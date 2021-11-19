Лечат нос чесноком

Несмотря на обилие современных и безопасных средств, до сих пор «из поколения в поколение» почему-то передаются народные рецепты лечения насморка чесноком. При этом родители искренне им доверяют, и, даже не попробовав на себе, сразу закапывают разнообразные чесночные настойки или, что еще хуже, просто концентрированный сок чеснока в нос ребенку.

Такое «слепое» доверие к виртуальным советам может очень сильно и надолго подорвать здоровье ребенка. Попадание на слизистую такого агрессивного прижигающего вещества вызывает самый настоящий химический ожог полости носа, а также носоглотки и глотки с формированием глубокого повреждения тканей и образованием некротических язв. Такие последствия приходится потом очень долго лечить в больнице.

Злоупотребляют сосудосуживающими каплями

Сосудосуживающие капели, конечно, самый легкий и быстрый путь к облегчению носового дыхания. С другой стороны, очень быстро формируется «зависимость» от этих лекарств. Особенно часто это можно наблюдать у подростков, которые, почувствовав облегчение, начинают часто и бесконтрольно их использовать.

Родители маленьких детей тоже зачастую нарушают инструкцию по применению препаратов и предписания врача, так как после закапывания ребенок начинает хорошо дышать носом, есть и спать ночью. Желание вполне объяснимо, но использование таких капель более 5 дней может привести к привыканию и даже к так называемому синдрому «рикошета», когда для достижения эффекта с каждым днем требуется все большее количество препарата, а потом он совсем прекращает действовать. И спустя какое-то время у пациента наступают уже явления атрофического насморка (сухая кровоточащая слизистая оболочка) или вазомоторного, гиперпластического ринита (разрастание слизистой оболочки). А это уже прямой путь к операции.

Еще одна опасность, которая скрывается во флакончике с сосудосуживающими каплями, — токсичность. Если будет превышена дозировка капель для носа или по недосмотру ребенок проглотит содержимое флакончика, это может привести к отравлению и очень серьезным нарушениям в работе сердца, головного мозга и других органов.

Поэтому для ребенка применение сосудосуживающих капель должно строго соответствовать возрасту, который всегда обозначен на флаконе. А если есть необходимость продлить курс дольше 5 дней, родители должны обязательно согласовывать это с врачом-специалистом.