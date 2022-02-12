Жалуясь на ослабленный иммунитет, многие люди первым делом ищут в аптеках препараты, которые бы решили проблему. Однако, эффективность различных иммуномодуляторов, стимуляторов и различных «феронов» не доказана. Более того, избыточная медикаментозная стимуляция может привести к непредсказуемым и опасным последствиям.
Если простуды возникают не только зимой, но и летом, постоянные насморки изводят, нередко возникает аллергия, имеются хронические очаги инфекции — тонзиллит, гайморит или бронхит, пора задуматься о том, насколько крепок ваш иммунитет. Сегодня реклама по ТВ и в СМИ пестрит препаратами, обещающими «укрепление иммунитета с первой таблетки», но по факту обычно эти пилюли оказываются пустышками. А между тем, есть, как минимум, шесть способов повысить иммунитет без лекарств! «ДокторуПитеру» это рассказала патофизиолог-иммунолог Елена Парецкая.
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Где «прячется» иммунитет?
Важно понимать — что иммунитет — это результат работы иммунной системы. И на самом деле, иммунную защиту формирует не какой-то один орган, а целая система, вовлекающая многие органы и ткани тела:
Кишечник со всей его микрофлорой и лимфоидными фолликулами.
Все лимфоузлы, разбросанные по телу.
Миндалины в глотке.
Селезенка и печень.
За счет иммунной защиты мы сопротивляемся микробам и вирусам, защищаемся от аллергенов и даже рака. Но что сделать, чтобы эта защита не «хромала»? Есть вполне доступные для всех рекомендации.
Хотя они просты, очевидны и банальны, но они работают и не вредят организму, как малоизученные и толком не проверенные препараты.
Нет — вредным привычкам
Никотин и алкоголь существенно подрывают иммунитет, негативно влияя на все органы и ткани тела. Это неоднократно доказано десятками научных исследований по всему миру. Так, при курении создаются очаги постоянного воспаления в ротоглотке и бронхах, из-за чего респираторный тракт активнее и чаще атакуют вирусы и микробы. У курильщиков выше риск туберкулеза, рака и иммунодефицита.
По данным статистики, уровень иммунитета после отказа от курения повышается на 30%.
Не менее вредно влияет и алкоголь, повышая риск затяжных простуд, поражений печени и кишки, рака. Особенно активно он подавляет противораковую иммунную защиту. Отказ от приема алкоголя существенно улучшает здоровье.
Зелень против болезней
Опасные свободные радикалы, проникающие из внешней среды и образующиеся внутри организма в ходе метаболизма, активно нейтрализуются иммунными клетками и системой антиоксидантной защиты.
Но зачастую силы иммунитета не хватает. Чтобы помочь ему, поддержать тонус и устранить негативное влияние, нужны антиоксиданты (некоторые витамины и некоторые биологически активные соединения), которых много в овощах и фруктах. Их нужно есть ежедневно, какой бы банальной истиной это ни было. Кроме того, в свежих плодах много неоксидантных витаминов и минералов, микроэлементов, без которых иммунитет также хромает. Особенно полезны цитрусы, имбирь, помидоры и огородная зелень.
Сон — это здоровье
Непреложная истина, о которой знают все, на практике реализуется максимум у трети всего взрослого населения. Но спать нужно не менее 8-9 часов! Уменьшение продолжительности сна на 1 час — это минус 3-5% иммунитета. Хронический недосып приводит к истощению нервной системы, а вместе с ней и иммунной защиты. Такие люди чаще болеют.
Стресс губит иммунитет!
Особенно серьезно на иммунитет влияют хронические стрессы — переживания, негативные эмоции, переутомление, все это приводит к частым и затяжным простудам. Гормоны стресса — адреналин и кортизол, обладают иммунодепрессивным эффектом. А вот эндорфины — гормоны удовольствия — стимулируют иммунную защиту. Поэтому важна борьба со стрессом, а также как можно более частое ощущение счастья и удовольствия. Кому-то для этого нужна шоколадка, а кому-то — поездка в горы. Балуйте себя — это важно для иммунитета!
Вес и спорт
Подержание веса в пределах нормы за счет постоянной физической активности — это ключ к крепкому иммунитету.
Регулярные тренировки повышают выносливость, нормализуют обмен веществ, настраивают тело на сжигание лишних жиров и активное расходование калорий.
А это важно для активного сопротивления инфекциям и раку (устранению по всему телу потенциально опасных мутировавших клеток).
Я прививок не боюсь
Не стоит провоцировать свой организм лишними нагрузками в виде простуд и различных респираторных, кишечных и прочих инфекций. Сегодня есть отличное средство защиты — прививки. И это не только грипп, но и ветрянка, менингококковая и гемофильная инфекция. Это те болезни, которые взрослые переносят тяжело, они отрицательно влияют на иммунитет. Вакцины надежно защитят организм на несколько лет, а прививка от гриппа — на сезон.
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