Один из самых частых симптомов COVID-19 — повышенная температура тела. Держаться она может пару дней или дольше. Некоторым вполне успешно и легко удается ее сбить, а кто-то не может справиться — столбик термометра упорно лезет вверх. Врачи-терапевты рассказали «Доктору Питеру», когда надо бить тревогу при температуре из-за коронавируса, и какие симптомы особенно опасны.
Елена Черненко
медицина
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
- Температура может держаться до десяти дней, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Очень важно понимать, сбивается ли она и идет ли на уменьшение. Если она к седьмому-восьмому дню нарастает, необходим срочный осмотр врача и возможна госпитализация. Но даже до седьмого-восьмого дня можно не паниковать при высокой температуре, если у вас нет серьезных хронических заболеваний. Речь идет о показателе выше, чем 38 градусов. Такую температуру надо сбивать — при помощи жаропонижающих.
По словам терапевта, в ее практике были случаи, когда пациенты поправлялись после ковида, 10 дней пролежав с температурой под 39 — и без поражения легких.
- Бывает и такое, что у тех, кто температурил не сильно — в районе 37 с небольшим, через несколько дней вдруг ухудшалось состояние, и они попадали в больницу, — рассказала Елена Черненко.
Врач советует отслеживать состояние пациента с COVID-19, регулярно измеряя пульсоксиметром концентрацию кислорода в артериальной крови — сатурацию.
«Доктор Питер» со ссылкой на врачей и исследования сообщал, что есть два опасных симптома COVID-19, на которые надо обращать внимание, особенно, если вы лечитесь дома. Это низкая сатурация и учащенное дыхание, одышка. Они могут говорить о том, что поражение легких уже достигло высоких значений — до 30%.
При показаниях на пульсоксиметре ниже 92, надо сразу ехать в больницу. При частоте дыхания (вдохов в минуту) больше 20-23 — также срочно следует обратиться к врачу.
Борис Шеляпин
Медицина
Семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.
- Пациент без серьезных хронических болезней может ждать до 5 суток повышенной температуры при отсутствии «красных флагов», — считает семейный врач Борис Шеляпин. — Опасные симптомы — резкое ухудшение состояния, одышка, нарушения гемодинамики.
Марьяна Лысенко
Главный врач 52-й больницы Москвы, Доктор медицинских наук, профессор.
Главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко объяснила высокую смертность среди пациентов с коронавирусом в Москве тем, что они довольно поздно обратились за медицинской помощью.
- Классическая картина коронавируса маскируется под очень многие вирусные инфекции, тем более сейчас фиксируется подъем сезонной заболеваемости. Именно поэтому симптомы коронавируса путают с ОРВИ, а дельта-штамм маскируется под пищевые инфекции. Если есть лихорадка, боль в горле, интенсивные боли в суставах, не сбивается температура в течение двух суток, то нужно обращаться к врачу, — добавила Лысенко, сообщает ТАСС.
Она подчеркнула, что врачи опасаются сочетания вирусов гриппа и коронавируса, так как они могут протекать крайне тяжело. Оба вируса носят респираторный характер, и как он отразится на человеке — сложно спрогнозировать, отметила врач.
Ранее прогностически неблагоприятные симптомы COVID-19 называл реаниматолог Сергей Царенко.
По его словам, показанием для экстренной госпитализации при коронавирусе может быть температура выше 38,5 градусов, если она держится двое суток и более, любое повышение температуры более трех суток, а также любые сопутствующие заболевания (от гипертонической болезни до инфарктов, инсультов, сахарного диабета, онкологические и гематологические диагнозы, ожирение, возраст старше 65 лет).
Сергей Царенко
медицина
Врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ №52, доктор медицинских наук, профессор
- Дельта-штамм вызывает более быстрое поражение легких и больные от КТ-1 до КТ-4 часто проходят за считанные дни, — поясняет Сергей Царенко. — При этом диагностика носит смазанный характер. Если раньше мы наблюдали человека, находящегося на амбулаторном лечении, и видели, что он прекращает лихорадить, у него снижается С-реактивный белок, то это говорило об одном — человек выздоравливает. Но сейчас это не так. На фоне умеренной гипертермии (температура тела 37 градусов с небольшим) с вроде бы положительной динамикой С-реактивного белка у больного продолжает прогрессировать поражение легких.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, как облегчить состояние, если у вас ковид. Надо пить достаточно теплой воды, чтобы избежать обезвоживания (но помнить об опасности перегрузки жидкостью пациентов с сердечной недостаточностью и некоторых друг), стараться правильно питаться и поддерживать оптимальную температуру воздуха и влажность в помещении, где вы находитесь, а также не «залеживаться» — помимо сохранения общего жизненного тонуса, умеренная физическая активность является главным способом профилактики венозных тромбозов. Если вам тяжело дышать, может быть полезно лежать на животе или лицом вниз, а не на спине.
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