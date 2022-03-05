Боль в груди слева мы автоматически считаем болью в сердце. Но на самом деле это может быть и мышечная боль, проблемы с желудком тоже могут так себя проявлять. Самому в причинах разобраться может быть очень сложно, но необходимо — чтобы не пропустить тот тревожный симптом, который требует срочной помощи врача.
Врач функциональной диагностики, кардиолог, Консультативно-диагностический центр в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова)
- Многие люди испытывали когда-либо боли в области сердца, но не всегда это связано именно с сердцем, — говорит Мария Яковлева, кардиолог, врач функциональной диагностики Консультативно-диагностического центра (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова).
Но как понять, что болит именно сердце?
Наиболее часто вызывает боль в груди ишемическая болезнь сердца — это заболевание сердца, возникающее при плохом снабжении кровью сердечной мышцы, в результате которого поражается миокард. Это широко распространенная сердечно-сосудистая патология, нередко приводящая к летальному исходу. Виды ишемии сердца:
стенокардия,
постинфарктный кардиосклероз,
сердечная недостаточность,
- У ишемической боли сердца есть ряд определенных признаков, — отмечает эксперт.
«Букет» сердечных симптомов
Сердце действительно болит, если:
Боли носят определенный характер: давящий, жгучий.
Боли локализуются за грудиной. Могут отдаваться в левую руку, левое плечо, нижнюю челюсть. Реже — в правое плечо, правую руку.
Боли могут ощущаться в верхней части живота, иногда сопровождаются рвотой. Это признак, в частности, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а именно инфаркта нижней стенки левого желудочка.
Боли возникают после физической, эмоциональной нагрузки.
Длительность боли сравнительно небольшая: от нескольких минут до нескольких часов.
Проходит такая боль в покое или после приема определенных препаратов, расширяющих сосуды сердца, например, нитроглицерина.
- Если все эти критерии сошлись в один «букет» — то это типичная боль в сердце ишемического характера, — говорит кардиолог Мария Яковлева, — При этом, нет никакой разницы, кто испытывают такую боль — мужчина или женщина, гендерных различий в характере боли никаких.
Существуют также бессимптомные формы, например, острого инфаркта миокарда, когда пациент переносит это тяжелое состояние на ногах.
У каждой сердечной проблемы — своя боль
Существуют также боли в сердце, не связанные с ишемией. Проявляется такая боль совершенно по-другому. Рассмотрим несколько распространенных сердечных заболеваний и то, как ведет себя боль при конкретных нарушениях работы сердца.
Перикардит (воспаление наружной сердечной оболочки)
Обычно боль локализуется в центре груди, в некоторых случаях отдает в руку, спину, шею. При глотании, кашле, чихании дискомфорт усиливается. В положении лежа становится хуже, сидя — лучше. По характеру боль в основном тупая и ноющая.
Миокардит (воспаление мышцы сердца)
Боль в сердце может быть очень похожа на ишемическую, но прием нитроглицерина уже не поможет.
Расслаивающая аневризма аорты
Боль располагается также за грудиной, может быть ощущение сдавливания пищевода.
- Причин болей в грудной клетке довольно много, — говорит кардиолог Мария Яковлева. — Болями в грудной клетке могут сопровождаться следующие состояния:
Тромбоэмболия легочной артерии
Вертеброгенные боли — осложнение какой-либо болезни позвоночника и(или) окружающих тканей. Причина проявления — зажатость нервных корешков или спинномозговых нервов.
Опоясывающий лишай
Спонтанный пневмоторакс
В группе риска
Если жалоб на сердечно-сосудистую систему у человека нет, но он заядлый курильщик, имеет ожирение или сахарный диабет, то ему стоит пройти обследование у кардиолога.
Когда сердце «толкается и кувыркается»
Вывод о том, что именно болит у пациента, делает врач после инструментальных и лабораторных обследований.
Мария Яковлева напоминает, что о проблемах с сердцем может говорить не только боль в груди.
- Чувство перебоев в работе сердца, толчки и «кувыркания» за грудиной может быть связано, например, с аритмией, экстрасистолией или фибрилляцией предсердий, — поясняет эксперт. — Отеки нижних конечностей могут быть проявлением хронической сердечной недостаточности.
Кроме того, одышка, дискомфорт в области грудной клетки во время занятий спортом — очень важный симптом, который также может говорить о проблемах с сердечно-сосудистой системой.
- Если у человека возникают колебания уровня артериального давления, то это определенно говорит о существующих проблемах с сердцем, — говорит Мария Яковлева. — Напомню, что нормой являются цифры давления менее 140/80 мм рт.ст. При этом измерение артериального давления должно производиться дома, в спокойном состоянии трижды на обеих руках.