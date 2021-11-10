Как расшифровать анализ крови на холестерин

Маргарита Провоторова
Диагностика
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Когда назначают анализ крови на холестерин
Оценка общего уровня холестерина практически всегда является обязательным компонентом биохимического анализа крови в скрининговых программах. Этот показатель, как и другие исследования липидного профиля, очень важны для оценки индивидуального риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Кстати, холестерин — это не всегда про плохое. Хотя мифов и страхов, связанных с этим словом, великое множество. В реальности холестерин — жизненно необходимый компонент в человеческом организме.
холестерин входит в состав мембран клеток тела и обеспечивает стабильность клеточных стенок;
участвует в синтезе витамина D;
обеспечивает синтез половых и стероидных гормонов;
участвует в синтезе и обмене желчных кислот, необходимых для нормального пищеварения;
входит в состав миелиновых оболочек нейронов и обеспечивает нормальное поведение нервного импульса, участвует в правильном функционировании нервной системы. Именно в клетках головного мозга содержится значительный запас холестерина.
Как подготовиться к анализу крови на холестерин
Для этого исследования проводится взятие крови из вены. Если необходимо узнать только уровень холестерина, то легкий низкожировой перекус допустим за 4-5 часов до процедуры. Но, как правило, для оценки липидного статуса не обойтись без исследования крови на триглицериды, и в этом случае лучше делать исследование натощак.
Идеально, если до взятия крови получится выпить не менее 250-300 мл чистой питьевой воды. Не стоит употреблять перед процедурой сок, чай, компот, смузи. Другой специальной подготовки к проведению исследования не требуется, если лечащим врачом не даны индивидуальные рекомендации.
Для пациентов, принимающих лекарственные препараты на фоне хронических заболеваний, отмены лекарств не требуется. Нет необходимости и в специальных диетах. Врачу, как и пациенту, важны показатели на фоне привычного образа жизни. Но если результат покажет изменения показателей липидного профиля, то внести коррективы в привычный жизненный уклад, возможно придется.
Как расшифровать анализ крови на холестерин
Если обобщать, то повышенный холестерин — это знак увеличения уровня риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Пониженный показатель может привести к нарушению синтеза половых гормонов и проявляться, в том числе, нарушением менструального цикла.
Если конкретнее, то холестерин выше 5,2-6,2 ммоль/л или находящийся в пределах пограничных значений, означает повышенный риск ССЗ. Также каждому будет полезно знать уровень липопротеинов низкой и высокой плотности, коэффициент атерогенности и уровень триглицеридов.
При расшифровке показателей липидного профиля важно учитывать и такие данные, как генетическая предрасположенность. Если несколько поколений страдали ожирением, гипертонией, встречались инфаркты и инсульты, то риск развития болезней сердца повышается.
В таком случае рекомендуется оценивать показатели липидного профиля, не дожидаясь традиционных 40 лет.
Обязательно нужно оценивать уровень физической активности. Если есть лишний вес, большое значение имеет тип отложения жировой ткани. Самый неблагоприятный — абдоминальное ожирение, когда лишний жир сосредоточен вокруг живота.
Какие еще повышенные показатели должны насторожить:
уровень триглицеридов,
липротена,
ЛП низкой плотности,
С-реактивного белка,
апо-липопротена В.
Впрочем, не стоит полностью полагаться на самостоятельную расшифровку результатов. Все, что написано в бланке, необходимо анализировать вместе с врачом.
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