Боль в суставах, отеки, нарушенная подвижность — от подобных симптомов страдают миллионы людей. Таким образом проявляется артрит. Это заболевание сильно мешает вести привычный образ жизни: человеку может быть больно ходить, сгибать руки, ноги, а иногда даже просто находиться в неподвижном положении. Чаще всего мужчины и женщины страдают либо от ревматоидного артрита (это аутоиммунное заболевание, при котором происходит поражение иммунной системы), либо от остеоартрита — в этом случае воспаляется и разрушается хрящ.

Артрит нужно лечить — об этом вам скажет любой врач. Медики назначают лекарства, которые помогают пациентам жить без боли и справляться с болезнью. Однако правильная диета тоже может своеобразной таблеткой, рассказали британские диетологи порталу Eat This, Not That! Эксперты составили список продуктов, которые при регулярном употреблении помогут вам справляться с болью в суставах.