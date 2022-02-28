Врачи признают — пациенты редко бывают «примерными» и пьют лекарства строго по прописанным рецептам и по часам. Но не только нарушение правил приема препарата может привести к неприятным последствиям. Есть и другие ошибки, которые люди могут совершать даже не осознанно, но которые вполне способны навредить здоровью.
Ольга Котельникова
медицина
медицинская сестра, специалист по обучению АНО ДПО «Мастерская заботы»
Ошибки в применении
- Обязательно надо прочитать инструкцию по применению лекарственного средства — это поможет исключить ряд ошибок. Не забывайте посмотреть на срок годности, — рекомендует медицинский эксперт Ольга Котельникова. — Важно обращать внимание и на то, сколько может храниться вскрытая упаковка — особенно, если это касается лекарств, которые вы держите в холодильнике.
Лекарства применяются только до указанной даты.
Нарушение правил хранения
Многие люди хранят свои лекарства неправильно, например, в ванной или на кухне — нередко в шкафчике над плитой. Но в этих помещениях высокая влажность и непостоянный температурный режим, предупреждает эксперт.
- Ряд лекарств нужно хранить при температуре +2–8 градусов — то есть, только в холодильнике, — говорит Ольга Котельникова. — Важно знать, что температура на дверце чуть выше, поэтому лучше выделить для лекарств отдельное место на полке и обязательно следить, чтобы в аптечку не было доступа детям.
Если на упаковке указано «хранить при комнатной температуре», можно лекарства держать в сухом прохладном месте. Главное, чтобы оно было недоступно для детей.
Неправильный прием лекарств
- При назначении лекарственных препаратов внимательно прочитайте правила и время их приема, — рекомендует эксперт. — Важно, что некоторые лекарства нужно пить только вечером или исключительно с утра. Ошибки могут привести к бессоннице ночью или заторможенности в рабочие часы, или вовсе — к лишению водительских прав, если принять препарат перед поездкой за рулем.
Антибиотики, например, рекомендовано принимать во время еды, иначе повреждается слизистая оболочка желудка.
- Очень важно не разжевывать, не раздавливать и не ломать капсулы и таблетки, если это не указано в инструкции, — предупреждает Ольга Котельникова. — Лекарства длительного действия очень быстро всасываются при жевании и будут либо неэффективны, либо вызовут осложнения.
Сокращение времени приема
Если вы по каким-то причинам не смогли выпить прописанное вам врачом лекарство, то ни в коем случае нельзя удваивать дозу во время следующего приема препарата. Также ни в коем случае не сокращайте время приема (два дня, а не пять, как сказал врач), и не отменяйте лекарство по собственной инициативе, говорит медицинский эксперт.
- Самостоятельная корректировка дозы или полный отказ от приема лекарств без согласования с врачом значительно повысит риск осложнений, потому что эффективность многих лекарств зависит от поддержания постоянного уровня концентрации лекарственного препарата в кровотоке, — говорит Ольга Котельникова. — Если вас не устраивает стоимость лекарства, вам не хватает денег на его покупку, или беспокоят побочные эффекты, обсудите это со своим врачом. Он всегда поможет скорректировать схему лечения.
Неправильная дозировка
Нередко такая ошибка случается потому, что пациенты не читают инструкции по применению препарата и не сопоставляют информацию с назначенной врачом дозой.
- Не следует для измерения дозы лекарства использовать обычные кухонные ложки, нужно пользоваться исключительно специальной мерной емкостью для лекарства, — говорит эксперт.
Беспорядок в домашней аптечке
Очень часто случается так, что лекарств дома много, а нужного нет. Эксперт отмечает, что на самом деле для домашней аптечки достаточно небольшого основного набора препаратов:
обезболивающие из группы НПВС,
антигистаминное,
средство от диареи,
антисептик,
пластырь.
После истечения срока годности неиспользованные препараты следует сразу же уничтожить. Таблетки вынимают из блистера и смывают в канализацию, а коробку и блистер выбрасывают в бытовые отходы.
Важно!
Не перекладывайте и не объединяйте ампулы или блистеры в другие упаковки.
Не удаляйте пустые ячейки от блистеров — срезав часть, вы не сможете понять, какой это препарат и его срок годности.
Не советуйте своим близким, друзьям, знакомым свои лекарства, потому что вы понятия не имеете, как ваше лекарство может подействовать на другой организм.
Опасные сочетания
Перед тем, как выпить препарат, обязательно узнайте, с какими другими лекарствами, напитками или продуктами его нельзя принимать.
- Некоторые продукты и лекарства несовместимы, — предупреждает медик. — Например, грейпфрутовый сок крайне нежелательно пить со многими лекарствами. Он может повышать риск побочных действий и даже серьезных осложнений, таких как почечная недостаточность, а также снижает эффективность препаратов. А, например, гормональные контрацептивы после употребления грейпфрута утрачивают лечебные свойства практически полностью.
Крайне опасно сочетать алкоголь и лекарства — особенно, с антибиотиками группы цефалоспоринов, левомицетином, сульфаниламидами (бисептол), нитрофуранами. Могут появиться головная боль, тошнота и рвота, повыситься давление Прием алкоголя с другими антибиотиками не представляет такой опасности, но может усилить развитие дисбиоза кишечника.
- Когда вам прописали лекарство и в нем указано время дня и доза для приема, считайте это правилом, а не просто рекомендацией. Всегда следуйте инструкциям вашего лечащего врача, — предупреждает эксперт.
Самолечение
Многие люди увлекаются самолечением и сами прописывают себе кроворазжижающее, гормоны, антибиотики. Про эту проблему уже не раз говорили медики. Так, семейный врач Борис Шеляпин предупреждал, что есть пациенты, которым достаточно одной таблетки аспирина, чтобы произошло желудочно-кишечное кровотечение.
Не стоит бесконтрольно принимать и БАДы. Их эффективность зачастую не доказана, а в составе могут оказаться далеко не безвредные вещества. БАДы не требуют сертификации — тщательных исследований, как лекарственные вещества.
- Это очень распространенная ошибка большинства людей — самостоятельно ставить себе диагнозы и пить лекарства без назначений, — говорит медик Ольга Котельникова. — Принимать препараты и биодобавки надо только по рекомендации врача.
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