В зависимости от того, в каком месте болит, можно заподозрить определенные заболевания. Об этом
Болезни сердца — боль в левой части спины
Боли, вызванные сердечно-сосудистыми заболеваниями, обычно сосредоточены в левой части спины. Они бывают при инфаркте миокарда, стенокардии, расслоении аорты. Иногда такие боли становятся тянущими и отдают в левую руку, левое плечо и даже челюсть. Если ситуация не критичная, следует обратиться в больницу, где выполнят ЭКГ или коронарную ангиографию для подтверждения диагноза. Если же чувствуете себя плохо, без раздумий вызывайте скорую.
Острый нефрит — боль с двух сторон спины
Чувствительные нервные волокна почек и мочеточников передают импульс поясничному и грудному нервам, поэтому заболевания этих органов могут легко вызвать боли в пояснице. При остром нефрите (воспаление почек) боль в нижней части спины, как правило, носит тупой характер, в тяжелых случаях — она усиливается и иногда отдает в промежность вдоль мочеточника.
Остеопороз — боль вдоль позвоночника и в пояснице
Большинство болей в пояснице связано с первичным остеопорозом (наиболее частое метаболическое заболевание костей). Боль распространяется на обе стороны спины и ощущается вдоль позвоночника. Такие боли уменьшаются, если лечь на левый бок или на спину, и усиливаются — при долгом стоянии или сидении. При таком симптоме специалисты советуют также обратиться к врачу для проверки минеральной плотности костей, подбора подходящих упражнений и при необходимости — назначения терапии.
Кроме того, хроническое перенапряжение и долгое пребывание на холоде и во влажной среде могут вызвать отек и воспаление поясничных мышц спины и фасциальной ткани (соединительная ткань, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц), что приводит к болям в спине. В этих случаях следует уделять больше внимания отдыху и держать спину в тепле.
Боль в спине может быть вызвана также грыжей поясничного отдела позвоночника. При такой проблеме боль в спине иррадиирует в бедро, икру или ягодицы. Для точной диагностики потребуется компьютерная томография, ангиография или рентгенография. Облегчить болезненность может массаж или растяжка, в некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.
Язва двенадцатиперстной кишки — боль в грудном отделе
Двенадцатиперстная кишка — начальный отдел тонкой кишки, который следует сразу после привратника желудка. При язве двенадцатиперстной кишки могут раздражаться нервные сплетения за брюшиной и вызывать боль, которая отдает в спину, особенно в грудной отдел позвоночника. К примеру, прободная язва может сопровождаться постоянной сильной болью в спине. Для уточнения диагноза потребуется проведение ФГДС (фиброгастродуоденоскопии).
Другие причины
Ранее ортопед Елена Пастернак рассказывала, что инфаркт и болезни почек могут проявляться болями в спине. Также, по словам врача, под остеохондрозом и болезненными ощущениями в спине могут скрываться межреберная невралгия, метастазы в позвоночнике при раке и травмы спины.
В целом существует много причин для болей в спине и не всегда они могут быть выявлены сами по себе — для диагностики иногда нужно пройти комплексное обследование. И если боль беспокоит регулярно, не стоит рисковать и заниматься самолечением, глотая постоянно обезболивающие. Надо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы поставить правильный диагноз и вовремя начать лечение.
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