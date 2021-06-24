Для поддержания здоровья сердца надо иметь хорошую наследственность, заниматься спортом, контролировать давление, не курить, ограничить алкоголь и правильно питаться — есть меньше жирного и больше фруктов. Потенциальным «сердечникам» с высоким холестерином особенно важно включать в рацион чернослив. Об этом говорится в недавнем исследовании, опубликованном в Journal of Medicinal Food .

Ученые из Университета Сан-Диего провели эксперимент. Участие в нем приняли несколько десятков женщин старше 50 лет, одни ели чернослив ежедневно — по 50-100 граммов, другие — нет. В остальном их обычный рацион не менялся.