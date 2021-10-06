- Для ОРВИ характерно поражение верхних и нижних дыхательных путей, а также синдром интоксикации. Кроме лихорадки, этот синдром включает обезвоживание (при повышении температуры идет активное потоотделение), может быть цефалгия — головные боли. Описываются также варианты кишечных проявлений по типу энтерита — жидкий стул и однократная рвота на фоне головной боли. Тот же распространенный в Петербурге аденовирус может поражать желудочно-кишечный тракт и вызывать диарею, — рассказал Андрей Гоголев.

У родителей, как правило, много домашних способов борьбы с детской простудой. Но, как говорят врачи, далеко не все из них полезны и безопасны. Педиатр с 20-летним стажем назвал частые ошибки взрослых при лечении респираторных вирусных инфекций у детей.

Сбивают невысокую температуру

Повышение температуры тела — защитная реакция организма. Она помогает увеличить выработку антител, белка интерферона, которые борются с проникшими внутрь вирусами. Поэтому давать жаропонижающие препараты детям рекомендуется, когда градусник показывает больше 38 градусов. Но есть одна важная деталь. Бывают два типа гипертермии — красная и бледная. Первая более благоприятная — при такой лихорадке сосуды расширены, поэтому ребенку можно сразу дать жаропонижающее.

При бледном типе гипертермии руки и ноги холодные, кожа бледная. В этом случае сразу сбивать температуру нельзя — есть риск развития фебрильных судорог, которые говорят о поражении центральной нервной системы. Поэтому сначала дают спазмолитик для расслабления мускулатуры периферических сосудов или элементарно теплое питье, надевают варежки и носочки, и только когда сосуды расширятся, щеки порозовеют, можно дать жаропонижающее. Некоторые дети от природы склонны именно к бледной гипертермии, которая может проявляться даже при незначительном повышении температуры.