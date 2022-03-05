У каждой сердечной проблемы — своя боль

Существуют также боли в сердце, не связанные с ишемией. Проявляется такая боль совершенно по-другому. Рассмотрим несколько распространенных сердечных заболеваний и то, как ведет себя боль при конкретных нарушениях работы сердца.

Перикардит (воспаление наружной сердечной оболочки)

Обычно боль локализуется в центре груди, в некоторых случаях отдает в руку, спину, шею. При глотании, кашле, чихании дискомфорт усиливается. В положении лежа становится хуже, сидя — лучше. По характеру боль в основном тупая и ноющая.

Миокардит (воспаление мышцы сердца)

Боль в сердце может быть очень похожа на ишемическую, но прием нитроглицерина уже не поможет.

Расслаивающая аневризма аорты

Боль располагается также за грудиной, может быть ощущение сдавливания пищевода.

- Причин болей в грудной клетке довольно много, — говорит кардиолог Мария Яковлева. — Болями в грудной клетке могут сопровождаться следующие состояния: