Насморк — обычное дело для детей, недаром детство часто называют «сопливым». Поэтому лечением насморка у своего чада родители занимаются практически постоянно. Однако даже опытные домашние лекари могут допускать ошибки, которые в итоге приводят к чему-то более серьезному, чем банальный насморк. Главный детский оториноларинголог-сурдолог Петербурга Светлана Алексеенко перечислила 7 ошибок родителей при лечении насморка у ребенка.
Светлана Алексеенко
оториноларингология
Заведующая лор-отделением Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. Раухфуса, главный внештатный детский оториноларинголог-сурдолог комитета по здравоохранению Петербурга, к.м.н.
Греют нос
При любом виде насморка категорически нельзя прогревать нос ребенка без согласования этой процедуры с лечащим врачом. Не прикладывайте также к носовым пазухам мешочки с разогретой солью, горячие яйца, разогретую ткань и любые другие горячие предметы. Так можно спровоцировать распространение воспаления на близлежащие ткани и органы и вызвать гайморит, отит, лимфаденит и даже менингит. Особенно опасно проводить такие прогревания при повышении температуры тела ребенка.
Увлекаются паровыми ингаляциями
К проведению тепловых и паровых ингаляций у ребенка надо относиться аккуратно. У детей слизистая оболочка носа очень нежная, ранимая. Вдыхание ребенком горячего пара может только усугубить воспаление слизистой оболочки носа, и даже вызвать ожог носа, трахеи, бронхов.
Кроме того, горячий пар напрямую губит реснички мерцательного респираторного эпителия, которые отвечают за защиту дыхательных путей — они продвигают все патологические частички, вирусы, бактерии из полости носа в носоглотку и далее в желудок, где все это переваривается, не принося вред. Наиболее безопасно использовать специальные устройства — «небулайзеры», которые позволяют проводить «холодные» ингаляции как через рот, так и через нос.
Промывают нос в положении лежа
Освоить правильную методику промывания носа у ребенка несложно, достаточно хотя бы один раз проконсультироваться по этому вопросу со специалистом. Так, детям, особенно маленьким (до 4 лет) нельзя промывать нос лежа, заливая им в носовые ходы большое количество раствора. В таком положении он будет неизбежно попадать в слуховую трубу и далее в барабанную полость, способствуя развитию отита. Из-за тесного соседства полости носа, носоглотки и устьев слуховых труб распространение инфекции может произойти очень быстро, буквально за несколько часов.
Безопасно проводить орошение полости носа ребенка с помощью специальных устройств — баллончиков-пульверизаторов с уже готовым стерильным солевым раствором внутри, которые продаются в аптеках. Они стандартизированы, безопасны, выпускаются для разных возрастных категорий пациентов, что обязательно нужно учитывать. Когда мы нажимаем на пульверизатор, возникает своеобразное «облачко» из мелкодисперсных водно-солевых частичек, которое и покрывает слизистую оболочку. Далее раствор либо выливается наружу сам, смывая содержимое полости носа, либо выводится при активном высмаркивании, если ребенок уже умеет это делать.
Особенно осторожно нужно проводить орошения полости носа при полной обструкции из-за выраженного воспалительного отека слизистой. Ни в коем случае не увеличивайте силу воздействия струи, иначе это не только вызовет болевые ощущения у ребенка, но и может спровоцировать опять же распространение инфекции через кровь и окружающие ткани.
Дошкольники могут проводить себе процедуры уже самостоятельно, но обязательно под контролем родителей. Для подростков предлагается много безопасных устройств, которые можно использовать для промывания носа. К примеру, разнообразные лейки для носа, специальные пластиковые баллоны для проведения носовых душей и так далее. Для рутинных процедур можно заполнять эти устройства самым простым физиологическим раствором, подогретым до температуры тела.
Готовят дома растворы для промываний
В интернете дают много советов по приготовлению растворов для промывания носа. Наиболее популярным у родителей считается разведение кристаллов морской соли. Специалисты не одобряют такое самостоятельное производство и советуют пользоваться средствами, изготовленными промышленным способом. В домашних условиях абсолютно невозможно обеспечить стерильность раствора и нужную осмолярность (концентрацию, приближенную к 0,9-процентному раствору натрия хлорида), чтобы он не превратился из помощника во «врага». Такими самодельными растворами можно нарушить как работу мукоцилиарного транспорта (защитного движения ресничек), так и его собственного иммунитета.
Еще хуже вариант — смешивать домашние растворы для промывания с разнообразными веществами: глазными антибактериальными каплями, порошковыми антибиотиками, сосудосуживающими каплями. Здесь негативные последствия наступают еще чаще и быстрее, а повреждения слизистой оболочки носа, околоносовых пазух и носоглотки могут даже не восстановиться. И в итоге это станет «входными воротами» и пусковой кнопкой для всех последующих инфекций.
Лечат нос чесноком
Несмотря на обилие современных и безопасных средств, до сих пор «из поколения в поколение» почему-то передаются народные рецепты лечения насморка чесноком. При этом родители искренне им доверяют, и, даже не попробовав на себе, сразу закапывают разнообразные чесночные настойки или, что еще хуже, просто концентрированный сок чеснока в нос ребенку.
Такое «слепое» доверие к виртуальным советам может очень сильно и надолго подорвать здоровье ребенка. Попадание на слизистую такого агрессивного прижигающего вещества вызывает самый настоящий химический ожог полости носа, а также носоглотки и глотки с формированием глубокого повреждения тканей и образованием некротических язв. Такие последствия приходится потом очень долго лечить в больнице.
Злоупотребляют сосудосуживающими каплями
Сосудосуживающие капели, конечно, самый легкий и быстрый путь к облегчению носового дыхания. С другой стороны, очень быстро формируется «зависимость» от этих лекарств. Особенно часто это можно наблюдать у подростков, которые, почувствовав облегчение, начинают часто и бесконтрольно их использовать.
Родители маленьких детей тоже зачастую нарушают инструкцию по применению препаратов и предписания врача, так как после закапывания ребенок начинает хорошо дышать носом, есть и спать ночью. Желание вполне объяснимо, но использование таких капель более 5 дней может привести к привыканию и даже к так называемому синдрому «рикошета», когда для достижения эффекта с каждым днем требуется все большее количество препарата, а потом он совсем прекращает действовать. И спустя какое-то время у пациента наступают уже явления атрофического насморка (сухая кровоточащая слизистая оболочка) или вазомоторного, гиперпластического ринита (разрастание слизистой оболочки). А это уже прямой путь к операции.
Еще одна опасность, которая скрывается во флакончике с сосудосуживающими каплями, — токсичность. Если будет превышена дозировка капель для носа или по недосмотру ребенок проглотит содержимое флакончика, это может привести к отравлению и очень серьезным нарушениям в работе сердца, головного мозга и других органов.
Поэтому для ребенка применение сосудосуживающих капель должно строго соответствовать возрасту, который всегда обозначен на флаконе. А если есть необходимость продлить курс дольше 5 дней, родители должны обязательно согласовывать это с врачом-специалистом.
Используют народные методы
Многие родители предпочитают выбирать средства народной медицины для лечения насморка у своих детей. Однако не всегда такие средства эффективны и безопасны.
Если применение фитопрепаратов (отвары, настои, выжимки лечебных растений) еще более-менее оправданно, и в некоторых случаях они, действительно, могут помочь ускорить выздоровление, то экстремальные методы лечения с использованием, например, керосина, дегтя, уринотерапию врачи считают просто неприемлемыми.
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