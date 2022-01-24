Как проверить иммунитет взрослого к «детским» инфекциям

Традиционно к «детским» инфекциям относят краснуху, корь, ветряную оспу, коклюш. Ими болеют в основном дети. Взрослые, если заболевают, переносят эти заболевания намного тяжелее и более серьезными последствиями. И даже если человек в детстве прошел полный курс положенных прививок, со временем защитный эффект все же может ослабеть или вовсе закончиться.

- Чтобы знать наверняка состояние своего иммунитета, проводится анализ крови на антитела к разным видам возбудителей «детских» инфекций. Исследование может назначить врач как детям, так и взрослым в случаях, когда нет сведений о проведенной вакцинации и перенесенных ранее инфекционных заболеваниях, — добавила Екатерина Терентьева.