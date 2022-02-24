водитель лекарства
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Лекарства, которые запрещено принимать водителям автомобилей, уже скоро будут специально маркировать. Инициативу предложили в ГИБДД и уже появились сообщения, что над списком таких препаратов работают в Минздраве.

На упаковке лекарств из этого списка появится значок — красный круг с перечеркнутым внутри него автомобилем. Если после приема такого препарата — как по незнанию, так и сознательно — у водителя найдут в крови ли моче запрещенные вещества, его могут лишить водительских прав.

Пока же многие автомобилисты даже не подозревают, что принимают «запрещенку».

О том, какие лекарства нельзя водителю за рулем, «Доктору Питеру» рассказал Кирилл Алмазов, невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач первой категории.

Кирилл Алмазов
Кирилл Алмазов
неврология

Врач-невролог первой квалификационной категории

Не только за руль, но и на ответственные работы

Применение некоторых лекарственных препаратов ограничено или полностью запрещено при вождении автомобиля или при потенциально опасных видах деятельности, сопряженных с точностью, сосредоточенностью и координацией. Например, это операторы башенных кранов, летчики, водители общественного транспорта и т.д.

Все эти препараты по группам перечислены в нормативных документах (они регулярно проходят пересмотр). Все эти лекарства внесены в списки в силу того, что они вызывают следующие эффекты:

  1. снижение скорости реакции;

  2. провокация сильной сонливости;

  3. возникновение вялости, заторможенности;

  4. возникновение непреодолимой усталости;

  5. провокация головокружений либо сильной головной боли, мигрени;

  6. снижение остроты зрения или цветоощущения;

  7. нарушение координации;

  8. негативное влияние на работу мозга.

Проблема этих препаратов в том, что не всегда эффект возникает сразу после приема препарата, иногда спустя 2-3 часа или даже через сутки, по мере накопления дозы.

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Самые опасные

Управлению автомобилем или продуктивной работе могут помешать препараты, оказывающие седативный эффект на центральную нервную систему. Такие лекарства, с одной стороны, успокаивают человека и снимают напряжение, но с другой — снижают концентрацию внимания. Сюда относятся:

  1. транквилизаторы,

  2. снотворное,

  3. определенные группы антидепрессантов,

  4. нейролептики, применяющиеся для лечения психических нарушений,

  5. осторожность стоит проявлять и при приеме ноотропных препаратов.

Несмотря на то, что ноотропы стимулируют нашу умственную деятельность и повышают способность к восприятию информации, седативным эффектом они также обладают.

Аллергик — будь осторожен

Сюда же добавим препараты из группы антигистаминных средств — препаратов от аллергии, которые относятся к первому поколению. Они отлично устраняют признаки аллергии, но обладают выраженным седативным эффектом. Некоторые препараты могут привести к аварии, поскольку провоцируют сонливость и рассеянность.

Аллергикам врачи рекомендуют к приему препараты, которые лишены данного побочного эффекта, поскольку водить с признаками аллергии тоже нельзя!

Обезболивающие и противодиарейные — не все так просто

Препараты, которые помогают при головной, суставной, зубной или менструальной боли не так безобидны для автолюбителей, как кажется на первый взгляд. Конечно, водить автомобиль, если у тебя что-то болит — опасно. Но и принять первую попавшуюся таблетку от боли — нельзя. Некоторые препараты, особенно — комбинированные, принимать за рулем нельзя. Так, при вождении автомобиля стоит избегать некоторых анальгетиков, средств с содержанием кеторолака. Они приводят к нарушению скорости реакции.

Препараты против диареи и тошноты, рвоты обладают центральным действием и тормозят определенные отделы головного мозга, снижают скорость реакции. Поэтому при расстройствах пищеварения стоит отказаться от собственного авто или избегать препаратов, у которых в побочных эффектах названо снижение скорости реакции.

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Опасны и препараты против простуды, которые содержат в своем составе такие средства как кодеин и фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин. Все они обладают седативным легким снотворным эффектом и рассеивают внимание, что опасно при вождении.

Эти компоненты часто содержатся в комбинированных порошках, которые пьют при простуде — от кашля, насморка, температуры и головной боли.

Помни про спирт!

Автомобилистов при приеме лекарств подстерегает и другая опасность — содержание спирта в некоторых препаратах. Например, его используют при производстве таких популярных лекарств, как корвалол и валокордин. На спирту выдерживают и разнообразные настойки, например пиона, валерианы или пустырника.

После приема этих лекарств алкотестер легко может обнаружить алкоголь в крови (он может показать до 0,1 промилле). Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит внимательно читать аннотации к препаратам, где прописаны и состав, и все ограничения по их приему.

Алена Парецкая