Профессор ЛорНИИ: Чтобы насморк не стал хроническим, берегите «носовой механизм»

Отиты, синуситы, бронхиты могут стать осложнениями банального насморка. Причем и когда ждешь, что он сам пройдет, и когда его лечишь. По словам заместителя директора петербургского ЛорНИИ профессора Сергея Рязанцева, популярные методы борьбы с насморком могут как помочь, так и навредить.

По-гречески ринит, а по-русски - просто сопли

Слово «сопли» происходит от древнего русского слова «сопеть», в смысле - тяжело дышать носом. Сегодня в ходу более «приличные» слова, которые по сути обозначают то же самое - насморк и ринит (от греч. «ринос» – нос и «итис» – воспаление).

Казалось бы, понятный и частый симптом может быть вызван чем угодно – бактериями, вирусами, аллергенами, сырым климатом и даже активным самолечением. Специалисты насчитывают десятки его разновидностей. По словам заместителя директора НИИ уха, горла, носа и речи Сергея Рязанцева, насморки делят, прежде всего, на хронические (например, вазомоторный ринит) и острые, вторые бывают инфекционной (при ОРВИ, кори, скарлатине, дифтерии) и неинфекционной природы. Особняком стоит аллергический насморк (поллиноз).

Взять, к примеру, острый насморк. Знакомая многим ситуация: постоял вечером босиком на холодном кафельном полу, а на утро уже сухость и зуд в носу, чихание, а затем «полило ручьем». Такой насморк возникает из-за банального переохлаждения.

- При переохлаждении рук или ног рефлекторно наступает замедление колебаний ресничек в полости носа. При этом, естественно, нарушаются защитные функции. Микробы, постоянно обитающие в полости носа и, по сути, безвредные в обычном состоянии, при переохлаждении активизируются и уже вызывают воспаление слизистой оболочки с острым насморком, - поясняет заместитель директора НИИ уха, горла, носа и речи Сергей Рязанцев.

Однако чаще всего этот малоприятный симптом все-таки связан с вирусами, вызывающими ОРВИ – так называемую простуду. Под этим общим диагнозом тоже могут скрываться десятки болезней и сотни возбудителей – вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы, коксаки-вирусы. Пик ОРВИ в нашем климате, как правило, приходится на позднюю осень или раннюю весну. Кроме насморка, при таких инфекциях появляется целый букет других «радостей» – лихорадка, кашель, боль в горле. Болеть ОРВИ, как известно, можно не по одному разу в год. А все потому, что респираторных вирусов много, и с каким из них ты столкнешься в следующий раз – неизвестно. Только риновирусов начитывают более сотни.

- Переболевшие риновирусной болезнью приобретают иммунитет, но длительность его точно не установлена. Повторения заболевания связаны с существованием большого количества различных типов риновирусов - их уже 114, - констатирует оториноларинголог.

«Кардинального» средства от насморка нет

- Расхожая шутка о насморке (если его не лечить, он длится неделю, а если лечить, проходит за 7 дней) отчасти справедлива – кардинального средства для быстрого и успешного излечения насморка нет. Но если насморк не лечить, он может вызвать гораздо более неприятные осложнения – через евстахиеву трубу воспаление может распространиться на полость среднего уха, через соустья – на околоносовые пазухи, через носоглотку – на глотку, гортань, трахею, бронхи и легкие. Это чревато отитом, синуситом, гайморитом, бронхитом. Поэтому, в первую очередь, проводится симптоматическое лечение – например, промывание носа солевым раствором, восстановление носового дыхания с помощью сосудосуживающих мазей или капель, вяжущие средства. Применяют также физиотерапевтические процедуры – УВЧ и ультрафиолетовое облучение, - объясняет профессор Рязанцев.

И не лечить плохо, и с лечением можно перестараться

Одно из самых популярных домашних средств борьбы с насморком – промывание носа солевым раствором (чайная ложка морской соли на стакан теплой воды). Раньше, кроме соли, в такую смесь добавляли еще йод и соду (½ чайной ложки соли, чайная ложка соды и 2-3 капли йода на стакан воды). Зажимаешь одну ноздрю и вдыхаешь раствор другой. Для эффекта такую процедуру выполняют регулярно, особенно в первые дни болезни. Но, по словам Сергея Рязанцева, наоборот, в острый период с ней надо быть особо осторожными.

- Такие промывания хороши при хроническом процессе. В остром периоде, когда выделения обильные, есть риск таким образом «загнать» инфекцию в слуховую трубу и вызвать отит. Я бы не советовал экспериментировать. Дома все-таки лучше использовать промышленные спреи с изотоническим раствором, снабженные дозатором, – так безопаснее, - говорит врач.

Еще одно популярное средство – сосудосуживающие капли и спреи. Закапал и чувствуешь себя человеком ближайшие несколько часов. Но ими тоже не надо увлекаться. «Доктор Питер» писал о массовых передозировках подобными лекарствами.

- Сосудосуживающие средства бывают разного срока действия: короткого (МНН нафазолины, тетризолины или фенилэфрины) - действуют 4 часа, среднего (ксилометазолины) – действует 8 часов, длительного (оксиметазолины) – действует 12 часов. Какой лучше - какой хуже, зависит от обстоятельств. Например, чтобы спать всю ночь спокойно, «короткого» средства не хватит. При этом любые сосудосуживающие назальные капли не рекомендуется использовать дольше 7 дней. Бесконтрольное и длительное их применение приводит к параличу сосудодвигательных центров носа, а вместе с ним к хронической патологии - вазомоторному риниту, - предупреждает отоларинголог.

Обычно при инфекциях или поллинозе лечат, прежде всего, основное заболевание и по мере лечения исчезает и насморк. И хотя он проходит сам по себе, совсем не обращать на него внимания доктор не советует. По словам Сергея Рязанцева, частые нелеченые насморки, как, впрочем, и усердное самолечение теми же сосудосуживающими средствами, грозят развитием хронического вазомоторного ринита («постоянный насморк» из-за нарушения нервно-рефлекторных механизмов регуляции тонуса кровеносных сосудов полости носа в ответ на раздражители – холодный или жаркий воздух, резкий запах и так далее):

- В носовых раковинах находятся полости, способные переполняться кровью – тогда меняется объем этих носовых раковин и, соответственно, просвет носовых ходов. Вышел человек на мороз – происходит переполнение кровью полостей (кавернозных тел) носовых раковин, уменьшается просвет носовых ходов, воздух проходит теперь через нос тонкой-тонкой струйкой и успевает полностью прогреться. Вернулся человек в комнату – объем раковин уменьшился, просвет носовых ходов расширился, человек снова дышит «полным носом». А при вазомоторном рините происходит поломка этого нервно-рефлекторного механизма.

© Доктор Питер