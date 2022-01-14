Биохимический анализ крови считается одним из самых распространенных. Он входит в список исследований, которые назначают в ходе плановой диспансеризации. Высока вероятность, что врач отправит вас сдавать биохимию крови, даже если у вас не будет никаких жалоб.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
«Биохимический анализ крови — комплексное исследование, при проведении которого оцениваются концентрации разных веществ и ферментов, — говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — Кровь снабжает все органы и ткани кислородом и питательными веществами, а от них забирает продукты обмена веществ. Изучив состав крови, можно заметить отклонения тех или иных параметров от нормы. Это может указывать на неполадки в организме и потребовать более тщательного обследования».
Биохимический анализ крови позволяет медикам оценить состояние нашего организма и отдельных органов — почек, печени, сердца и других. По нему можно заподозрить или опровергнуть диабет, анемию и другие заболевания.
На какие параметры смотрят при биохимическом анализе крови
Глюкоза. Повышение уровня сахара в крови — сигнал о преддиабете или уже настоящем диабете 2 типа. Сегодня заболевание диагностируют все чаще и чаще — эксперты ВОЗ уверены, что количество пациентов растет с каждым годом. Нередко люди даже не подозревают, что больны, а увеличенный сахар становится случайной находкой. Оставлять это без внимания нельзя — прогрессирование диабета грозит серьезными осложнениями, например, слепотой, почечной недостаточностью или ампутацией конечностей.
Холестерин. Повышение концентрации холестерина — сигнал о том, что с сосудами не все в порядке, она может указывать на атеросклероз. Это состояние, при котором из-за холестериновых бляшек просвет кровеносных сосудов сужается, что мешает нормальному кровотоку и становится риском развития инсульта и инфаркта. Важно определить не только концентрацию общего холестерина, но и выявить соотношение липопротеидов низкой плотности (плохого холестерина) и липопротеидов высокой плотности (хорошего холестерина).
Билирубин — это вещество, вырабатываемое в печени при распаде гемоглобина. Повышение билирубина может указывать на проблемы в работе печени, гепатиты разного происхождения, желчекаменную болезнь.
АЛТ, АСТ — так называемые печеночные ферменты, соотношение которых также меняется, если печень начинает работать неправильно. Кроме того, изменение концентраций этих ферментов может быть связано с нарушениями в работе сердца. В любом случае отклонение этого параметра от нормы — повод для назначения дополнительных обследований.
Мочевина и креатинин. Изменение концентраций этих веществ, которые образуются в ходе белкового обмена, может указывать на нарушения в работе почек.
Общий белок — совокупная концентрация всех белков, присутствующих в крови. Этот параметр отражает состояние всего как всего организма в целом, так и единичные серьезные отклонения от нормы.
Железо — важнейший элемент гемоглобина. Если уровень железа низок, эритроциты, которые участвуют в транспорте кислорода в организме, не смогут выполнять свои функции как следует. Снижение концентрации железа — одна из самых популярных причин анемии.
Некоторым кажется, что раз биохимический анализ крови назначают практически всем, то он не такой важный, говорит Ольга Малиновская. На самом деле все совсем наоборот: это исследование позволяет получить максимум информации о состоянии здоровья с минимальными усилиями.
Для того, чтобы результаты были достоверными, важно соблюдать правила сдачи анализа. Биохимический анализ крови сдается натощак, а накануне лучше исключить жирную пищу и физические нагрузки.
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