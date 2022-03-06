Ситуация с лекарствами в России действительно серьезная, признают аналитики и медики. Растут закупочные цены, меняются ценники в аптеках, ряд лекарств исчезает с рынка.

Эксперты уверяют, что лечиться подорожником не придется, они рассчитывают на импортозамещение и решение европейских производителей все же продолжить поставки в Россию.

Пока точных ответов на многие вопросы нет, врачи рекомендуют провести ревизию домашних аптечек, и купить те препараты (учитывая, что у них есть срок годности), которые необходимы не только пациентам с хроническими заболеваниями, но и нечастым посетителям аптек.