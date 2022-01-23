В зависимости от того, в каком месте болит, можно заподозрить определенные заболевания. Об этом пишет WeChat (Китай), приводя в пример несколько болезней, симптомом которых может быть боль в спине.

Болезни сердца — боль в левой части спины

Боли, вызванные сердечно-сосудистыми заболеваниями, обычно сосредоточены в левой части спины. Они бывают при инфаркте миокарда, стенокардии, расслоении аорты. Иногда такие боли становятся тянущими и отдают в левую руку, левое плечо и даже челюсть. Если ситуация не критичная, следует обратиться в больницу, где выполнят ЭКГ или коронарную ангиографию для подтверждения диагноза. Если же чувствуете себя плохо, без раздумий вызывайте скорую.