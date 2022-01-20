Инфаркт

Он чаще всего настигает с 6 до 9 часов утра, поскольку именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови.

Инсульт

Эта сосудистая катастрофа, которую провоцирует медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови, чаще случается с 4 до 6 часов утра.

Сахарный диабет

Самым опасным периодом для диабетиков считается время с 1 до 3 часа ночи. В этот период суток снижается уровень сахара в крови.

Гипертония

Гипертония опасна сразу после пробуждения. Приступы чаще всего фиксируются между 6 и 10 часами утра — во время достижения самого высокого уровня артериального давления за день.

Артрит

Это воспалительное заболевание суставов, как и высокое давление, обостряется после пробуждения. Это связано с тем, что артриту способствует отек околосуставных тканей, который происходит во время ночного сна.