Буквально с младенчества запомнилось, что анализ крови сдают утром и строго натощак. Почему утром и натощак — никто, конечно, не объяснял, просто так надо. Особенно не везет тем, кто попадает в кабинет к лаборантам ближе к концу приема, когда желудок уже недвусмысленно намекает, что он пуст и раздражен.
Стоит ли морить себя голодом? И действительно ли утренняя каша сведет на нет смысл анализа?
Ирина Курстак
Медицина
Врач лабораторной диагностики, кандидат медицинских наукwww.instagram.com/doctor_kurstak/
- В стандартной биохимии порядка 18-22 показателей, в том числе глюкоза и триглицериды, — объяснила врач лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук Ирина Курстак. — Если вы знаете, что глюкозу точно определять не надо, и кроме биохимии никаких параметров иммунологическими методами определять не требуется, то можно кровь сдавать не натощак.
Если вы все же точно не знаете, на что именно будут оценивать кровь, есть ли в рекомендациях врача, например, уровень витамина Д или гормоны, то лучше перестраховаться и некоторое время потерпеть, чтобы получить реальный, а не искаженный из-за завтрака результат.
Теперь разберемся, почему все анализы в большинстве случаев сдают утром — как оказалось, не только потому, что голодными до обеда или до самого вечера вы вряд ли протянете.
- Вообще, время суток для взятия биохимического анализа крови не принципиально (за исключение глюкозы), но имейте ввиду, что референсные интервалы показателей, которые указаны в бланке, получены в стандартных условиях, то есть кровь у пациентов контрольной группы брали утром, — предупредила Ирина Курстак.
Состав крови в течение дня может меняться, потому могут быть и искажения в расшифровке анализа.
Миф и то, что перед анализом крови за несколько дней, или хотя бы накануне, надо соблюдать особую диету. Ответ врача однозначен — никаких диет до выполнения исследования не требуется. Также, как и не стоит ограничивать себя в воде или пить ее больше привычной нормы.
Чего делать категорически нельзя?
Сдавать кровь после диагностических манипуляций: колоноскопии, биопсии. Это может стать причиной повышенных результатов КФК, креатинина, ЛДГ и АсАт.
Исключите интенсивную физическую нагрузку и алкоголь.
Перенесите анализ крови, если вы временно принимаете препараты, которые оказывают влияние на печень. В этом случае кровь сдавайте после окончания приема. Если же это лекарство вам выписали на длительный период или пожизненно, то здесь ничего не поделаешь, сдавайте кровь на фоне приема.
Кстати, что касается биологически активных добавок (БАД), ограничений по сдаче крови на их фоне нет. Наоборот, врачи рекомендуют сдавать анализы, чтобы посмотреть, как препараты влияют на печень, не ухудшают ли они состояние этого органа.
Что еще влияет на результаты общего анализа крови?
- Если жгут на плечо наложен слишком долго, а оптимальное время для этого — до 1 минуты, это приведет к ложному подъему некоторых показателей, например, АсАТ и К, — предупреждает Курстак. — Виной станет гемолиз клеток (разрушение эритроцитов — прим. ред.). А из-за выхода жидкой части крови в окружающие ткани повысится общий белок, альбумин, мочевина и кальций.
Врач заметила, что на результат анализа влияет и положение тела во время взятия крови.
- Но так как амбулаторно у нас всем берут кровь сидя, то не заостряем на это внимание, — рекомендует Курстак. — Главное — постарайтесь не нервничать до и во время взятия крови, потому что высокая глюкоза вам тогда гарантирована.
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