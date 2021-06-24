Для поддержания здоровья сердца надо иметь хорошую наследственность, заниматься спортом, контролировать давление, не курить, ограничить алкоголь и правильно питаться — есть меньше жирного и больше фруктов. Потенциальным «сердечникам» с высоким холестерином особенно важно включать в рацион чернослив. Об этом говорится в недавнем исследовании, опубликованном в
Ученые из Университета Сан-Диего провели эксперимент. Участие в нем приняли несколько десятков женщин старше 50 лет, одни ели чернослив ежедневно — по 50-100 граммов, другие — нет. В остальном их обычный рацион не менялся.
Исследователи обнаружили, что через шесть месяцев у женщин, которые ели чернослив, наблюдалось значительное улучшение показателей общего и «хорошего» холестерина, а также снизились уровни маркеров воспаления — интерлейкин-6 и ФНО.
- Уменьшение хронического воспаления и увеличение антиоксидантной способности организма связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, — приводят слова Марка Керна, доктора медицинских наук Университета Сан-Диего в
Хотя окончательно не установлено, как именно чернослив уменьшил воспаление и уровень холестерина у участников исследования, добавление его в рацион более чем оправдано.
- Ежедневное употребление чернослива может нормализовать уровень холестерина, особенно у женщин в постменопаузе, — пояснил Керн.
Ранее о пользе чернослива заявляли ученые, изучавшие его влияние на уровень холестерина у мужчин. Исследование, опубликованное в
Снизить уровень плохого холестерина можно, сократив количество жиров в своем рационе, особенно насыщенных. Также врачи советуют есть больше фруктов, овощей, бобовых и зерновых.
Высокий уровень «плохого» холестерина может не выдавать себя очень долго, пока не станет уже слишком поздно и ваше здоровье будет серьезно подорвано. Он провоцирует развитие атеросклероза, увеличивает риск инсультов. Но тревожные симптомы — острая боль в груди, в ногах, одышка, слабость — проявляются только, когда артерии уже серьезно пострадают от атеросклероза.
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