Лекарства, которые запрещено принимать водителям автомобилей, уже скоро будут специально маркировать. Инициативу
На упаковке лекарств из этого списка появится значок — красный круг с перечеркнутым внутри него автомобилем. Если после приема такого препарата — как по незнанию, так и сознательно — у водителя найдут в крови ли моче запрещенные вещества, его могут лишить водительских прав.
Пока же многие автомобилисты даже не подозревают, что принимают «запрещенку».
О том, какие лекарства нельзя водителю за рулем, «Доктору Питеру» рассказал Кирилл Алмазов, невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач первой категории.
Врач-невролог первой квалификационной категории
Не только за руль, но и на ответственные работы
Применение некоторых лекарственных препаратов ограничено или полностью запрещено при вождении автомобиля или при потенциально опасных видах деятельности, сопряженных с точностью, сосредоточенностью и координацией. Например, это операторы башенных кранов, летчики, водители общественного транспорта и т.д.
Все эти препараты по группам перечислены в нормативных документах (они регулярно проходят пересмотр). Все эти лекарства внесены в списки в силу того, что они вызывают следующие эффекты:
снижение скорости реакции;
провокация сильной сонливости;
возникновение вялости, заторможенности;
возникновение непреодолимой усталости;
провокация головокружений либо сильной головной боли, мигрени;
снижение остроты зрения или цветоощущения;
нарушение координации;
негативное влияние на работу мозга.
Проблема этих препаратов в том, что не всегда эффект возникает сразу после приема препарата, иногда спустя 2-3 часа или даже через сутки, по мере накопления дозы.
Самые опасные
Управлению автомобилем или продуктивной работе могут помешать препараты, оказывающие седативный эффект на центральную нервную систему. Такие лекарства, с одной стороны, успокаивают человека и снимают напряжение, но с другой — снижают концентрацию внимания. Сюда относятся:
транквилизаторы,
снотворное,
определенные группы антидепрессантов,
нейролептики, применяющиеся для лечения психических нарушений,
осторожность стоит проявлять и при приеме ноотропных препаратов.
Несмотря на то, что ноотропы стимулируют нашу умственную деятельность и повышают способность к восприятию информации, седативным эффектом они также обладают.
Аллергик — будь осторожен
Сюда же добавим препараты из группы антигистаминных средств — препаратов от аллергии, которые относятся к первому поколению. Они отлично устраняют признаки аллергии, но обладают выраженным седативным эффектом. Некоторые препараты могут привести к аварии, поскольку провоцируют сонливость и рассеянность.
Аллергикам врачи рекомендуют к приему препараты, которые лишены данного побочного эффекта, поскольку водить с признаками аллергии тоже нельзя!
Обезболивающие и противодиарейные — не все так просто
Препараты, которые помогают при головной, суставной, зубной или менструальной боли не так безобидны для автолюбителей, как кажется на первый взгляд. Конечно, водить автомобиль, если у тебя что-то болит — опасно. Но и принять первую попавшуюся таблетку от боли — нельзя. Некоторые препараты, особенно — комбинированные, принимать за рулем нельзя. Так, при вождении автомобиля стоит избегать некоторых анальгетиков, средств с содержанием кеторолака. Они приводят к нарушению скорости реакции.
Препараты против диареи и тошноты, рвоты обладают центральным действием и тормозят определенные отделы головного мозга, снижают скорость реакции. Поэтому при расстройствах пищеварения стоит отказаться от собственного авто или избегать препаратов, у которых в побочных эффектах названо снижение скорости реакции.
Простыл — лечись дома
Опасны и препараты против простуды, которые содержат в своем составе такие средства как кодеин и фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин. Все они обладают седативным легким снотворным эффектом и рассеивают внимание, что опасно при вождении.
Эти компоненты часто содержатся в комбинированных порошках, которые пьют при простуде — от кашля, насморка, температуры и головной боли.
Помни про спирт!
Автомобилистов при приеме лекарств подстерегает и другая опасность — содержание спирта в некоторых препаратах. Например, его используют при производстве таких популярных лекарств, как корвалол и валокордин. На спирту выдерживают и разнообразные настойки, например пиона, валерианы или пустырника.
После приема этих лекарств алкотестер легко может обнаружить алкоголь в крови (он может показать до 0,1 промилле). Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит внимательно читать аннотации к препаратам, где прописаны и состав, и все ограничения по их приему.