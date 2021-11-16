С наступлением холодного времени года простуда, ОРВИ и грипп посещают россиян все чаще, и все чаще они бегут в аптеку за порошками и шипучками против этих болезней. «Доктор Питер» разобрался, из чего делают эти препараты и когда от их приема лучше отказаться.
Из чего сделаны шипучки и порошки
Если посмотреть состав подобных средств, то он, как правило, схож:
парацетамол,
аскорбиновая кислота,
сосудосуживающие средства,
антигистаминные вещества,
вкусовые добавки,
кофеин.
Парацетамол снижает температуру, аскорбиновая кислота восполняет уровень витамина C, сосудосуживающие вещества помогают избавиться от отека носоглотки. Все это вместе позволяет быстро избавиться от симптомов простуды.
Лейсан Бадретдинова
Педиатрия
Врач-педиатр
Как рассказывает врач-педиатр Лейсан Бадретдинова, ничего особенно полезного в таких порошках нет — но и ничего вредного тоже.
- Покупать ли такие препараты — это вопрос вкуса и выбора. Лично я в этом смысла не вижу: стоят одни немало, а ведь можно купить все те же лекарства отдельно по куда более низкой цене. С другой стороны, для какого такой формат может быть удобным. Состав у них простой и работающий. Ничего вредного в самих порошках нет, если не пить их бездумно.
Что будет, если пить их слишком часто
Главное назначение таких препаратов — быстро избавить больного человека от симптомов болезни, поставить на ноги за короткий срок и сбить температуру. Однако врачи категорически не рекомендуют злоупотреблять подобными лекарствами.
Дело в том, что в составе таких порошков на первых местах стоит парацетамол как жаропонижающее. Даже с этим простейшим лекарством можно переборщить — известны даже случаи передозировки парацетамолом со смертельным исходом. Да и самолечение с помощью этого лекарства тоже ни к чему хорошему не приводит, что доказывает пример петербурженки, которая оказалась на больничной койке после отравления парацетамолом. Как объяснил токсиколог Олег Кузнецов, все дело в том, что это средство является гепатотоксичным, а потому принимать его стоит осторожно и по назначению врача.
Кроме того, не стоит забывать о том, что сбивать невысокую температуру врачи не советуют — так можно лишь помешать борьбе организма с вирусом.
Елена Орлова
Терапия
Врач-терапевт и рефлексотерапевт «ОН Клиник Харьков», врач высшей категории
- Парацетамол нужно принимать при повышении температуры до 38,5°С у взрослых и до 38°С у детей. В остальных случаев лучше отказаться от приема этого лекарства: повышенная температура представляет собой защитную реакцию организма на заболевание, и именно при повышенной температуре некоторые вирусы и бактерии замедляют свое размножение. Жар активирует фагоциты (клетки иммунной системы), которые захватывают и переваривают чужеродные микроорганизмы. Температура, которая не достигла 38°С-38,5°С, не опасна для здоровья. Исключением являются случаи, когда температура сопровождается сильной головной болью или пациент предрасположен к судорогам, — рассказала врач-терапевт Елена Орлова.
Когда от приема порошков лучше отказаться
Исходя из рекомендаций врачей, от приема порошков от ОРВИ и гриппа лучше отказаться:
при отсутствии высокой температуры,
после прививки от коронавируса,
при аллергии на какой-либо компонент,
при заболеваниях печени,
после того, как человек уже принял парацетамол в виде таблетки отдельно.
Кстати
Даже при лечении таких, казалось бы, простых болезней, как простуда и ОРВИ, больные нередко допускают грубые ошибки. Среди них, как рассказывала «Доктору Питеру» терапевт Елена Черненко, неправильный питьевой режим, отсутствие проветривания и отдыха. А как сообщал педиатр СПбГПМУ Андрей Гоголев, при лечении простуды у детей не стоит пользоваться горчичниками и греть нос мешочками с крупой.
При этом медики уверены: без серьезного вреда для здоровья взрослый человек может простужаться примерно до трех раз в год, ребенок — до пяти раз.
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