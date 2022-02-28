Ошибки в применении

- Обязательно надо прочитать инструкцию по применению лекарственного средства — это поможет исключить ряд ошибок. Не забывайте посмотреть на срок годности, — рекомендует медицинский эксперт Ольга Котельникова. — Важно обращать внимание и на то, сколько может храниться вскрытая упаковка — особенно, если это касается лекарств, которые вы держите в холодильнике.

Лекарства применяются только до указанной даты.

Нарушение правил хранения

Многие люди хранят свои лекарства неправильно, например, в ванной или на кухне — нередко в шкафчике над плитой. Но в этих помещениях высокая влажность и непостоянный температурный режим, предупреждает эксперт.

- Ряд лекарств нужно хранить при температуре +2–8 градусов — то есть, только в холодильнике, — говорит Ольга Котельникова. — Важно знать, что температура на дверце чуть выше , поэтому лучше выделить для лекарств отдельное место на полке и обязательно следить, чтобы в аптечку не было доступа детям.

Если на упаковке указано «хранить при комнатной температуре», можно лекарства держать в сухом прохладном месте. Главное, чтобы оно было недоступно для детей.