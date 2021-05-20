В Британии 30-летний мужчина, страдавший запорами, умер от рака кишечника. Он прошел обследование слишком поздно - думал, что такое страшное онкологическое заболевание "не трогает" молодых. Этот случай, к сожалению, далеко не редкость. В прошлом году от колоректального рака (рака толстого кишечника) умер британский актер Чедвик Боузман, известный по роли супергероя Черной пантеры из фильмов Marvel. Ему было 43 года. О раке он узнал в 39.
Если раньше рак кишечника чаще диагностировали у людей старше 50 лет, то сейчас медики рекомендуют обязательно проверяться уже тем, кому исполнилось 45 - даже если нет никаких жалоб. Ученые в США выяснили, что сейчас смертность от рака кишечника у 45-49-летних такая же, как и у людей в возрасте 50-54 лет. Новые рекомендации были опубликованы в журнале
На ранних стадиях рак кишечника никак не проявляет себя. Поэтому врачи назначают скрининги, которые могут выявить заболевание и успешно с ним справиться. Провериться на рак кишечника можно, сдав анализ на скрытую кровь в кале или сделав колоноскопию. Обычно она проводится раз в несколько лет при отсутствии признаков патологии. Также возможно проведение КТ–колонографии – это исследование с помощью компьютерной томографии.
Какие 5 симптомов рака кишечника надо знать:
Появление крови из заднего прохода или в кале
Причин этому может быть несколько. Ярко-красная кровь - последствие воспаления, отека кровеносных сосудов, геморроя. Темно-красная или черная кровь может быть из кишечника или желудка. При появлении такого симптома тут же надо обратиться за помощью к врачу.
Изменение "туалетных" привычек
Если вы заметили, что у вас стул стал жидким, появились запоры (ходите в туалет реже 2-3 раз в неделю), или ощущение, что кишечник не опорожняется полностью, и продолжаются эти симптомы более 3-4 недель, обязательно отправляйтесь на прием к терапевту. Не бойтесь говорить о своем стуле врачам, они точно готовы вас выслушать.
Вы теряете вес
Этот симптом встречается реже, чем другие, но тоже должен насторожить. Если вы худеете, но при этом не на диете, не занимаетесь активно спортом, а ведете свой обычный образ жизни, стоит задуматься. Сопутствующие потере веса такие симптомы, как боли в животе, вздутие, метеоризм (частое испускание газов) и отсутствие аппетита - абсолютные показания для безотлагательной консультации врача.
Чувство усталости
Рак кишечника, вызывающий кровотечение, может стать причиной нехватки железа в организме - развивается анемия. Ее проявления могут быть разнообразными - кожа бледнеет, нет сил, шумит в ушах, пульс учащается. Но убедиться в диагнозе надо вместе с врачом, сдав анализы.
Боль или уплотнение
Признаками рака могут быть боль в желудке или уплотнение в заднем проходе. Если эти симптомы сохраняются долгое время и не проходят, обязательно обратитесь к терапевту.
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