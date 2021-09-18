Чаще все мы начинаем болеть осенью и весной — в эти периоды происходят резкие перепады температур, иммунитет не всегда справляется с окружающими организм вирусами. Появляются характерны симптомы ОРВИ: кашель, насморк, боль в горле, температура и слабость. По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, существует так называемая норма: без вреда для здоровья взрослый человек может простужаться до трех раз в год, а ребенок — до пяти раз.
Дети болеют чаще, потому что часто заражаются от сверстников в детских садах и школах, добавила эксперт. Ребенок, который сидит дома, будет болеть меньше. Однако родителям не стоит паниковать: молодой организм должен адаптироваться к тому, что теперь ему придется часто находиться в коллективе. И чем старше становится ребенок, тем реже он будет заражаться и болеть, пояснила Чернышева интернет-газете
Чтобы иммунитет справлялся с вирусами, необходимо закаляться. В идеале нужно начинать практиковать закаливание летом, но в целом, начать можно и в любое другое время года.
«Закаленный человек не так быстро переохлаждается. Его организм умеет ограничивать теплоотдачу, если холодно, и сохранять ресурсы тепла. Чтобы возник такой навык, необходимо тренироваться: периодически „сталкивать“ свой организм с холодом. В этом помогут контрастный душ, ходьба босиком, обливание, купание вне сезона», — пояснила врач-терапевт.
Но не стоит сразу резко и много закаляться. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Если вам дискомфортно, то откажитесь от выбранной процедуры или постарайтесь ее «смягчить». И, конечно же, не стоит закаляться во время болезни (даже если вы просто чувствуете легкое недомогание).
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