Чаще все мы начинаем болеть осенью и весной — в эти периоды происходят резкие перепады температур, иммунитет не всегда справляется с окружающими организм вирусами. Появляются характерны симптомы ОРВИ: кашель, насморк, боль в горле, температура и слабость. По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, существует так называемая норма: без вреда для здоровья взрослый человек может простужаться до трех раз в год, а ребенок — до пяти раз.

Дети болеют чаще, потому что часто заражаются от сверстников в детских садах и школах, добавила эксперт. Ребенок, который сидит дома, будет болеть меньше. Однако родителям не стоит паниковать: молодой организм должен адаптироваться к тому, что теперь ему придется часто находиться в коллективе. И чем старше становится ребенок, тем реже он будет заражаться и болеть, пояснила Чернышева интернет-газете «Ридус» .