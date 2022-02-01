«Малоподвижный образ жизни усугубляет наши проблемы с осанкой, позвоночником и шеей. Люди жалуются на боль все чаще. У многих к тому же неосознанно вырабатываются вредные привычки, которые „подкармливают“ болевой синдром», — говорит ортопед Рахул Шах.

Симптомы, которые могут указать на серьезные проблемы с позвоночником:

вы постоянно чувствуете скованность, вам кажется, что спина стала тяжелой и как будто не вашей;

спина стала часто болеть. Неприятные ощущения преследуют даже тогда, когда вы не сидите за рабочим столом, а к вечеру они начинают усиливаться;

вы не можете полностью развернуть корпус влево или вправо — в спине сразу же появляется резкая боль;

на каком-то участке спины стала пропадать чувствительность;

вам стало сложно контролировать свой мочевой пузырь;

вы чувствуете, что вам трудно дышать, появился странный кашель, мокрота, но у вас нет никаких проблем с легкими (врач все исключил);

у вас появились проблемы с кишечником — приходится чаще ходить в туалет.

Если эти симптомы не дают вам покоя, то не тяните, запишитесь на прием к врачу.

Также важно знать, что некоторые наши привычки могут провоцировать боль в спине и шее. Самая опасная из них — это долгое зависание в телефоне, говорит ортопед.

«Когда вы смотрите на свой телефон, опустив голову вниз, то вы меняете центр тяжести, в результате чего ваша голова становится тяжелее. Мышцы шеи и плеч должны сокращаться, чтобы держать голову вверх, но чем больше вы смотрите вниз, тем больше больше этим мышцам приходится работать, чтобы удерживать голову на месте, из-за чего они устают и болят. Это и провоцирует скованность, спазмы в мышцах, головные боли», — пояснил врач.