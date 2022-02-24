Лекарства, которые запрещено принимать водителям автомобилей, уже скоро будут специально маркировать. Инициативу предложили в ГИБДД и уже появились сообщения, что над списком таких препаратов работают в Минздраве.

На упаковке лекарств из этого списка появится значок — красный круг с перечеркнутым внутри него автомобилем. Если после приема такого препарата — как по незнанию, так и сознательно — у водителя найдут в крови ли моче запрещенные вещества, его могут лишить водительских прав.

Пока же многие автомобилисты даже не подозревают, что принимают «запрещенку».

О том, какие лекарства нельзя водителю за рулем, «Доктору Питеру» рассказал Кирилл Алмазов, невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач первой категории.