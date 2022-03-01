Чтобы не случалось катастрофы — инсульта или инфаркта, сердце и сосуды надо проверять регулярно. Особенно, если вам больше 40 лет.

Как известно, посещение любого «узкого» специалиста редко ограничивается разовой консультацией. Как правило, нужно прийти на первичный прием, получить направления на обследования, вернуться с результатами, и только потом получить от врача необходимые рекомендации и ответы на волнующие вопросы. Касается это и одного из самых посещаемых врачей — кардиолога.

Чтобы не тратить на бесконечные визиты в медкабинеты слишком много времени, лучше прийти к кардиологу уже с готовыми анализами и обследованиями. Какие же из них надо пройти, чтобы осмотр был более полным и наиболее эффективным?