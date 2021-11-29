- Давайте посмотрим, от каких вообще вирусов у нас есть лекарства, — предлагает биолог Антонина Обласова. — Совсем недавно у нас появился первый такой препарат, который может избавить от хронической формы гепатита С, вылечить его. Но не в острой фазе. Еще у нас есть доконтактная и постконтактная профилактика ВИЧ, которая появилась тоже сравнительно недавно.

Но этиотропное лечение, которое могло бы действовать на сам вирус, это, скорее, планы, и они в ближайшее время не осуществимы.

- Этиотропное лечение бактериальной инфекции — антибиотики, — напоминает Антонина Обласова. — А еще? А ничего. Для вирусов этиотропного лечения практически нет.