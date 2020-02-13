«Надо потерпеть». Лор-врач объяснил, когда не стоит лечить насморк

Если «течет» нос, то вовсе не обязательно это симптом заболевания. Иногда обильные выделения и заложенность носа могут быть здоровой реакцией организма на внешние факторы — например, на холодную погоду. По словам отоларинголога Ивана Лескова, в таких случаях не стоит вмешиваться в естественный процесс и капать те же сосудосуживающие препараты.

«Когда мы выходим на мороз, у нас появляются выделения, и нос закладывает. Это происходит потому, что нос контролирует вдыхаемый воздух, который должен быть приведен к определенной влажности и температуре. Чем ниже температура снаружи, тем больше работы у носа. Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа», ‒ объяснил Иван Лесков в интервью радио Sputnik.

По словам отоларинголога, в таких случаях лучше не использовать сразу же сосудосуживающие капли, а перетерпеть.

«Если во время отека не потерпеть и капнуть сосудосуживающим препаратом, то мы получим порцию холодного воздуха в легкие. Однократно ничего плохого от этого не будет, но это достаточно тонкий процесс перенастройки дыхания в зависимости от температуры. Если "вламываться" регулярно, то в какой-то момент мы получим положение, когда нос перестанет реагировать на что-либо, кроме самих капель», - отметил врач.

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