Чтобы избежать сосудистых катастроф и приступов хронических болезней, важно соблюдать назначения лечащего врача и стараться вести здоровый образ жизни. Это очевидный факт. Но может также пригодиться знание, что у некоторых серьезных заболеваний есть время, когда стоит быть особенно внимательным к своему состоянию и в случае чего предпринять все возможные меры.
Утро вечера опаснее
В какое время суток чаще всего случается пик обострений смертельно опасных состояний и почему осень-зима для страдающих гипертонией и болезнями сердца наиболее опасны, «Доктору Питеру» рассказала терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА Светлана Мартынова.
Светлана Мартынова
кардиолог
Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт, кардиолог, гериатр Федерального научно-клинического центра ФМБА России
Инфаркт
Он чаще всего настигает с 6 до 9 часов утра, поскольку именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови.
Инсульт
Эта сосудистая катастрофа, которую провоцирует медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови, чаще случается с 4 до 6 часов утра.
Сахарный диабет
Самым опасным периодом для диабетиков считается время с 1 до 3 часа ночи. В этот период суток снижается уровень сахара в крови.
Гипертония
Гипертония опасна сразу после пробуждения. Приступы чаще всего фиксируются между 6 и 10 часами утра — во время достижения самого высокого уровня артериального давления за день.
Артрит
Это воспалительное заболевание суставов, как и высокое давление, обостряется после пробуждения. Это связано с тем, что артриту способствует отек околосуставных тканей, который происходит во время ночного сна.
Утренняя депрессия
При эндогенной депрессии, связанной с химическим сбоем в головном мозге, в организме снижается уровень основных нейромедиаторов, чаще серотонина. Как ранее рассказывала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, обострение болезни, как правило, случается весной или осенью.
Основные симптомы при этом виде депрессии — нарушение сна и сниженное настроение — ярче проявляются в первой половине дня. К примеру, для нее характерны именно ранние пробуждения — человек просыпается в 5-6 утра и не может больше заснуть (при психогенной депрессии, скорее, человек испытывает трудности с засыпанием). А проблемы с настроением связаны с тем, что в предутренние часы самый низкий уровень серотонина в организме, а при депрессии он ниже обычного минимума (такой спад как раз и «выбрасывает» из сна, будит). Он начинает повышаться только к середине дня, и человеку становится немного легче.
Сезон обострений
У всех перечисленных заболеваний есть не только опасное время, но и сезон. Считается, что чаще всего их обострения происходят в осенне-зимний период.
- Инфарктов и приступов гипертонии больше всего фиксируется в холодное время года, так как на него приходится пик заражений ОРВИ. Респираторные заболевания увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа, — говорит Светлана Мартынова.
Зимой чаще всего происходят и случаи обострения ревматоидного артрита, так как им предшествуют перенесенные инфекции.
Инсульты тоже не исключение. По словам врача, снижение температуры воздуха увеличивает риск развития нарушения мозгового кровообращения.
Осень и зима — опасное время года и для диабетиков.
- При сахарном диабете важны умеренные физические нагрузки для поддержания веса, а зимой подвижность человека, как правило, снижается, — добавляет специалист ФМБА.
Советы кардиолога
Светлана Мартынова дала 4 совета страдающим хроническими заболеваниями, чтобы снизить риск развития обострения.
Идеальным временем для пробуждения считается время после 7:30 утра.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно после пробуждения не вставать резко с кровати — делать это надо постепенно, не торопясь.
После пробуждения следует выпивать стакан воды. Это будет способствовать разжижению крови.
Важно помнить про физическую активность: упражнения будут максимально эффективными, если выполнять их в период с 16 до 18 часов.
Как меняется температура в течение дня
Температура тела не одинаковая в разное время дня, что зависит в основном от обмена веществ и двигательной активности человека. Обычно суточные колебания незначительные — в норме до 0,5-1 градуса Со в течение дня.
Как рассказывал Сергей Мазуренко, заместитель главного врача Городской больницы Святого Георгия, максимально температура поднимается вечером, ночью во время сна немного снижается, а утром за счет замедления обменных процессов достигает минимума. Как только человек просыпается и начинает двигаться, обмен веществ повышается и вместе с ним подрастает температура тела. Управляет механизмом терморегуляции, который контролирует такие суточные колебания, гипоталамус.
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