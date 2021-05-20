В Британии 30-летний мужчина, страдавший запорами, умер от рака кишечника. Он прошел обследование слишком поздно - думал, что такое страшное онкологическое заболевание "не трогает" молодых. Этот случай, к сожалению, далеко не редкость. В прошлом году от колоректального рака (рака толстого кишечника) умер британский актер Чедвик Боузман, известный по роли супергероя Черной пантеры из фильмов Marvel. Ему было 43 года. О раке он узнал в 39.

Если раньше рак кишечника чаще диагностировали у людей старше 50 лет, то сейчас медики рекомендуют обязательно проверяться уже тем, кому исполнилось 45 - даже если нет никаких жалоб. Ученые в США выяснили, что сейчас смертность от рака кишечника у 45-49-летних такая же, как и у людей в возрасте 50-54 лет. Новые рекомендации были опубликованы в журнале JAMA. Исследователи отмечают, что рак становится "моложе" и поражает даже тех, у кого нет отягчающей наследственности и заболеваний, повышающих риск развития онкологии. А при раннем выявлении шансы на выздоровление очень велики - особенно хорошо поддается лечению вовремя диагностированный колоректальный рак.

На ранних стадиях рак кишечника никак не проявляет себя. Поэтому врачи назначают скрининги, которые могут выявить заболевание и успешно с ним справиться. Провериться на рак кишечника можно, сдав анализ на скрытую кровь в кале или сделав колоноскопию. Обычно она проводится раз в несколько лет при отсутствии признаков патологии. Также возможно проведение КТ–колонографии – это исследование с помощью компьютерной томографии.