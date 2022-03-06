Ситуация с лекарствами в России действительно серьезная, признают аналитики и медики. Растут закупочные цены, меняются ценники в аптеках, ряд лекарств исчезает с рынка.
Эксперты уверяют, что лечиться подорожником не придется, они рассчитывают на импортозамещение и решение европейских производителей все же продолжить поставки в Россию.
Пока точных ответов на многие вопросы нет, врачи рекомендуют провести ревизию домашних аптечек, и купить те препараты (учитывая, что у них есть срок годности), которые необходимы не только пациентам с хроническими заболеваниями, но и нечастым посетителям аптек.
- Сразу отправьте просрочку в мусорное ведро. Также выбрасывайте лекарство, если не знаете, зачем оно. Поверьте — даже если однажды вам понадобится «сироп от волчанки», вы всё равно не вспомните, что он у вас где-то есть, — рекомендует терапевт Олег Абакумов. — Затем позаботьтесь о препаратах, которые могут понадобиться срочно. Чтоб не пришлось среди ночи бегать по круглосуточным аптекам, прижимая к себе окровавленную руку, раненную из-за торопливого кромсания колбаски во время ночного жора.
Хранить все «экстренное» рекомендую не в самой аптечке (особенно, если она обычно пылится в дальнем углу антресолей), а в самом доступном месте. Например, на кухне. Как показывает практика, именно здесь граждане предпочитают раниться осколками фарфора и брызгаться раскаленным маслом.
Что должно быть в аптечке
Для легких порезов и царапин
Бацитрацин и Неомицин
- Спасает от возможных инфекций и, кстати, совсем не щиплет — это факт, который всегда радует свежеоцарапанных детей и мужчин, — говорит Олег Абакумов.
Йод
При аллергии замените фурацилиновым раствором.
Хлоргексидин
Убивает бактерии при разных повреждениях кожи.
Перекись водорода 3%
Очищает зону от крови или гноя, останавливает кровь, но не убивает бактерии.
Антисептические салфетки
Ими тоже удобно очищать раны перед наложением пластыря для повязки.
Пластыри различных размеров, бинты, жгут, медицинский клей БФ-6.
Для сложных порезов и травм
Гемостатические губки
Помогают остановить кровь, работают как антисептик и стимулируют регенерацию тканей.
Охлаждающий пакет типа «снежок» при ушибах и травмах
Охлаждает местно ткани организма, помогая снизить воспалительную реакцию и остановить кровотечение.
Средства от ожогов
Гидрогелевые повязки,
пантенол в виде спрея или его аналоги.
Ковид еще с нами
- Несмотря на шутки, что «ковид отозвал свои вирусы с территории РФ», статистика, увы, говорит об обратном, — напоминает врач Абакумов. — Да и антиковидные ослабления скоро дадут свои результаты. Поэтому дома обязательно нужен градусник (лучше и обычный контактный, и инфракрасный), а также хорошее средство для бережной доставки лекарств в нижние дыхательные пути - небулайзер (неплохие бывают и российского производства).
Витамин D
- Это мощный витамин, который действительно снижает риски тяжелого ковида и проблем с сердцем. Для профилактики взрослым принимать 2000-5000 МЕ ежедневно, — советует врач.
Антибиотики
- Нельзя держать их дома просто так, и принимать по собственному желанию, иначе будет устойчивость к бактериям и расстройство желудка, — поясняет Олег Абакумов. — Пьют их, если диагностирована бактериальная пневмония или ангина, либо на коже загноилась рана и только если врач точно уверен в бактериальном процессе.
Качественные российские аналоги европейских лекарств по мнению Абакумова
От температуры
- Температуру ниже 38,5 лучше не сбивать, но при необходимости покупайте парацетамол и ибупрофен. Они обладают эффектом, схожим с колдрекс и терафлю. Но имеют меньше вероятности аллергии на добавки, — поясняет врач.
От насморка
- Есть отечественные аналоги — ксилометазолин и оксиметазолин. Их применять дольше 5 дней не стоит. Детям до шести лет — нельзя. Для увлажнения слизистой можно приобрести физраствор или раствор морской воды, — советует терапевт.
От кашля
- Когда легкие издают бурлящие звуки, но мокрота не выходит наружу, поможет наш амброксол или ацетилцистеин, — говорит Олег Абакумов.
От давления
- Если нет комбинированного препарата, который вы пьете, можно принимать аналоги по отдельности, — советует терапевт.
«Пятерка» лекарств, которые помогут взять гипертонию под контроль — советует терапевт
Бета-блокаторы (бисопролол, метопролол, небиволол).
Мочегонные (индапамид, спиронолактон, торасемид).
Ингибиторы АПФ (лизиноприл, рамиприл, периндоприл).
Сартаны (валсартан, лозартан, кандесартан).
Антагонисты кальция (амлодипин, лерканидипин).
- Отдельно отмечу моксонидин, капотен, — говорит Олег Абакумов. — Они работают как «скорая помощь» в случае, если вы постоянно принимаете свои основные лекарства. Не устаю повторять — при высоком давлении принимать лекарства нужно постоянно.
Ранее медик предупредила читателей «Доктора Питера», как правильно пить дома лекарства, чтобы не совершить опасных для здоровья ошибок. Например, после истечения срока годности неиспользованные препараты следует сразу же уничтожить. Таблетки вынимают из блистера и смывают в канализацию, а коробку и блистер выбрасывают в бытовые отходы.