Чипсы и сухарики — не наш метод бороться с голодом! Эффект насыщения длится недолго, да еще и по организму сокрушительный удар. Куда лучше подобрать варианты перекусов, которые принесут нам пользу, например, помогут снизить уровень холестерина, и при этом будут действительно вкусными.

В этом списке нет овсянки во всех ее возможных проявлениях. Хотя, стоит справедливо заметить, что это один из лучших «борцов» с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) — плохим холестерином. Благодаря высокому содержанию клетчатки, овсянка лихо выводит холестерин из нашего организма. Причем подходит для этого не только традиционная каша, но и хлопья для завтрака. Исследование, которое провели в Гарварде с участием 40 тысяч врачей, доказало, что питание с высоким содержанием клетчатки снижает риск ишемической болезни сердца на 40 процентов. В день необходимо получать около 5-10 граммов клетчатки, чтобы снизить уровень ЛПНП на 11 пунктов. И так, где кроме овсянки «водится» полезная клетчатка.