Стать себе матерью или отцом

Можно быть плохим родителем и обвинять себя во всем, оценивать, презирать. Можно быть хорошим родителем — налить себе чай, купить что-то вкусное, утешить себя, сказать, что ты молодец, ты сделал все, что мог, ты держишься, ты сильный и добрый, ты ни в чем не виноват. Твоя задача здесь и сейчас быть с близкими.

Писать дневник от руки

Это очень простая практика. А еще лучше не просто писать, но и читать вслух то, что пишешь. Так мы задействуем разные мышцы и разные участки мозга. Ухватить свою мысль за хвост и поразмышлять над ней. Если у вас крутится в голове «меня завтра не будет, я скоро умру, мир погибнет…» запишите, оглянитесь и подумайте, а это вообще ваша мысль? Ведь вы здесь сейчас сидите, пьете крепкий кофе, слушаете музыку. Значит, вы живы.

Вы живы, пока у вас есть выбор, что есть, как дышать, с кем общаться. Любой выбор, вплоть до того, какой ногой делать шаг, правой или левой. Это тоже планирование, возможность что-то делать.

Радоваться

В этом нет ничего предосудительного. Радость — эмоция жизни, если у человека отнять радость, то он умрет. И радость — это не так просто. Потому что тебе ее никто не сможет принести, ты ее должен добыть, должен создать своими поступками. Надо понимать, кто в момент стресса управляет твоей жизнью, твоими чувствами, твоим выбором, ты сам или ты отдаешь ответственность за свою жизнь в чужие руки?