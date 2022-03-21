Стрессы мы переживаем постоянно, до нескольких раз в день. Наш мозг их даже не фиксирует. Потому что стресс — это своеобразная гимнастика, которая тренирует нашу адаптивность. Поводом для стресса может быть все, что угодно: упавшая рядом сосулька, громко крикнувший человек, что-то неожиданное, что встретилось у нас на пути. Организм напрягается из-за внешнего события, отреагирует на него.
Когда сжимаются кулаки
Психолог
- Любой стресс состоит из события, за которым следует напряжение, а далее — расслабление, — объяснила «Доктору Питеру» психолог, президент фонда «Родительский мост» Марина Левина. — В организм выбрасывается огромное количество адреналина, который готовит наши мышцы бежать, кортизол воздействует на надпочечники, которые выбрасывают большое количество глюкозы, которая может быстро переработаться в энергию.
Так организм готовится к древней реакции «бей или беги», которая позволяла справиться с угрозами и спасти жизнь людям. Под действием стресса активируется состояние внутренней готовности:
сжимаются кулаки;
расширяются зрачки;
появляется дрожь во всем теле;
возникают мышечные зажимы.
- Со всем этим можно справиться, если мы умеем расслабляться, — говорит Марина Левина. — Для этого надо совершить какое-то действие, потому что только через идею в голове расслабиться невозможно.
Нет смысла уговаривать себя, что все хорошо. Надо громко крикнуть при этом, топнуть ногой, быстро начать ходить, чтобы дальше отправить сигнал в мозг о расслаблении.
Совершаем глупости
Другое дело хронический стресс, при нем расслабиться, топнув ногой, невозможно.
- В организм без конца поступают сигналы, которые только нагнетают напряжение, не дают человеку возможность расслабиться, — объяснила психолог. — Появляется состояние тревоги, неопределенности, страха, связанного с потерей будущего. Напряжение есть, а расслабления — нет. Гормональная система продолжает нагнетать адреналин и кортизол.
Как следствие страдают сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательный аппарат, нарушается кровообращение суставов, мозга — из-за зажимов в области шеи и плеч. Сжимаются и внутренние органы.
- Кортизол вообще очень зловредная вещь, она, одновременно готовя нас к высоким энергозатратам, еще и отключает рациональную часть мозга, работает только рептильный мозг, который делает нас опасными для самих себя, — говорит психолог Марина Левина. — Мы внезапно глупеем. Нам сложно рассчитать движение машин, чтобы перейти дорогу. Есть опасность попасть в ДТП.
Еще один момент: мы становимся менее критичными. Это касается и взрослых, и детей. Но, например у детей такой выброс кортизола приводит к нарушению формирования новых нейронных связей, а взрослым грозит отсроченной деменцией, и другими проблемами, которые связаны с нашей ментальной сферой.
- В состоянии, когда работает только рептильный мозг, не стоит принимать серьезных решений, жизненно важных, — предупреждает Марина Левина.
Очень важно трезво оценивать ситуацию, быть внимательным на улице, сейчас мы подвержены всевозможным травмам. Мы перестаем слышать людей, уверены только в своей правоте.
Не спорить, а налить чай
В механизме стресса участвует еще один гормон — окситоцин. Он позволяет различать своих и чужих. Мы верим только своим, остальных считаем врагами. Это может привести к серьезной конфронтации.
- В такой ситуации, мы должны понимать, что поведением рулит гормональная система, люди нуждаются в утешении, надо налить чашку чая, погладить по плечу, обнять, приободрить, человек всегда важнее любой идеи, — советует Левина.
Стресс может длиться долго. Все зависит от того, насколько сильна психика.
- Люди выживали в концлагерях и сохраняли себя, — говорит психолог. — Но детский организм долго не может находиться в состоянии стресса. И не обязательно быть непосредственным участником кризисного события, которое выкидывает в состояние стресса. Мы можем попасть в него, переживая «травму свидетеля».
Дело в том, что мы так устроены, у нашего воображения стерты границы между реальностью происходящего и нереальным миром. Поэтому мы сопереживаем героям фильмов, сериалов, компьютерных игр.
- Если думаем о хорошем — выделяются одни вещества, о плохом — попадаем в стресс, — предупреждает Левина. — Когда вы представляете лимон, вы можете даже почувствовать его кислый вкус. Чтобы справиться со стрессом, надо возвращать себя в реальность.
Задайте себе вопросы: «О чем я сейчас переживаю?», «Про что я сейчас плачу?». Спрашивайте себя вслух, и вслух же отвечайте. Уточните, где вы в данный момент находитесь, перечислите все предметы вокруг в формате «стол, покрытый скатертью», «люстра с пятью плафонами». Следующий шаг почувствовать себя. Вы можете поглаживать себя, похлопывать по всему телу, чтобы понять, что вы реальны, и вы существуете.
- Теперь расскажите, что чувствует ваше тело в этот момент, — советует психолог. — Эти простые вещи вернут вас в реальность.
Что делать, если зажаты мышцы лица и скул
Погримасничайте перед зеркалом: улыбайтесь, хмурьтесь, удивляйтесь. Можно расширять глаза, а потом сильно зажмуриваться, чтобы почувствовать свое лицо и снять напряжение.
Что делать, если зажаты мышцы тела
Представьте, что вы собака, которая вернулась после прогулки под дождем. Вам надо потрястись всем телом, будто бы вы стряхиваете с себя воду. Это очень сильно помогает.
Стать себе матерью или отцом
Можно быть плохим родителем и обвинять себя во всем, оценивать, презирать. Можно быть хорошим родителем — налить себе чай, купить что-то вкусное, утешить себя, сказать, что ты молодец, ты сделал все, что мог, ты держишься, ты сильный и добрый, ты ни в чем не виноват. Твоя задача здесь и сейчас быть с близкими.
Писать дневник от руки
Это очень простая практика. А еще лучше не просто писать, но и читать вслух то, что пишешь. Так мы задействуем разные мышцы и разные участки мозга. Ухватить свою мысль за хвост и поразмышлять над ней. Если у вас крутится в голове «меня завтра не будет, я скоро умру, мир погибнет…» запишите, оглянитесь и подумайте, а это вообще ваша мысль? Ведь вы здесь сейчас сидите, пьете крепкий кофе, слушаете музыку. Значит, вы живы.
Вы живы, пока у вас есть выбор, что есть, как дышать, с кем общаться. Любой выбор, вплоть до того, какой ногой делать шаг, правой или левой. Это тоже планирование, возможность что-то делать.
Радоваться
В этом нет ничего предосудительного. Радость — эмоция жизни, если у человека отнять радость, то он умрет. И радость — это не так просто. Потому что тебе ее никто не сможет принести, ты ее должен добыть, должен создать своими поступками. Надо понимать, кто в момент стресса управляет твоей жизнью, твоими чувствами, твоим выбором, ты сам или ты отдаешь ответственность за свою жизнь в чужие руки?