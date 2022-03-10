- Ничего хорошего в ограничениях не будет, наши больные пострадают и никуда от этого не денешься, возможно, мы откатимся назад, так как в России мало аналогов препаратов, которые за последние годы, в общем-то, сделали значительный прорыв в лечении рака , — говорит Давид Заридзе. — Но я надеюсь на благоразумие международной общественности и фармацевтических компаний.

Конечно, возможные ограничения — это не только сложности с поставками необходимых препаратов для лечения больных раком. Но и новые технологий в онкологии, и всевозможные научные конференции.

- Есть вероятность, что мы можем быть изолированы от онкологической общественности, — объяснил профессор Заридзе. — Это тоже негативный вариант развития событий. Пока я получаю аккуратные письма от коллег из разных стран и от крупных международных мировых научных издательств, они обещают минимизировать отрицательный эффект ограничений, которые вынуждены принимать в вопросах сотрудничества с Россией и российскими авторами.