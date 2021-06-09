Посмотрите на людей, которые встречаются вам на оживленной улице. Каждый десятый, а может, и пятый, идет, уткнувшись носом в свой смартфон.
- Голова человека, смотрящего в телефон, находится в вынужденном, не физиологическом, положении, — говорит петербургский врач-невролог-алголог Валерий Черненко. — Идет перегрузка межпозвоночных дисков, связок, суставов — в шейном отделе в первую очередь.
Врач отмечает, что если у человека, не расстающегося со смартфоном, и так есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и позвоночником, то он серьезно рискует.
- Если вы сидите или стоите, то это не проблема — смотрите в гаджеты, читайте электронные книги, пролистывайте почту, — говорит врач. — Но когда вы занимаетесь спортом, гуляете, ходите, бегаете, а ваш нос смотрит в землю, шея страдает очень и очень сильно. Она фактически работает на пределе возможностей.
Боль может настигнуть вас спустя день или даже два. На нее нередко жалуются ЗОЖники, не вылезающие из спортзала.
- Пациент приходит и говорит: «Доктор, позанимаюсь спортом на дорожке, а потом голова болит», — рассказывает врач. — Я спрашиваю: «А вы сериальчики не смотрите, случайно? Отвечает: «Конечно, а что еще делать? Я же бегу…».
Невролог отмечает, что появившаяся после неправильной тренировки боль — это даже хорошо.
- Если в статичном положении перегрузка шейного отдела позвоночника компенсируется возможностью организма, то когда вы ходите или бегаете — это все гораздо жестче воздействует на шею, она травмируется, начинает болеть. И хорошо, что так происходит. Потому что это сигнал нам — так делать нельзя, — говорит Валерий Черненко.
Медики уже давно описали синдром «текстовой» шеи (TextNeck). Он появляется, когда человек долго находится в «позе креветки» — с телефоном в руках или за компьютером. Шея испытывает нагрузку в четыре раза превышающую обычную, именно поэтому у многих после рабочего дня так болит шея.
Синдром «текстовой» шеи может стать причиной головных болей, быстрой утомляемости, грыжи межпозвонкового диска, защемления нерва, ускорит появление брылей, колец Венеры и второго подбородка.
Есть способ проверить, есть ли у вас «текстовая» шея. Попросите кого-то сфотографировать вас сбоку. Расслабьтесь, стойте, как обычно. Присмотритесь к фотографии: если ваше ухо находится не на одной линии с плечом, а перед ним, то пора принимать меры. К врачу стоит обращаться только в том случае, если кроме этого симптома у вас есть боль или онемение.
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