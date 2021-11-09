В прошлом году ситуация с заболеваемостью гриппом была уникальной не только для России, но и для других стран мира — гриппа почти не было. По словам руководителя Национального центра ВОЗ по гриппу, экс-директора петербургского НИИ гриппа Андрея Васина, почему так произошло, до сих пор точно неизвестно.
Андрей Васин
Биотехнологии
Руководитель Национального центра ВОЗ по гриппу, и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Петра Великого, профессор
- В прошлом году первый раз за очень многие годы грипп практически не выявлялся ни в России, ни в других странах мира. Четкого научного объяснения, почему так происходило, на самом деле нет. Есть какие-то спекуляции, какие-то мнения о том, что может быть определенная интерференция (перераспределение — Прим. ред.) коронавируса и вируса гриппа, которая не позволяла гриппу распространяться. Но опять же это мнение на данный момент не имеет научно подтвержденного обоснования, — сказал Андрей Васин.
По мнению эксперта, в этом эпидсезоне ситуация может измениться. В России уже начали регистрировать единичные случаи заболевания, поэтому возвращение гриппа вероятно.
- Россия — одна из ведущих стран по охвату вакцинацией от гриппа, в то же время вирус год отсутствовал. Тот популяционный иммунитет, который создается в результате как естественной инфекции, так и вакцинации, в этом году может быть более ослабленным. Поэтому есть опасения, что грипп все-таки вернется и может доставить определенные проблемы. Но как будет на самом деле, достоверно сказать мы пока не можем, — добавил специалист.
Многие инфекционисты делают острожные прогнозы по гриппу на ближайший сезон, но большинство считают, что грипп вернется. Как ранее рассказывал врач Андрей Соловьев, на структуру заболеваемости гриппом и ОРВИ в прошлом году серьезно повлияли локдаун, ношение масок и прочие антиковидные меры. В этом году поведение людей несколько изменилось, при этом они не получили естественного иммунитета против гриппа за год, а в таких условиях респираторные инфекции могут вернуться рикошетом. По словам Андрея Соловьева, эпидемиологи во всем мире предупреждают о том, что в новом сезоне 2021/2022 будет рост заболеваемости респираторных инфекций, в том числе гриппа.
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Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала
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