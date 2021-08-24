В большинстве случаев причиной семейной гиперхолестеринемией могут быть изменения в гене, который кодирует ЛНП-рецептор. Он расположен на поверхности клеток и удаляет частицы ХС-ЛНП из крови. Если в гене есть изменения, то рецептор теряет способность к удалению холестерина.

«Семейную гиперхолестеринемию можно заподозрить, когда в семье есть случаи раннего начала сердечно-сосудистых заболеваний, — предупреждают кардиологи Национального общества по изучению атеросклероза в проекте Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) „Азбука пациента“ . — Если кто-то из членов семьи перенес инфаркт миокарда или мозговой инсульт в возрасте ранее 50 лет».

Врачи рекомендуют определить показатели липидного профиля крови у членов семьи пациента: холестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛНП), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛВП) и триглицериды.

«Лечение более эффективно, когда оно начинается рано и до того, как накопление холестерина приведет к образованию атеросклеротических бляшек», — рекомендуют кардиологи.