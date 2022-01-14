«Биохимический анализ крови — комплексное исследование, при проведении которого о цениваются концентрации разных веществ и ферментов , — говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — Кровь снабжает все органы и ткани кислородом и питательными веществами, а от них забирает продукты обмена веществ. Изучив состав крови, можно заметить отклонения тех или иных параметров от нормы. Это может указывать на неполадки в организме и потребовать более тщательного обследования».

Биохимический анализ крови позволяет медикам оценить состояние нашего организма и отдельных органов — почек, печени, сердца и других. По нему можно заподозрить или опровергнуть диабет, анемию и другие заболевания.

На какие параметры смотрят при биохимическом анализе крови