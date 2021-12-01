А самый больной вопрос по амбулаторному звену — это назначение антибактериальной терапии без четких показаний! Очень часто мы видим, что пациент на амбулаторном этапе принимал не один, и не два, а то и три-четыре курса антибиотиков. Бывает такое, что пациенты уже поступают с осложнениями антибактериальной терапии. И шансы на успешное лечение у них ниже, особенно это касается пожилых.

В амбулаторном звене тоже нужны клинические фармакологи. И это обозначено в нормативной документации лечебных учреждений. Другой вопрос, что таких специалистов не хватает.

- К каким последствиям могут привести витамины, которые мы сами себе назначаем?