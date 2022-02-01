Фото №1 - Кашель, диарея и еще 5 неочевидных признаков проблем с позвоночником
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Пандемия коронавируса многих отправила на удаленку — в начале эпидемии казалось, что это не затянется дольше, чем на 2-3 месяца, а потом все снова вернутся в офис к привычному режиму дня. Но некоторые уже больше года работают из дома — это уже вошло в привычку. С одной стороны, так даже удобнее: можно подольше поспать, не тратить время и деньги на дорогу, прилечь, если вдруг чувствуешь себя нехорошо. С другой стороны, «удаленщики» стали меньше двигаться и больше времени проводить в положении «сидя», а то не может не сказаться на здоровье.

От постоянных болей в спине и/или шеи страдает каждый четвертый взрослый человек. По статистике, только 11 миллионов «удаленщиков» из Великобритании стали жаловаться на постоянный дискомфорт, пишет издание Express.

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«Малоподвижный образ жизни усугубляет наши проблемы с осанкой, позвоночником и шеей. Люди жалуются на боль все чаще. У многих к тому же неосознанно вырабатываются вредные привычки, которые „подкармливают“ болевой синдром», — говорит ортопед Рахул Шах.

Симптомы, которые могут указать на серьезные проблемы с позвоночником:

  • вы постоянно чувствуете скованность, вам кажется, что спина стала тяжелой и как будто не вашей;

  • спина стала часто болеть. Неприятные ощущения преследуют даже тогда, когда вы не сидите за рабочим столом, а к вечеру они начинают усиливаться;

  • вы не можете полностью развернуть корпус влево или вправо — в спине сразу же появляется резкая боль;

  • на каком-то участке спины стала пропадать чувствительность;

  • вам стало сложно контролировать свой мочевой пузырь;

  • вы чувствуете, что вам трудно дышать, появился странный кашель, мокрота, но у вас нет никаких проблем с легкими (врач все исключил);

  • у вас появились проблемы с кишечником — приходится чаще ходить в туалет.

Если эти симптомы не дают вам покоя, то не тяните, запишитесь на прием к врачу.

Также важно знать, что некоторые наши привычки могут провоцировать боль в спине и шее. Самая опасная из них — это долгое зависание в телефоне, говорит ортопед.

«Когда вы смотрите на свой телефон, опустив голову вниз, то вы меняете центр тяжести, в результате чего ваша голова становится тяжелее. Мышцы шеи и плеч должны сокращаться, чтобы держать голову вверх, но чем больше вы смотрите вниз, тем больше больше этим мышцам приходится работать, чтобы удерживать голову на месте, из-за чего они устают и болят. Это и провоцирует скованность, спазмы в мышцах, головные боли», — пояснил врач.

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Важно: такая привычка имеет накопительный эффект. Даже если изначально ничего не болит, то это аукнется через некоторые время. На позвоночные диски оказывается давление, которое мы не замечаем. Это может привести к проблемам с позвоночником, развитию различных патологий, нарушению осанки.

Как избавиться от боли в спине и шее

Если вас только начали одолевать неприятные ощущения в спине и шее, вероятно, виновата сидячая работа и малоподвижный образ жизни. После рабочего дня старайтесь сделать растяжку — если нет возможности пойти в спортзал, то начните заниматься онлайн. В сети много роликов с профессиональными тренерами как для профи, так и для новичков. Вам потребуется только коврик.

Ортопед дал несколько советов, которые помогут сделать упражнения еще эффективнее:

  • Надевайте удобную одежду, которая не будет сковывать движения;

  • Не заставляйте тело принимать трудные или болезненные положения — растяжка должна быть безболезненной;

  • Медленно выполняйте упражнения, помните, резкие движения могут вызвать растяжение мышц;

  • Занимайтесь на плоской и не слишком твердой поверхности;

  • Зафиксируйтесь в каждом положении достаточно долго (от 15 до 30 секунд), чтобы мышцы смогли «запомнить»;

  • Повторяйте одно упражнение от двух до пяти раз — мышца обычно достигает максимального удлинения примерно после четырех повторений;

  • Растягивайте сначала одну сторону тела, потом переходите ко второй, не нужно чередовать упражнения, как это происходит на силовых тренировках.

Софья Хромова