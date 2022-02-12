Жалуясь на ослабленный иммунитет, многие люди первым делом ищут в аптеках препараты, которые бы решили проблему. Однако, эффективность различных иммуномодуляторов, стимуляторов и различных «феронов» не доказана. Более того, избыточная медикаментозная стимуляция может привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Если простуды возникают не только зимой, но и летом, постоянные насморки изводят, нередко возникает аллергия, имеются хронические очаги инфекции — тонзиллит, гайморит или бронхит, пора задуматься о том, насколько крепок ваш иммунитет. Сегодня реклама по ТВ и в СМИ пестрит препаратами, обещающими «укрепление иммунитета с первой таблетки», но по факту обычно эти пилюли оказываются пустышками. А между тем, есть, как минимум, шесть способов повысить иммунитет без лекарств! «ДокторуПитеру» это рассказала патофизиолог-иммунолог Елена Парецкая.