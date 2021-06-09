Врач отмечает, что если у человека, не расстающегося со смартфоном, и так есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и позвоночником, то он серьезно рискует.

- Если вы сидите или стоите, то это не проблема — смотрите в гаджеты, читайте электронные книги, пролистывайте почту, — говорит врач. — Но когда вы занимаетесь спортом, гуляете, ходите, бегаете, а ваш нос смотрит в землю, шея страдает очень и очень сильно. Она фактически работает на пределе возможностей.

Боль может настигнуть вас спустя день или даже два. На нее нередко жалуются ЗОЖники, не вылезающие из спортзала.

- Пациент приходит и говорит: «Доктор, позанимаюсь спортом на дорожке, а потом голова болит», — рассказывает врач. — Я спрашиваю: «А вы сериальчики не смотрите, случайно? Отвечает: «Конечно, а что еще делать? Я же бегу…».

Невролог отмечает, что появившаяся после неправильной тренировки боль — это даже хорошо.

- Если в статичном положении перегрузка шейного отдела позвоночника компенсируется возможностью организма, то когда вы ходите или бегаете — это все гораздо жестче воздействует на шею, она травмируется, начинает болеть. И хорошо, что так происходит. Потому что это сигнал нам — так делать нельзя, — говорит Валерий Черненко.