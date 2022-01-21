Боль в суставах, отеки, нарушенная подвижность — от подобных симптомов страдают миллионы людей. Таким образом проявляется артрит. Это заболевание сильно мешает вести привычный образ жизни: человеку может быть больно ходить, сгибать руки, ноги, а иногда даже просто находиться в неподвижном положении. Чаще всего мужчины и женщины страдают либо от ревматоидного артрита (это аутоиммунное заболевание, при котором происходит поражение иммунной системы), либо от остеоартрита — в этом случае воспаляется и разрушается хрящ.
Артрит нужно лечить — об этом вам скажет любой врач. Медики назначают лекарства, которые помогают пациентам жить без боли и справляться с болезнью. Однако правильная диета тоже может своеобразной таблеткой, рассказали британские диетологи порталу
Рыба
Любителям морепродуктов повезло: рыба может облегчить боль, которую приносит артрит.
«Рыба — это отличным источником противовоспалительных жирных кислот Омега-3, если вы приучите себя есть ее хотя бы 2-3 раза в неделю, то это позитивно скажется на вашем самочувствии. Доказано, что Омега-3 помогает уменьшать отек суставов у людей с артритом», — говорит диетолог Паула Добрих.
Самые лучшие источники Омега-3 — это жирные сорта рыбы. Например, тунец, лосось, сардины, палтус или скумбрия.
Орехи и семена
Орехи и семена (тыквы, льна, чиа) тоже считаются отличными источниками полезных жирных кислот. Также они богаты различными витаминами и минералами, в том числе селеном и витамином Е, которые действуют как антиоксиданты в организме.
Кстати
Из всех орехов у грецкого самый высокий уровень содержания Омеги-3 — 9,08 г на 100 г. В нем также есть Омега-6 и Омега-9, комплекс витаминов (группа В, Е, РР, К) и других необходимых элементов (калий, кальций, магний, фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк). Так что грецкие орехи чрезвычайно полезны. Они хорошо влияют на работу мозга, снижают уровень «плохого» холестерина, укрепляют кости и сосуды, улучшают сон, нормализуют микрофлору в кишечнике.
Однако этот продукт очень калорийный, поэтому злоупотреблять им не стоит.
Диетологи отмечают, что орехи также содержат много белка и мало насыщенных жиров, что делает их хорошей заменой красному мясу, которое может вызвать обострение у людей с артритом.
Оливковое масло
Это еще один продукт, который диетологи советуют включить в свой рацион абсолютно всем. Оно, как и жирная рыба, может помочь уменьшить отек и боль, которые так часто возникают при артрите.
«Секрет в том, что оливковое мало можно смело назвать отличным источником здоровых мононенасыщенных жиров, оно также богато антиоксидантами, которые, как известно, обладают противовоспалительным действием», — говорит Добрих.
Исследования показали, что правильные жиры в его составе помогают работе сердца, снижают вероятность образования опухолей и улучшают способность организма усваивать питательные вещества.
Какое бывает оливковое масло:
Extra-Virgin Olive Oil — производится только из натурального масла, имеет кислотность не более 0,8%;
Virgin Olive Oil — производится только из натурального масла, имеет кислотность не более 2%;
Pure Olive Oil — масла, помечаемые Pure Olive Oil или Olive Oil — это смесь очищенного и натурального масла;
Olive Oil – смесь натурального и очищенного масла, кислотность — не более 1,5%. Как правило, не имеет сильного запаха;
Olive-Pomace Oil – представляет собой очищенное жмыховое масло, иногда смешанное с натуральным. Вполне подходит для пищи, однако его нельзя назвать настоящим оливковым маслом. Жмыховое оливковое масло широко представлено в розничной торговле (в частности, странах бывшего СССР), особенно под собственными брендами розничных сетей. Кроме того, его часто используют в ресторанах для приготовления выпечки;
Lampante Oil (ламповое масло) — оливковое масло, не предназначенное для употребления в пищу. Применяется в промышленных нуждах.
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