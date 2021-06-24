Новое исследование американских ученых показало, что SARS-CoV-2 способен поражать семенники инфицированных хомяков. По мнению исследователей, это может помочь объяснить симптомы, о которых сообщают переболевшие мужчины. Так, некоторые жаловались на боли в паховой области, в нескольких отчетах также отмечалось снижение уровня тестостерона после перенесенной инфекции — ключевого мужского гормона, большая часть которого синтезируется в яичках.

Хомяков обычно используют для моделирования COVID-19 у людей, поскольку предполагается, что у грызунов вирусное заболевание протекает похожим образом. Как показало исследование, опубликованное в журнале Microorganisms , в течение месяца после заражения вирусная РНК определялась в семенниках всех зараженных хомяков — ее концентрация постепенно уменьшалась. Используя модель инфекции ex vivo (вне организма), ученые обнаружили репликацию SARS-CoV-2 в клетках семенников животных, доказательств чему раньше не было.

«Учитывая масштабы пандемии COVID-19, крайне важно изучить, как коронавирус может повлиять на семенники, последствия для репродуктивного здоровья и оценить возможность передачи половым путем», — сказал руководитель исследования д-р Рафаэль Крун Кампос.