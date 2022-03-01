Чтобы не случалось катастрофы — инсульта или инфаркта, сердце и сосуды надо проверять регулярно. Особенно, если вам больше 40 лет.
Как известно, посещение любого «узкого» специалиста редко ограничивается разовой консультацией. Как правило, нужно прийти на первичный прием, получить направления на обследования, вернуться с результатами, и только потом получить от врача необходимые рекомендации и ответы на волнующие вопросы. Касается это и одного из самых посещаемых врачей — кардиолога.
Чтобы не тратить на бесконечные визиты в медкабинеты слишком много времени, лучше прийти к кардиологу уже с готовыми анализами и обследованиями. Какие же из них надо пройти, чтобы осмотр был более полным и наиболее эффективным?
медицинский директор лаборатории НАКФФ
- Самое важное лабораторное исследование, которое обладает самостоятельной ценностью для кардиолога, это липидный спектр крови, — обращает внимание медик лаборатории Марина Фурсова. — Для характеристики нарушений липидного обмена используют определение в сыворотке/плазме крови:
общего холестерина;
триглицеридов;
липопротеинов низкой плотности;
липопротеинов очень низкой плотности;
липопротеинов высокой плотности;
индекса атерогенности.
врач клинической лабораторной диагностики, к.м.н., медицинский директор «Ситилаб»
- Изменения в липидном обмене могут говорить о возможных атеросклеротических изменениях со стороны сосудов, которые, в свою очередь, приводят к ишемической болезни сердца, — отмечает и врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко.
Какие еще анализы нужны кардиологу
Общий анализ крови
Отражает количественный состав эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, скорость оседания эритроцитов — для исключения сопутствующих заболеваний. Он также необходим для оценки уровня гемоглобина.
Биохимия крови
- При проблемах с клетками сердечной ткани биохимические показатели крови могут меняться, — обращает внимание врач Ирина Терещенко. — Необходимо включить определение АсАТ (аспартатаминотрансфераза) — этот фермент участвует в аминокислотном обмене в печени, сердце и других органах. Повышенные значения указывают на возможный риск развития инфаркта.
Важные показатели
Оценка глюкозы и гликированного гемоглобина, инсулина и с-пептида — для выявления сахарного диабета.
Определение креатинина с оценкой скорости клубочковой фильтрации — для оценки состояния почек.
Определение активности щелочной фосфатазы, активности гамма-глютамилтрансферазы, активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы — для оценки функции печени.
Определение уровня тиреотропного гормона, свободного тироксина и свободного трийодтиронина — для выявления патологии щитовидной железы.
Д-димер, протромбиновое время, протромбиновый индекс + МНО, фибриноген — для оценки свертывающей способности крови.
Калий. Важнейший микроэлемент, участвующий в сокращении сердечной мышцы, обмене веществ и регуляции активности ферментов. Его дефицит может нарушать деятельность сердечной мышцы, вплоть до остановки сердца. А избыток калия может вызвать паралич сердца.
Коагулограмма
Определяет вязкость крови. Этот показатель напрямую отражает риски развития гипертонии, инфаркта и инсульта.
Общий анализ мочи
- При проблемах сердечно-сосудистой системы в моче человека происходят изменения. Сердечная недостаточность может изменять плотность и цвет мочи, а при гипертонии образуется осадок, возможно увеличение содержания выделяемого белка, — говорит Ирина Терещенко.
Также перед визитом к кардиологу есть смысл пройти еще два исследования, отмечает врач.
ЭКГ
- Электрокардиография позволит оценить ритм сердечных сокращений и их частоту. Во время проведения электрокардиограммы происходит регистрирование электрических потенциалов, которые возникают в момент сокращения сердца и регистрируются на экране, — говорит Ирина Терещенко.
УЗИ сердца и крупных сосудов
- Это безопасный способ диагностики состояния сердца и сосудов. Обследование протекает без дискомфорта для человека. В процессе исследования оценивается структура ткани, состояние кровотока, — отмечает эксперт.