Чипсы и сухарики — не наш метод бороться с голодом! Эффект насыщения длится недолго, да еще и по организму сокрушительный удар. Куда лучше подобрать варианты перекусов, которые принесут нам пользу, например, помогут снизить уровень холестерина, и при этом будут действительно вкусными.
В этом списке нет овсянки во всех ее возможных проявлениях. Хотя, стоит справедливо заметить, что это один из лучших «борцов» с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) — плохим холестерином. Благодаря высокому содержанию клетчатки, овсянка лихо выводит холестерин из нашего организма. Причем подходит для этого не только традиционная каша, но и хлопья для завтрака. Исследование, которое провели в Гарварде с участием 40 тысяч врачей, доказало, что питание с высоким содержанием клетчатки снижает риск ишемической болезни сердца на 40 процентов. В день необходимо получать около 5-10 граммов клетчатки, чтобы снизить уровень ЛПНП на 11 пунктов. И так, где кроме овсянки «водится» полезная клетчатка.
Попкорн
В порции воздушной кукурузы содержится около 4 граммов пищевых волокон — клетчатки, которая снижает уровень холестерина. Диетолог Клара Лоусон порекомендовала способ приготовления попкорна, который сделает его низкокалорийным и более полезным. Замените сливочное масло на оливковое, а для вкуса добавьте немного сыра пармезан.
Шпроты
Это не совсем традиционная закуска, но она может быть полезна для сердца благодаря содержанию жирных кислот омега-3. Они-то и помогают снизить уровень триглицеридов. Если он повышен, то это грозит развитием ишемической болезни сердца. Кстати, увлекаться шпротами диетологи не рекомендуют. Достаточно съесть примерно 50 граммов продукта, чтобы принести своему организму пользу, а не вред. Шпроты, кстати, можно заменить консервированным лососем или сардинами.
Фисташки и яблоки
Диетолог Мишель Рутенштейн считает такой вариант перекуса почти идеальным. В яблоках содержится растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина, а в свежих фисташках есть фитостерин — он повышает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) — хорошего холестерина.
Домашние чипсы
Про магазинные и речи не идет, наверное, это одна из самых вредных для здоровья закусок. Но если вы сделаете чипсы самостоятельно, то они принесут вам пользу в борьбе с плохим холестерином. А все потому, что картофель богат клетчаткой, калием и содержит мало калорий. Все это помогает здоровой работе сердца. Как делать чипсы? Тонко нарежьте сырой картофель, можно сделать это, например, при помощи овощечистки. Разложите ломтики на противне, сбрызните оливковым маслом и запеките. Можете добавить натуральные приправы по вкусу, все, кроме соли.
Хлеб из проросших зерен
Он богат питательными веществами, в нем в огромном количестве содержится клетчатка. Такой хлеб можно испечь самостоятельно дома или же приобрести в магазинах. Существует множество рецептов, например, с добавлением бобовых. Если поджарить кусочек хлеба с проросшими зернами в тостере, намазать его миндальным маслом или сбрызнуть несколькими каплями оливкового, вы получите полезный тост с большим содержанием клетчатки и полезных жиров. Они нормализуют уровень холестерина.
Овсяные батончики
Выбирать стоит те батончики, в которых содержится минимум сахара.
«Это отличный источник клетчатки, и их легче брать с собой, чем обычную овсянку» — цитирует диетолога Лизу Ричардс
Эдамамэ
Дословно с японского эдамамэ переводится как «боб на стебельке». Обычно соевые бобы в стручках собирают недозрелыми и варят в подсоленной воде. В Японии — это очень популярная закуска. Можно заменить соевые бобы на зеленую фасоль в стручках, которая в замороженном виде продается во многих магазинах.
Сальса с фасолью
Любые бобовые содержат большое количество клетчатки. Их можно сделать еще более полезными и вкусными, просто приготовив сальсу — подобие салата. Вам потребуется любая отварная фасоль, помидоры черри, зеленый перец, болгарский маринованный перец и приправы по вкусу. Все смешать и сбрызнуть оливковым маслом и соком лимона. Так вы не только снизите уровень холестерина, но и напитаете свой организм витаминами.
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