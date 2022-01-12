Прописали половину таблетки или половину стандартной дозировки — мы, не задумываясь, разламываем пилюлю. После же удивляемся, почему оно не подействовало. Причин может быть сразу несколько.
- В первую очередь, мы должны ориентироваться на инструкцию по применению препарата, — говорит врач-терапевт, токсиколог, известный медицинский блогер Алексей Водовозов. — Там может быть, например, указано, что риска предназначена только для разламывания, чтобы облегчить глотание таблетки. Технология производства, скорее всего, не предусматривает равномерное распределение действующего вещества по всей таблетке.
Не вся таблетка одинаково полезна
Таблетка зачастую в подавляющем своем объеме состоит из вспомогательного вещества, а не действующего. То есть того, что вам должно помочь — микрограммы, а все остальное — наполнитель.
- Если мы переломим таблетку, в двух разных частях могут оказаться несравнимые между собой дозы, поэтому производители в инструкции и предупреждают, что не гарантируют кратного распределения по разным частям действующего вещества, есть вероятность, что вы не получите искомую дозу, — предупреждает Алексей Водовозов.
Риска для маркировки
Иногда на таблетке есть риска, но ломать ее категорически нельзя. Риска — вообще не показатель.
- Существует юмористическая медицинская версия, для чего необходима риска, — рассказал на
Например, таблетка определенной формы и цвета, но риски нет — это 1 грамм действующего вещества, одна риска — половина дозы, две — четверть.
Вкус и «место действия»
Бывают таблетки в облатке — это кишечнорастворимая форма, которая раскрывается при действии ферментов в двенадцатиперстной кишке. Она не должна подвергаться воздействию кислотной среды.
- Кислая среда инактивирует действующее вещество, при разламывании таблетка перестанет работать, — объяснил врач. — Или само лекарство может навредить слизистой желудка, облатка защищает от этого.
Также, может быть еще одна причина — вкусовые качества таблетки, если она, например, невероятно горькая. Облатка защищает на уровне верхнего отдела ЖКТ, чтобы человек мог принять лекарство.
- Поэтому обязательно уточните в инструкции, можно ли разламывать таблетку! — напоминает Алексей Водовозов.
А еще врач рекомендует, если делить лекарство все же разрешено, делать это непосредственно перед приемом. Так как при разламывании начинаются процессы окисления, накопления влаги, это не самым лучшим образом сказывается на действующем веществе.
А как же капсулы?
Зачастую капсулы бывают очень большими. Их очень сложно проглотить. И даже когда это удается сделать, то капсула способна «приклеиться» к слизистой, вызвать дисфагию (расстройство глотания). Можно ли вскрывать капсулы?
- Обратитесь к инструкции: некоторые препараты разрешается растворять в небольшом количестве воды или фруктового сока, но не в газированных напитках, — рассказал врач-терапевт.
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