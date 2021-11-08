- Температура может держаться до десяти дней, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Очень важно понимать, сбивается ли она и идет ли на уменьшение. Если она к седьмому-восьмому дню нарастает, необходим срочный осмотр врача и возможна госпитализация. Но даже до седьмого-восьмого дня можно не паниковать при высокой температуре, если у вас нет серьезных хронических заболеваний. Речь идет о показателе выше, чем 38 градусов. Такую температуру надо сбивать — при помощи жаропонижающих.

По словам терапевта, в ее практике были случаи, когда пациенты поправлялись после ковида, 10 дней пролежав с температурой под 39 — и без поражения легких.

- Бывает и такое, что у тех, кто температурил не сильно — в районе 37 с небольшим, через несколько дней вдруг ухудшалось состояние, и они попадали в больницу, — рассказала Елена Черненко.

Врач советует отслеживать состояние пациента с COVID-19, регулярно измеряя пульсоксиметром концентрацию кислорода в артериальной крови — сатурацию.