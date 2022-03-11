Если сообщения о том, что очередной продавец одежды, мебели или игровой электроники сворачивает свою работу в России, многие уже стали воспринимать с долей юмора. То в некоторых областях ограничения или полный разрыв отношений грозит приостановкой работы и последствиями для жизни и здоровья людей.

Возможные санкции будут серьезным испытанием для высокотехнологичной медицины, для науки, особенно в тех областях, которые связаны с изучением биологических процессов. Не секрет, что в лабораториях установлено иностранное оборудование, которое, конечно, останется, в случае объявления санкций, но в случае поломок и с течением времени обслуживать его будет нечем.

Эксперт «Доктора Питера», молекулярный биолог, кандидат биологических наук Алена Макарова заведует лабораторией механизмов репликации поврежденной ДНК в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центр «Курчатовский институт». По ее мнению, санкции могут серьезно осложнить работу научных лабораторий.