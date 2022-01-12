Не вся таблетка одинаково полезна

Таблетка зачастую в подавляющем своем объеме состоит из вспомогательного вещества, а не действующего. То есть того, что вам должно помочь — микрограммы, а все остальное — наполнитель.

- Если мы переломим таблетку, в двух разных частях могут оказаться несравнимые между собой дозы, поэтому производители в инструкции и предупреждают, что не гарантируют кратного распределения по разным частям действующего вещества, есть вероятность, что вы не получите искомую дозу, — предупреждает Алексей Водовозов.