Как расшифровать анализ крови на холестерин

Когда назначают анализ крови на холестерин

Оценка общего уровня холестерина практически всегда является обязательным компонентом биохимического анализа крови в скрининговых программах. Этот показатель, как и другие исследования липидного профиля, очень важны для оценки индивидуального риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кстати, холестерин — это не всегда про плохое. Хотя мифов и страхов, связанных с этим словом, великое множество. В реальности холестерин — жизненно необходимый компонент в человеческом организме.