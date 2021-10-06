Сезон гриппа и ОРВИ набирает обороты. В Петербурге уже выявляют единичные случаи гриппа, обычные же респираторные инфекции «гуляют» по городу не первую неделю — в списке часто встречающихся адено- и риновирусы, парагрипп. С началом учебного года массово болеют и дети. По словам педиатра СПбГПМУ Андрея Гоголева, большинство респираторных вирусных инфекций обычно начинаются сразу с повышения температуры — небольшая «раскачка» или продромальный период (болезненное состояние до появления явных симптомов) может длиться не более 1-2 суток.
Андрей Гоголев
педиатрия
врач-педиатр Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
- Для ОРВИ характерно поражение верхних и нижних дыхательных путей, а также синдром интоксикации. Кроме лихорадки, этот синдром включает обезвоживание (при повышении температуры идет активное потоотделение), может быть цефалгия — головные боли. Описываются также варианты кишечных проявлений по типу энтерита — жидкий стул и однократная рвота на фоне головной боли. Тот же распространенный в Петербурге аденовирус может поражать желудочно-кишечный тракт и вызывать диарею, — рассказал Андрей Гоголев.
У родителей, как правило, много домашних способов борьбы с детской простудой. Но, как говорят врачи, далеко не все из них полезны и безопасны. Педиатр с 20-летним стажем назвал частые ошибки взрослых при лечении респираторных вирусных инфекций у детей.
Сбивают невысокую температуру
Повышение температуры тела — защитная реакция организма. Она помогает увеличить выработку антител, белка интерферона, которые борются с проникшими внутрь вирусами. Поэтому давать жаропонижающие препараты детям рекомендуется, когда градусник показывает больше 38 градусов. Но есть одна важная деталь. Бывают два типа гипертермии — красная и бледная. Первая более благоприятная — при такой лихорадке сосуды расширены, поэтому ребенку можно сразу дать жаропонижающее.
При бледном типе гипертермии руки и ноги холодные, кожа бледная. В этом случае сразу сбивать температуру нельзя — есть риск развития фебрильных судорог, которые говорят о поражении центральной нервной системы. Поэтому сначала дают спазмолитик для расслабления мускулатуры периферических сосудов или элементарно теплое питье, надевают варежки и носочки, и только когда сосуды расширятся, щеки порозовеют, можно дать жаропонижающее. Некоторые дети от природы склонны именно к бледной гипертермии, которая может проявляться даже при незначительном повышении температуры.
Обтирают уксусом и водой
Первое правило при лихорадке — раздеть ребенка, а не укутывать его под теплыми одеялами. Иначе мы рискуем усугубить интоксикацию организма. Важно также снять подгузники, если ребенок маленький. Это оптимальный метод физического охлаждения. Цель любых обтираний (уксусно-водочных или водой комнатной температуры) — увеличить площадь теплоотдачи. Логичный, но опасный метод — он может привести к спазму периферических кровеносных сосудов и опять же вызвать фебрильные судороги. Поэтому лучше ограничиться раздеванием ребенка, а если температура повысится выше 38 градусов — дать жаропонижающее средство.
Ставят горчичники
Запах горчицы или горчичный порошок могут вызвать у ребенка аллергическую реакцию — бронхиальную обструкцию или кожную сыпь. А если ставить их совсем «без головы», то и ожог кожи. Эффективность горчичников при ОРВИ не доказана, поэтому их давно уже не рекомендуют использовать. Как, впрочем, и банки.
Делают йодную сеточку
Йодную сеточку на спине любят накладывать при бронхите и даже пневмонии. Таким образом мы получаем физиотерапевтический эффект — улучшаем микроциркуляцию крови в области воспаления. А теперь внимание! Если делать физиотерапию в остром периоде пневмонии, она через сутки вырастет вдвое. Такой же эффект можно получить и с помощью йодной сеточки. Это вообще разумно?
Парят ноги
Это метод так называемой отвлекающей рефлекторной терапии. Предполагается, что он должен помочь расширить сосуды ног, увеличить общий кровоток и обмен в большом круге кровообращения, улучшить микроциркуляцию крови в области носа — раньше его любили использовать в лечении аденоидитов. Но все это не имеет никакого отношения к лечению вирусной инфекции — лечат лекарства. Парение ног не обладает конкретным лечебным эффектом, который можно как-то просчитать. Зачем делать то, что не дает пользы? Да, эта процедура помогает согреться. Поэтому при переохлаждении, возможно, она имеет смысл, но не при лечении ОРВИ.
Дают кислые морсы
Родители обычно думают так: кислые напитки обладают мочегонным эффектом, так вирус будет быстрее выводиться из организма. На самом деле при ОРВИ и лихорадке показано просто теплое и обильное питье. Ребенок теряет много жидкости, поэтому надо обязательно регулярно ее восполнять. Подойдет обычный теплый сладкий чай. При острых вирусных инфекциях в кровь выделяются токсины, а кислые напитки еще больше «закисляют» кровь, обладающую слабощелочным Ph (кислотно-щелочной баланс) — то есть смещают баланс в сторону увеличения кислотности. При «закислении» человек хуже себя чувствует, появляется одышка и даже рвота. Если хотите дать морс, добавляйте сахар — напиток должен быть сладким.
Дают чашками горячее молоко (с медом, маслом, минеральной водой)
Теплое (не горячее) молоко можно давать ребенку для смягчения горла, но не литрами и стаканами, а дробно — ложками. И то, когда уже сбили температуру — при лихорадке этого делать нельзя. Главное помнить, что молоко может слабить, при том что для вирусных инфекций в принципе характерен диарейный синдром. Поэтому все-таки рекомендую ограничивать употребление молочной продукции при ОРВИ.
Что касается добавок к молоку. Мед добавлять не советую — он провоцирует аллергию, ту же крапивницу. Сливочное масло тоже не рекомендуется — жирное молоко да еще с маслом даст лишнюю нагрузку на ферментативную систему, поджелудочную железу. При воспалительном процессе не надо придумывать ничего эдакого — все органы и системы и так задействованы в борьбе с инфекцией, не надо их еще больше нагружать. Для восполнения жидкости нужны простые растворы, которые могут легко перевариться и усвоиться. Не надо добавлять в молоко и минеральную воду — ее лучше пить отдельно. Дайте ребенку попить «Ессентуки 17» или «Новотерскую» — это щелочная вода. Только перед употреблением надо ее дегазировать.
Греют нос «мешочками» с крупой
Так можно легко нагреть ребенку гайморит или вызвать ожог. От такого способа лечения насморка точно надо отказаться.
Увлекаются сосудосуживающими каплями
Прежде чем пользоваться сосудосуживающими каплями и спреями, внимательно изучите инструкцию. В петербургские больницы регулярно доставляют детей с передозировкой такими средствами от насморка. Во-первых, отдельно существуют детские капли, в детской дозировке. Во-вторых, нельзя капать когда хочется — в инструкции написано, как часто это можно делать и как долго. Обычно назначается курс не более 5 дней. Для защиты от передозировки детские средства выпускают в специальных флаконах с дозатором. В третьих, не используйте сразу несколько сосудосуживающих препаратов — это тоже может стать причиной отравления. Кроме того, если часто использовать сосудососуживающие средства, может наступить так называемая «нафтизиновая» зависимость — рецепторы в полости носа теряют чувствительность к действующему веществу, поэтому для достижения эффекта надо увеличивать дозу, что само по себе вредно. Также частое применение таких капель чревато атрофией слизистой оболочки носа.
Комментарии0