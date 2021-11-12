Теперь разберемся, почему все анализы в большинстве случаев сдают утром — как оказалось, не только потому, что голодными до обеда или до самого вечера вы вряд ли протянете.

- Вообще, время суток для взятия биохимического анализа крови не принципиально (за исключение глюкозы) , но имейте ввиду, что референсные интервалы показателей, которые указаны в бланке, получены в стандартных условиях, то есть кровь у пациентов контрольной группы брали утром, — предупредила Ирина Курстак.

Состав крови в течение дня может меняться, потому могут быть и искажения в расшифровке анализа.

Миф и то, что перед анализом крови за несколько дней, или хотя бы накануне, надо соблюдать особую диету. Ответ врача однозначен — никаких диет до выполнения исследования не требуется. Также, как и не стоит ограничивать себя в воде или пить ее больше привычной нормы.