естественным образом накапливается кортизол вкупе с адреналином. Если «столкнуть» эту смесь с кофеином, это может спровоцировать лишнюю нервозность.
Не высыпаемся
Проснулись слишком рано? Ваш организм еще не завершил ночной цикл пищеварения. Кишечнику придется начать новый цикл, не завершив старый. Все, что не переварилось, может напомнить о себе болью и повышенным газообразованием. Также от недосыпа в кишечнике сокращается количество полезных бактерий и их качество, замедляет процесс пищеварения. Тут и до воспаления недалеко.
Не умеем справляться со стрессом
Замечали, что после того, как вы перенервничаете, у вас появляются проблемы с кишечником. Есть ощущения вздутия, распирания? Так происходит из-за того, что во время стресса вы часто и прерывисто дышите, заглатываете большое количество воздуха.
А расхожее выражение, что «живот скручивает в узел от стресса» — не просто выражение. Стресс, краткосрочный или долгосрочный, может привести к различным желудочно-кишечным проблемам, таким как несварение желудка, запор или диарея. А хроническое беспокойство может повлиять на вашу пищеварительную систему — исследователи из
Жуем жвачку
Согласно исследованию, проведенного Сиднейским университетом и опубликованного в
«Появляется все больше доказательств того, что постоянное воздействие наночастиц влияет на состав микробиоты кишечника, и, поскольку микробиота кишечника — страж нашего здоровья, любые изменения ее функции влияют на общее состояние здоровья», — сказал Войцех Хшановски, соавтор исследования.
Сутулимся
Неправильная осанка может привести к смещению суставов, что приведет к болям в шее и спине, об этом все знают. Но сутулость может оказать негативное влияние и на пищеварение. «Чем сильнее вы сгорбитесь, тем сильнее сжаты ваши внутренние органы, включая желудочно-кишечный тракт», — говорит Джозеф Джолай, доктор медицины, хирург-ортопед Университета Майами. — Это сжатие живота может привести к симптомам расстройства желудочно-кишечного тракта и даже к кислотному рефлюксу».
Едим слишком много здоровой пищи
Фасоль, чечевица, орехи, свекла, цветная и белокочанная капуста, яблоки, свекла и другие здоровые продукты с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ очень полезны, но только не для людей с повышенной чувствительностью ЖКТ. Сложные углеводы перевариваются сложно, и если их слишком много, в кишечнике может начаться брожение. А это, в свою очередь, может вызвать боль, диарею, газы, запор и вздутие живота. Поэтому соблюдайте умеренность во всем — в крайнем случае, можно отдать предпочтение термически обработанным продуктам, их переваривание дается организму легче.
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