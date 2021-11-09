По мнению эксперта, в этом эпидсезоне ситуация может измениться. В России уже начали регистрировать единичные случаи заболевания, поэтому возвращение гриппа вероятно.

- Россия — одна из ведущих стран по охвату вакцинацией от гриппа, в то же время вирус год отсутствовал. Тот популяционный иммунитет, который создается в результате как естественной инфекции, так и вакцинации, в этом году может быть более ослабленным. Поэтому есть опасения, что грипп все-таки вернется и может доставить определенные проблемы. Но как будет на самом деле, достоверно сказать мы пока не можем, — добавил специалист.