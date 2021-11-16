Что будет, если пить их слишком часто

Главное назначение таких препаратов — быстро избавить больного человека от симптомов болезни, поставить на ноги за короткий срок и сбить температуру. Однако врачи категорически не рекомендуют злоупотреблять подобными лекарствами.

Дело в том, что в составе таких порошков на первых местах стоит парацетамол как жаропонижающее. Даже с этим простейшим лекарством можно переборщить — известны даже случаи передозировки парацетамолом со смертельным исходом. Да и самолечение с помощью этого лекарства тоже ни к чему хорошему не приводит, что доказывает пример петербурженки, которая оказалась на больничной койке после отравления парацетамолом. Как объяснил токсиколог Олег Кузнецов, все дело в том, что это средство является гепатотоксичным, а потому принимать его стоит осторожно и по назначению врача.

Кроме того, не стоит забывать о том, что сбивать невысокую температуру врачи не советуют — так можно лишь помешать борьбе организма с вирусом.