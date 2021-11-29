За неполных два года в мире изобрели десятки вакцин, которые должны снижать риск заражения SARS-CoV-2. И процесс активно продолжается. На стадии клинических испытаний сейчас находятся вакцины RBD, от которых эксперты ожидают, если не чудес, то более сильной защиты. Появляется информация и о разработанных лекарствах от ковид, но все они в основном нацелены на то, чтобы снижать риск тяжелого течения на ранних стадиях. И нет ни одного, которое бы могло поворачивать вспять уже развившийся вирус.
Антонина Обласова
Биология
Биолог, специалист по промышленным биотехнологиямwww.instagram.com/ninavaccina/
- Давайте посмотрим, от каких вообще вирусов у нас есть лекарства, — предлагает биолог Антонина Обласова. — Совсем недавно у нас появился первый такой препарат, который может избавить от хронической формы гепатита С, вылечить его. Но не в острой фазе. Еще у нас есть доконтактная и постконтактная профилактика ВИЧ, которая появилась тоже сравнительно недавно.
Но этиотропное лечение, которое могло бы действовать на сам вирус, это, скорее, планы, и они в ближайшее время не осуществимы.
- Этиотропное лечение бактериальной инфекции — антибиотики, — напоминает Антонина Обласова. — А еще? А ничего. Для вирусов этиотропного лечения практически нет.
Некоторые препараты могут подавлять, например, активность герпес-вирусов, но избавить от них навсегда не в состоянии. То же самое с ВИЧ: антиретровирусная терапия делает вирус обычным «соседом», но вылечить не в состоянии. Тоже касается гепатита В.
- Есть препараты от гриппа, но они быстро теряют эффективность, так как люди и ими умудряются злоупотреблять. В том числе по этой причине вирусы гриппа меняются и уходят от действия лекарств, — предупреждает биолог. — Да и то они только сокращали длительность болезни, а не лечили ее мгновенно.
Иммунологи и вирусологи не раз подчеркивали, что болезнь всегда легче предупредить, чем потом лечить.
- Если возбудитель пойман, а в случае с ковидом это так, изучена его антигенная структура, прочитан геном, до дальше сделать вакцину — вопрос двух недель, — объяснила Обласова.
Доказать, что она работает, тоже надо. Но с лекарством процесс поиска может затянуться на десятилетия.
Бывают варианты, когда вероятность, что лекарство удастся найти раньше, чем создать вакцину, тоже встречаются. Так происходит с ВИЧ.
- Лучше всего же вирусы убивает наша иммунная система. Для этого она применяет целый комплекс мер, но в силу индивидуальных особенностей, справляется не всегда, и инфекция наносит вред, — рассказала биолог. — Иногда иммунная система сама может наносить вред своему хозяину.
От каких вирусов есть прививки, но нет лекарства
Гепатит В — нельзя вылечить;
Гепатит А — нет лекарства;
Ротавирус — нет лекарства;
Полиомиелит — нет лекарства;
Корь, краснуха, паротит — не лечатся;
Ветряная оспа — нет лекарства;
Грипп — лекарства малоэффективны;
Бешенство — нет лекарства;
Клещевой энцефалит — нет лекарства;
ВПЧ — не лечится.
Отсутствие лекарства от COVID-19 — проблема глобальная. Например в Калифорнии сейчас проходят испытания некой комбинации грибов и трав, которые используют в традиционной китайской медицине. Она, по версии ученых, может помогать в борьбе с ковидом.
Александр Мясников
Медицина
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.www.instagram.com/drmyasnikov.ru/
- Тысячелетиями они применялись для лечения легочных заболеваний, простуд и туберкулеза, — рассказал Александр Мясников. — Теоретическое обоснование их действия лежит в плоскости воздействия грибов на микробиом человека. Соединяясь с определенными рецепторами Т-лимфоцитов, они могут иметь иммуномодулирующее свойство. Некоторые из этих медицинских грибов с успехом используют в Китайской и Японской медицине как дополнительный компонент при химиотерапии.
Но речь не о возможном действии будущего препарата, а о том, что по косвенным признакам можно сделать вывод о проблемах с разработкой противовирусных препаратов.
- Адепты высокой доказательной медицины готовы поступиться своими принципами и обратиться к народным средствам, — удивлен Александр Мясников. — В борьбе с ковидом теперь все средства оказываются хороши.
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