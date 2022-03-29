Доктор Курстак рассказала, сколько шоколада надо съесть, чтобы восполнить дефицит железа

- Из пищи действительно невозможно восполнить дефицит железа. Кроме того, из растительных источников негемовое железо усваивается еще хуже, — предупредила врач лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук Ирина Курстак.

И так, чтобы получить суточную норму железа вам потребуется:

35 плиток шоколада;

1,75 килограмма гречи (чуть больше 2 стандартных пачек по 800 г);

4 килограмма свежего шпината;

1 килограмм сырой печени.

По медицинским нормам мужчинам в день требуется минимум 8 мг железа, женщинам — 18 мг, а в период беременности — до 27 мг . В природе существует достаточно большое количество продуктов, которые содержат высокие дозы железа, но, к сожалению, полностью из пищи организм этот микроэлемент не усваивает.

- Подсчитано, что у нормального здорового взрослого человек усваивается только 5-10 процентов железа из пищи, у людей с дефицитом железа — 10-20 процентов, — объяснили в Роспотребнадзоре.

Дело в том, что организм — умная система, и излишки железа без необходимости он не принимает. Еще надо учитывать, что лучше всего усваивается гемовое железо, которое содержится в продуктах животного происхождения, а хуже — негемовое, из растительных продуктов.