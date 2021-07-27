Боль и дискомфорт в кишечнике приходит внезапно и остается надолго. Прихватить может где угодно — на работе, в театре и во время путешествия. При этом многие из нас сами провоцируют возникновение заболеваний кишечника. Что же именно мы делаем не так?

Недостаточно пережевываем пищу

Торопимся так, что заталкиваем в рот огромные куски. Хоть и говорили всем с детства, что пищу надо тщательно пережевывать. Во-первых, так она лучше усвоится и переработается. Во-вторых, вы не съедите лишнего, так как жевание ускоряет процесс насыщения. А вот еда, попавшая в нашу пищеварительную систему одним большим куском может спровоцировать образование газов.

Кроме того, пока вы неспешно пережевываете пищу, в желудке вырабатываются пищеварительные ферменты. Если их недостаточно, то пища не расщепляется должным образом, можно нажить множество проблем: несварение желудка, вздутие живота, изжога, запор, даже головная боль и упадок сил. К тому же во время жевания пища обильно смачивается слюной, что тоже облегчает процесс пищеварения.

Пьем кофе на голодный желудок

Он увеличивает выработку соляной кислоты в желудке, а лишняя кислота может привести к синдрому раздраженного кишечника. Поэтому заменять завтрак на кофе не советуют тем, у кого есть гастрит, язва, склонность к повышенной кислотности — кофе натощак может раздражать желудок и слизистую оболочку тонкой кишки.

Еще один момент — утром в организме естественным образом накапливается кортизол вкупе с адреналином. Если «столкнуть» эту смесь с кофеином, это может спровоцировать лишнюю нервозность.